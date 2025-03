Ο Μασκ πληρώνει το τίμημα του… υπουργού – 500 διαδηλώσεις έξω από εκθέσεις Tesla

Η Tesla και ο Έλον Μασκ βρίσκονται ξανά σε μια «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και ο διευθύνων σύμβουλος της βιομηχανίας ηλεκτρικών αυτοκινήτων πρέπει να περιορίσει τη δουλειά που κάνει για τον Ντόναλντ Τραμπ για να περιορίσει τη ζημιά, δήλωσε στον Guardian ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της εταιρείας.

Η προειδοποίηση ήρθε καθώς η Tesla ανακοίνωσε την ανάκληση 46.000 Cybertrucks στις ΗΠΑ την Πέμπτη για να επισκευάσει ένα εξωτερικό πάνελ που θα μπορούσε να αποκολληθεί κατά την οδήγηση.

Επίσης στην τρέχουσα συγκυρία, η εταιρεία θα δεχτεί κι άλλα πλήγματα καθώς φαίνεται ότι βρισκόμαστε ενώπιον γέννησης ενός αντι-Tesla κινήματος όπου διαδηλωτές όπως ανακοίνωσαν την Τετάρτη, σχεδιάζουν να κάνουν πράξη αυτό που περιέγραψαν ως τη μεγαλύτερη ημέρα δράσης τους ενάντια στον κατασκευαστή EV, με 500 διαδηλώσεις να αναμένονται στους εκθεσιακούς χώρους της αυτοκινητοβιομηχανίας σε όλο τον κόσμο στις 29 Μαρτίου.

Η μετοχή της Tesla έχασε το ένα τρίτο της αξίας της τον περασμένο μήνα λόγω ορισμένων ανησυχιών των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στις πωλήσεις από την υψηλού προφίλ εμπλοκή του Μασκ με την κυβέρνηση Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της εξάρθρωσης του δημόσιου τομέα μέσω του «υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» (DOGE).

Ο Νταν Άιβς, διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής χρηματοπιστωτικής εταιρείας Wedbush και αυτοαποκαλούμενος «σκληροπυρηνικός ταύρος» (σ.σ. υποστηρικτής) της εταιρείας, είπε ότι ο ρόλος του Μασκ ως επκεφαλής του DOGE έβλαψε την προσωπική φήμη του πολυδισεκατομμυριούχου και την επιχείρηση που διευθύνει.

«Η ζημιά του brand ξεκίνησε ως περιορισμένη κατά την άποψή μας με βάση την αρχική μας έρευνα… αλλά τώρα έχει εξαπλωθεί παγκοσμίως τις τελευταίες εβδομάδες σε αυτό που θα χαρακτηρίζαμε ως μια στιγμή έκτακτης κρίσης για τον Mασκ και την Tesla», έγραψε ο Άιβς, σε ένα σημείωμα προς τους επενδυτές.

Ο Μασκ έχει καταργήσει τις θέσεις εργασίας και τις δαπάνες στον ρόλο του, αν και ένας αμερικανός δικαστής έκρινε την Τρίτη ότι ο Μασκ και ο Ντότζ ήταν πιθανό να παραβίασαν το σύνταγμα των ΗΠΑ με το κλείσιμο της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ.

Ο Άιβς ανέφερε διαμαρτυρίες σε εκθεσιακούς χώρους της αυτοκινητοβιομηχανίας, βανδαλισμούς αυτοκινήτων και διαδηλώσεις που φύτρωσαν σε όλο τον κόσμο ως απόδειξη «μαζικής προεξοχής για το απόθεμα της Tesla». Είπε ότι ο Μασκ αντιμετώπισε μια «στιγμή αλήθειας» και έπρεπε να δράσει.

Whoa! This is Tucson, Arizona, y'all. Tesla dealerships have quickly become ground zero for protests against Trump and Elon Musk's Nazification of America.

BREAKING: We're back at Tesla's showroom in NYC to read our statement in response to Musk-Trump threatening us with federal investigation. We are volunteers dedicated to nonviolent creative protest. We are not scared of this threat and WE WILL NOT BACK DOWN.

Do you support the protests that are happening all across America and the world against Elon Musk and Tesla?

"People have begun demonstrating at Tesla outlets against the agenda of Elon Musk and other tech billionaires who are seeking to consolidate power under Donald Trump."

"Some have held signs and chanted outside dealerships. Some have created disruptions inside."

