Τράπεζα Edmond de Rothschild: Υπό πίεση λόγω του σκανδάλου Έπσταϊν – Παίρνει «μέτρα» για τους πελάτες της
Διεθνής Οικονομία 25 Φεβρουαρίου 2026, 23:30

Τράπεζα Edmond de Rothschild: Υπό πίεση λόγω του σκανδάλου Έπσταϊν – Παίρνει «μέτρα» για τους πελάτες της

Η τράπεζα βρεθεί για αρνητικούς λόγους στο επίκεντρο μετά τη δημοσίευση στις 30 Ιανουαρίου εκατομμυρίων εγγράφων που αφορούν την υπόθεση Έπσταϊν

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Spotlight

Η τράπεζα Edmond de Rothschild στη Γενεύη, η οποία συγκλονίζεται από τις αποκαλύψεις σε σχέση με δεσμούς της γενικής της διευθύντριας με τον Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, δηλώνει ότι «έλαβε μέτρα» για να προστατέψει τους πελάτες και τους υπαλλήλους της, χωρίς να διευκρινίσει ποια είναι τα μέτρα αυτά.

«Βαριά σιωπή έπεσε στην τράπεζα» μετά τις αποκαλύψεις

Το διοικητικό συμβούλιο «έχει οργανωθεί για να παρακολουθεί ανεξάρτητα την κατάσταση, εκτός από εργασίες και αναλύσεις που διενεργεί η διοίκηση», δήλωσε η διοίκηση στο Γαλλικό Πρακτορείο, χωρίς να διευκρινίσει επίσης εάν έχει ξεκινήσει ή όχι εσωτερική έρευνα.

Οι σχέσεις της τράπεζας με τον Έπσταϊν

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η τράπεζα βρίσκεται υπό πίεση μετά τη δημοσίευση στις 30 Ιανουαρίου εκατομμυρίων εγγράφων που αφορούν την υπόθεση Έπσταϊν, στα οποία εμφανίζεται το όνομα της Αριάν ντε Ροτσίλντ, της γενικής της διευθύντριας.

Οι σχέσεις της Αριάν ντε Ροτσίλντ με τον Έπσταϊν άρχισαν σε επαγγελματικό επίπεδο το 2013, σύμφωνα με ανταλλαγές email που δημοσιεύονται στον ιστότοπο του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υποδηλώνουν ότι ο επιχειρηματίας κατέλαβε στη συνέχεια εξέχουσα θέση στη ζωή της, καθώς έγινε σιγά σιγά ο έμπιστος και ο στρατηγικός της σύμβουλος.

Μετά τη δημοσίευση των εγγράφων αυτών, η τράπεζα είχε δηλώσει ότι η Αριάν ντε Ροτσίλντ τον είχε συναντήσει επανειλημμένα μεταξύ 2013 και 2019 στο «σύνηθες πλαίσιο των καθηκόντων της εντός του ομίλου» και «δεν είχε καμιά γνώση για τη διαγωγή και την προσωπική συμπεριφορά του Έπσταϊν».

Ωστόσο, έκτοτε «βαριά σιωπή έπεσε στην τράπεζα», υπογράμμισε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Mediapart σε μακροσκελές άρθρο του που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, σημειώνοντας ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν είχε έως τότε «εκδώσει καμία ανακοίνωση για να καθησυχάσει τους πελάτες».

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, η τράπεζα δηλώνει ότι «έλαβε μέτρα που επιβάλλονται για να εγγυηθεί τα συμφέροντα των πελατών της, των υπαλλήλων της και των μετόχων της», χωρίς να αναφέρει περισσότερα στοιχεία.

Η τράπεζα αναμένεται να δημοσιεύσει στα μέσα Μαρτίου τα αποτελέσματά της για το 2025, αλλά δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η συγκέντρωση κεφαλαίων ανερχόταν σε «περίπου 10 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα» (10,9 δισεκατομμύρια ευρώ) κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

Οι εισροές νέων κεφαλαίων συνεχίζονται από τις αρχές του 2026 για να διαμορφωθούν σε «περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια φράγκα», αυξάνοντας τις εκκρεμούσες πιστώσεις της σε «ιστορικό υψηλό», σε περισσότερα από «200 δισεκατομμύρια φράγκα».

