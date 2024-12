Ο Γιώργος Πρίντεζης στο τσάρτερ του Ολυμπιακού για το Μονακό (pic)

Προσκεκλημένος της ΚΑΕ Ολυμπιακός ήταν ο Γιώργος Πρίντεζης ταξίδεψε με την αποστολή των «ερυθρόλευκων», που αναχώρησε το μεσημέρι, για το Μόντε Κάρλο, όπου αύριο, Τετάρτη (4/12), η ομάδα του Πειραιά αντιμετωπίζει τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

O τέως αρχηγός των «ερυθρόλευκων» Γιώργος Πρίντεζης, θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση, η οποία θα είναι μόλις η δεύτερη του πρώην συμπαίκτη του και επί σειρά ετών αρχηγού του Ολυμπιακού, στην τεχνική ηγεσία των Μονεγάσκων, σε αγώνα Euroleague.

Η Μονακό είναι μια ομάδα ιδιαιτέρως ενεργή στον τομέα των social media, με την περιγραφή στο προφίλ της στο «X» να αναφέρει: «Η λιγότερο αμφιλεγόμενη ομάδα της Euroleague, προσπαθώντας να κάνει φίλους ανά την λίγκα». Έτσι έστειλε το δικό της μήνυμα προς τους φίλους του Ολυμπιακού σχετικά με την επερχόμενη (4/12, 20.00) μεταξύ τους «μάχη» για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

Συγκεκριμένα, ο αγγλικός λογαριασμός της ομάδας πόσταρε δύο φωτογραφίες του Σπανούλη, μια που φιλάει το τρόπαιο της Euroleague όταν το κατέκτησε με την φανέλα του Ολυμπιακού και μια πιο πρόσφατη ως προπονητής της ομάδας, με τη λεζάντα: «Φίλοι του Ολυμπιακού, είστε έτοιμοι να συναντήσετε τον θρύλο σας;».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Olympiacos fans, are you ready to meet your legend tomorrow? 👀 pic.twitter.com/vY0EIuvtcd

— AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en) December 3, 2024