Τι θέλει ο Έλον Μασκ στο Πεντάγωνο – Η επίσκεψη που πυροδότησε αντιδράσεις

Το Πεντάγωνο επισκέφθηκε σήμερα Παρασκευή ο Έλον Μασκ, όπου είχε ευαίσθητες συζητήσεις σχετικά με την Κίνα και την τεχνολογία, με τον στενό συνεργάτη του Αμερικανού προέδρου να αποκτά εικόνα ενός από τα πιο προσεκτικά φυλασσόμενα επιχειρησιακά σχέδια του Πενταγώνου.

Όπως επισημαίνει η Wall Street Journal, αρχικά ήταν προγραμματισμένο ο Μασκ να λάβει ενημέρωση για τα άκρως απόρρητα σχέδια για έναν πιθανό πόλεμο με την Κίνα, αλλά εν συνέχεια αξιωματούχοι της άμυνας των ΗΠΑ δήλωσαν ότι συμμετείχε σε μια άτυπη συνάντηση. Ο Μασκ μπήκε στο γραφείο του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ κατά την άφιξη. Η Κίνα ήταν ένα από τα πολλά θέματα που συζητήθηκαν στο Υπουργείο Άμυνας, είπε ένας από τους αξιωματούχους στη WSJ, όπως και η τεχνολογία. Έφτασε λίγο πριν τις 9 το πρωί στην Ουάσιγκτον και έφυγε περίπου 90 λεπτά αργότερα.

«Είναι πάντα μια υπέροχη συνάντηση», είπε ο Μασκ καθώς έφευγε. «Έχω ξαναέρθει εδώ, ξέρεις».

Έξω από το Πεντάγωνο, ο Μασκ και ο Χέγκσεθ έσφιξαν τα χέρια καθώς ο Μασκ του είπε: «Αν μπορώ να κάνω κάτι για να είμαι χρήσιμος, θα ήθελα να σε δω».

Λίγα λεπτά αργότερα, όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε τι συζήτησαν ο Χέγκσεθ και ο Μασκ, ο δισεκατομμυριούχος απάντησε: «Γιατί να σου πω;»

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, το γεγονός ότι ο Μασκ θα συμμετείχε σε οποιαδήποτε συνάντηση σχετικά με την Κίνα, υπογραμμίζει τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων για αυτόν ως ανώτερο σύμβουλο του προέδρου Τραμπ με ισχυρό και εκτεταμένο ρόλο στη νέα κυβέρνηση. Θα μπορούσε να του δώσει -ως επικεφαλής της Tesla, η οποία βασίζεται στην Κίνα για την παραγωγή αυτοκινήτων, και στη SpaceX, έναν εργολάβο άμυνας των ΗΠΑ- πρόσβαση σε ευαίσθητα στρατιωτικά μυστικά που δεν είναι διαθέσιμα στους επιχειρηματικούς ανταγωνιστές.

Σύμφωνα με μία πηγή πάντως, ο Μασκ επρόκειτο να λάβει την άκρως απόρρητη ενημέρωση για την Κίνα επειδή το… ζήτησε. Έχει άδεια ασφαλείας, αλλά δεν ανήκει στη στρατιωτική αλυσίδα διοίκησης και δεν είναι γνωστό ότι είναι στρατιωτικός σύμβουλος του Τραμπ.

Ο Michael Sobolik , ανώτερος συνεργάτης για τον ανταγωνισμό ΗΠΑ-Κίνας στο Ινστιτούτο Hudson στην Ουάσιγκτον, είπε ότι η ηγεσία του Πενταγώνου μπορεί να προσπαθεί να προστατευτεί από την περικοπή ευαίσθητων στρατιωτικών προγραμμάτων από τον Μασκ. «Αλλά δεν χρειάζεται να δώσουν στον Μασκ την πλήρη ενημέρωση για να αποφευχθεί αυτό το αποτέλεσμα», υποστήριξε.

Συγκεκριμένες λεπτομέρειες των πολεμικών σχεδίων των ΗΠΑ για την Κίνα δεν είναι γνωστές και συζητούνται δημόσια μόνο από αξιωματούχους του Υπουργείου Άμυνας και ανώτερους αξιωματικούς. Το Πεντάγωνο διατηρεί επιχειρησιακά σχέδια για πολλούς πιθανούς αντιπάλους και τα ενημερώνει τακτικά.

Ο ναύαρχος Sam Paparo , επικεφαλής της Διοίκησης Ινδο-Ειρηνικού, δήλωσε τον περασμένο μήνα σε αμυντικό φόρουμ στη Χαβάη ότι οι ΗΠΑ έχουν «πολεμικά πλεονεκτήματα» σε οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση με την Κίνα στο διάστημα και τις ικανότητες στον κυβερνοχώρο, καθώς και ένα «πλεονέκτημα γενιάς» στα υποβρύχια.

Ο Paparo αναμενόταν να συμμετάσχει στην ενημέρωση του Μασκ μαζί με τον Χέγκσεθ, τον αναπληρωτή υπουργό Άμυνας Στιβ Φάινμπεργκ , τον Ναύαρχο Κρίστοφερ Γκρέιντι και τον αναπληρωτή Πρόεδρο του Μικτού Επιτελείου.

Την Πέμπτη, ο Χέγκσεθ επιβεβαίωσε ότι ο Μασκ θα επισκεφθεί το Πεντάγωνο την Παρασκευή. Σε μια δήλωση στο X, ο Χέγκσεθ αμφισβήτησε ότι ο προεδρικός σύμβουλος θα λάβει μια ευαίσθητη ενημέρωση για την Κίνα, λέγοντας: «Είναι μια άτυπη συνάντηση για την καινοτομία, την αποτελεσματικότητα και την πιο έξυπνη παραγωγή».

Ο Μασκ, ο οποίος ηγείται του Υπουργείου Αποτελεσματικότητας της Κυβέρνησης και έλαβε άδεια ασφαλείας, έχει δείξει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την πολιτική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Η επίσκεψη είναι η πρώτη γνωστή εμφάνιση του Μασκ στο Πεντάγωνο φέτος. Αλλά και ο ίδιος ο Τραμπ έσπευσε να υποβαθμίσει την επίσκεψη, με ανάρτησή του στο True Social : «Η Κίνα δεν θα αναφερθεί ούτε θα συζητηθεί», έγραψε ο Τραμπ .

The New York Times is pure propaganda.

Also, I look forward to the prosecutions of those at the Pentagon who are leaking maliciously false information to NYT.

They will be found. pic.twitter.com/xANvLMOH5j

— Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2025