«Και από την 30η Ιανουαρίου, αυτή η συγκέντρωση παραμένει ιδιαίτερα δυναμική», υπογραμμίζει εκπρόσωπος της τράπεζας.

Πολλές προσωπικότητες αρνούνταν την ύπαρξη σχέσεων με τον Έπσταϊν

Η απλή αναφορά του ονόματος ενός προσώπου στον φάκελο Έπσταϊν δεν συνεπάγεται καμιά εκ των προτέρων κατακριτέα πράξη εκ μέρους του προσώπου αυτού. Όμως τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν δείχνουν τουλάχιστον ότι υπήρχαν σχέσεις μεταξύ του Έπσταϊν, ή του περιβάλλοντός του, με προσωπικότητες οι οποίες συχνά υποβάθμιζαν, και μάλιστα αρνούνταν την ύπαρξη τέτοιων σχέσεων.

Ναυτιλία
Η Capital Tankers συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη οδεύει προς το χρηματιστήριο του Όσλο

Η Capital Tankers συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη οδεύει προς το χρηματιστήριο του Όσλο

Ενέργεια
Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Νέοι εργαζόμενοι: Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια – Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα
Νέες προκλήσεις 25.02.26

Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια τους νέους - Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα

Η διαφορετική οπτική που έχουν οι εργαζόμενοι νεώτερων γενιών οδηγεί τις επιχειρήσεις σε δομικές αλλαγές - Η προτίμηση στην εξειδίκευση και η πρόκληση της έλλειψης στελεχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών – Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;
Τι πιστεύουν οι Έλληνες 25.02.26

Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών - Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;

Το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών έχει φτάσει σε τέτοια άκρα που η επείγουσα δράση έχει καταστεί απαραίτητη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΗΠΑ: Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κατέθεσε αγωγή για να της επιστραφούν δασμοί και ακολουθούν κι άλλοι
Ακολουθούν κι άλλοι 24.02.26

Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κατέθεσε αγωγή εναντίον της κυβέρνησης των ΗΠΑ για να της επιστραφούν δασμοί

Μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ περιγράφουν την κίνηση της FedEx ως την πρώτη μείζονα εταιρική αγωγή μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Σύνταξη
Σφίγγοντας το ζωνάρι στη Ρωσία – Άδεια πορτοφόλια και ψυγεία για τον πόλεμο του Πούτιν
«Σύννεφα» στο Κρεμλίνο 24.02.26

Σφίγγοντας το ζωνάρι στη Ρωσία – Άδεια πορτοφόλια και ψυγεία για τον πόλεμο του Πούτιν

Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ο πληθωρισμός πλήττει τα νοικοκυριά στη Ρωσία και η πολεμική οικονομία του Πούτιν αναζητά εναγωνίως νέα έσοδα, εν μέσω πτώσης στις εξαγωγές πετρελαίου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πόσα ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη στην κοινωνική στέγαση; Η Ελλάδα των υψηλών ενοικίων και χαμηλών επιδομάτων
Διεθνής Οικονομία 23.02.26

Πόσα ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη στην κοινωνική στέγαση; Η Ελλάδα των υψηλών ενοικίων και χαμηλών επιδομάτων

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, ένας πλήρης μισθός δεν αρκεί για να καλύψει το ενοίκιο ενός διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου στο κέντρο της πόλης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το επόμενο κεφάλαιο θα φέρει «πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί»
Δεύτερο κύμα 23.02.26

Το επόμενο κεφάλαιο της Τεχνητής Νοημοσύνης θα φέρει «πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί»

Αν τα προηγούμενα χρόνια η Τεχνητή Νοημοσύνη εισέβαλε ως ένας αόρατος «διαχειριστής», προσηλωμένος στη μείωση του κόστους παραγωγής, το 2026 μας βρίσκει μπροστά σε μια ριζική αλλαγή ρόλων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
EE: Παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Bloomberg 23.02.26

Η ΕΕ παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Η ΕΕ κινείται προς το πάγωμα των διαδικασιών επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ και θα ζητήσει διευκρινίσεις από τον Τραμπ σχετικά με το νέο πρόγραμμα δασμών

Σύνταξη
Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας
Υψηλές προσδοκίες 23.02.26

Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας

Με το Σεληνιακό Νέο Έτος, η Κίνα «επενδύει» στην εορταστική περίοδο για τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης, όμως οι νέες γενιές κοιτούν το μέλλον με δυσπιστία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Κίνα αξιολογεί την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και καλεί τις ΗΠΑ να άρουν τους «μονομερείς» δασμούς
«Εχουμε ενημερωθεί» 23.02.26

