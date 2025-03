Η αστυνομία του Λας Βέγκας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αναζητά έναν ύποπτο μετά την πυρπόληση Teslas και την εμφάνιση πυροβολισμών σε τοπική επιχείρηση.

Ο βοηθός σερίφη του Μητροπολιτικού Αστυνομικού Τμήματος του Λας Βέγκας (LVMPD) Ντόρι Κόρεν δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι γύρω στις 2:45 π.μ. της Τρίτης, το αστυνομικό τμήμα του έλαβε πολλαπλές «κλήσεις στο 911 για μια πυρκαγιά σε ένα κέντρο σέρβις και πώλησης Tesla». Είπε ότι πολλά οχήματα καίγονταν όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο.

«Μπορώ να σας πω ότι πιστεύουμε ότι ο ύποπτος πλησίασε την επιχείρηση φορώντας μαύρα ρούχα και χρησιμοποίησε κάτι που φαινόταν να είναι βόμβες μολότοφ και ένα πυροβόλο όπλο για να πραγματοποιήσει την επίθεσή του. Τουλάχιστον πέντε οχήματα Tesla υπέστησαν ζημιές, μεταξύ των οποίων και δύο από τα οποία τυλίχθηκαν στις φλόγες», είπε.

«Όπως ανέφερα προηγουμένως, είμαστε ακόμη στη διαδικασία συλλογής στοιχείων, αλλά φαίνεται ότι ο ύποπτος έριξε τουλάχιστον τρεις σφαίρες σε διαφορετικά οχήματα Tesla, οπότε πιστεύουμε ότι χρησιμοποιήθηκε πυροβόλο όπλο», πρόσθεσε ο Κόρεν.