Κίνα καλεί ΗΠΑ να άρουν τους δασμούς μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Η κινεζική κυβέρνηση «προτρέπει τις ΗΠΑ να ακυρώσουν τους μονομερείς δασμούς που επέβαλαν στους εμπορικούς εταίρους τους», έπειτα από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Σύνταξη
Δημοκρατικοί καταγγέλλουν πως αποκρύφθηκαν έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν που αφορούσαν τον Τραμπ
Κόσμος 26.02.26

Δημοκρατικοί καταγγέλλουν πως αποκρύφθηκαν έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν που αφορούσαν τον Τραμπ

Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης απέσυρε από τον «φάκελο Έπσταϊν» έγγραφα που αφορούσαν κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση μιας 13χρονης από τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Πρόκριση-θρίλερ για την Παρί (2-2)
Champions League 25.02.26

Πρόκριση-θρίλερ για την Παρί (2-2)

Η Παρί «κάθισε» στο εκτός έδρας 3-2, η Μονακό προηγήθηκε, όμως έμεινε με δέκα παίκτες και οι γηπεδούχοι μπήκαν σε τροχιά πρόκρισης. Η Μονακό έκανε το 2-2 στο 90+1’ και έχασε μεγάλη ευκαιρία στο τέλος

Βάιος Μπαλάφας
Βραζιλία: Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της πολιτικού Μαριέλε Φράνκο
Κόσμος 25.02.26

Βραζιλία: Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της πολιτικού Μαριέλε Φράνκο

Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια φυλάκισης για την δολοφονία μιας δημοτικής συμβούλου, Μαριέλλε Φράνκο. Μαζί τους καταδικάστηκε και συνταξιούχος στρατιωτικός αστυνομικός.

Σύνταξη
Πώς ο πόλεμος σταμάτησε να λειτουργεί
Πύρρειος νίκη 25.02.26

Πώς ο πόλεμος σταμάτησε να λειτουργεί

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, στο Ιράκ, το Αφγανιστάν - η ιστορία του αιώνα, μέχρι στιγμής, είναι η αναποτελεσματικότητα της βίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Φοιτητές/τριες ΑΠΘ: «Υποχρέωσαν τα αγόρια να βγάλουν τα εσώρουχα και να σκύψουν και τα κορίτσια να βγάλουν το παντελόνι»
Καταγγελίες για ΕΛ.ΑΣ. 25.02.26

Φοιτητές/τριες ΑΠΘ: «Υποχρέωσαν τα αγόρια να βγάλουν τα εσώρουχα και να σκύψουν και τα κορίτσια να βγάλουν το παντελόνι»

«Τις ίδιες καταγγελίες περί πλήρους ή/και μερικής αναγκαστικής γύμνωσης των φοιτητριών και φοιτητών μας προσωπικά έλαβα και από άλλους/ες συλληφθέντες/σσες», αναφέρει ο Γραμματέας ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ.

Σύνταξη
Νίκος Ντάλλας: «Η ελληνική ταυτότητα είναι κάτι πολύ προσωπικό»
Stories 25.02.26

Νίκος Ντάλλας: «Η ελληνική ταυτότητα είναι κάτι πολύ προσωπικό»

Ο Ελληνας της διασποράς που έχει αφιερώσει τη ζωή του στη διατήρηση του ελληνικού πολιτισμού στην Αυστραλία, μιλάει για τις προκλήσεις, τη γλώσσα, τη σχέση με την Εκκλησία και το μέλλον της ομογένειας.

Νίκη Καλογηράτου
ΣΥΡΙΖΑ: «Η Ελλάδα έπρεπε να είχε πάρει πρωτοβουλίες» – Ανακοίνωση για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία
Αιχμές για ΕΕ 25.02.26

«Η Ελλάδα έπρεπε να είχε πάρει πρωτοβουλίες»: Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «τάσσεται υπέρ της εκπόνησης σχεδίου βιώσιμης ειρήνης για την Ουκρανία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, το οποίο θα προβλέπει τον τερματισμό της παράνομης ρωσικής εισβολής»

Σύνταξη
Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός 99-94 (παρ.): Συγκλονιστικό παιχνίδι στο Κάουνας – «Λύγισε» στη δεύτερη παράταση
Μπάσκετ 25.02.26

Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός 99-94 (παρ.): Συγκλονιστικό παιχνίδι στο Κάουνας – «Λύγισε» στη δεύτερη παράταση

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε σε μια ματσάρα για γερά νεύρα από την Ζαλγκίρις με 99-94, με τον Γκος να κάνει πολύ καλή εμφάνιση και ο Φουρνιέ το ματς της ζωής του…

Σύνταξη
Κάνιε Γουέστ & Μπιάνκα Σενσόρι: Σε κέντρο αποκατάστασης το ζευγάρι – Μία ευκαιρία να σώσουν τον γάμο τους
Στην Ισπανία 25.02.26

Κάνιε Γουέστ & Μπιάνκα Σενσόρι: Σε κέντρο αποκατάστασης το ζευγάρι – Μία ευκαιρία να σώσουν τον γάμο τους

Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι φέρονται να κατέφυγαν σε κέντρο αποκατάστασης στην Ισπανία, μετά από τελεσίγραφο της 31χρονης αρχιτέκτονα, σε μια ύστατη προσπάθεια να σώσουν τον γάμο τους.

Σύνταξη
Κούβα: H ακτοφυλακή της Αβάνας απάντησε σε πυρά αμερικανικού σκάφους – Τέσσερις νεκροί και 6 τραυματίες
Πολιτικό σκάφος 25.02.26 Upd: 23:49

H ακτοφυλακή της Κούβας απάντησε σε πυρά αμερικανικού σκάφους - Τέσσερις νεκροί και 6 τραυματίες

Τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε σκάφος νηολογημένο στις ΗΠΑ είναι νεκρά, αφού το σκάφος τους φέρεται να παραβίασε τα κουβανικά χωρικά ύδατα και άνοιξαν πυρ τραυματίζοντας τον διοικητή του κουβανικού σκάφους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μεγάλη Βρετανία: Πρόστιμο 16 εκατ. λιρών στο Reddit για την συλλογή και χρήση δεδομένων ανηλίκων κάτω των 13
Κόσμος 25.02.26

Μεγάλη Βρετανία: Πρόστιμο 16 εκατ. λιρών στο Reddit για την συλλογή και χρήση δεδομένων ανηλίκων κάτω των 13

«Τα προσωπικά στοιχεία παιδιών κάτω των 13 ετών συλλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν με τρόπους που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν, να συναινέσουν ή να ελέγξουν» σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές της Μεγάλης Βρετανίας.

Σύνταξη
Το «πριν το καλοκαίρι» της Μαρίας Καρυστιανού, το υπουργείο που της «έταξαν» και το ντιμπέιτ με τον Άδωνι
Συνέντευξη 25.02.26

Το «πριν το καλοκαίρι» της Μαρίας Καρυστιανού, το υπουργείο που της «έταξαν» και το ντιμπέιτ με τον Άδωνι

Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Μαρία Καρυστιανού χωρίς να μας κάνει σοφότερους για τις προθέσεις της στον στίβο της πολιτικής. Μίλησε αόριστα για την ανακοίνωση του νέου κόμματος προσδιορίζοντας ότι αυτό θα γίνει «πριν το καλοκαίρι», φανέρωσε τη δυσκολία να βρεθεί η κατάλληλη ονομασία, είπε πως είχε πρόταση για θέση σε ένα υπουργείο, εξέφρασε την επιθυμία για ένα ντιμπέιτ με τον Αδ. Γεωργιάδη και δεν μετακινήθηκε βήμα από τις θέσεις της για τις αμβλώσεις.

Σύνταξη
Ισπανία: Πέθανε ο Αντόνιο Τεχέρο Μολίνα, ο επικεφαλής του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 1981
Κόσμος 25.02.26

Ισπανία: Πέθανε ο Αντόνιο Τεχέρο Μολίνα, ο επικεφαλής του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 1981

Στη δίκη του, ο Τεχέρο υποστήριξε ότι «στις αρχές του 1981 η κατάσταση στην Ισπανία ήταν χειρότερη από το 1936», όταν ξέσπασε ο εμφύλιος και διαβεβαίωσε ότι, αν μπορούσε «θα το ξαναέκανε»

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ
Champions League 25.02.26

LIVE: Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ

LIVE: Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
