«Ο Ολυμπιακός σε προχωρημένες επαφές με τον Αλεξάντερ» (pic, vid)

Στον Ολυμπιακό υπάρχει έντονη ανησυχία για την κατάσταση του Μόουζες Ράιτ ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο την περασμένη Τρίτη (26/11) με εικόνα αναπνευστικής λοίμωξης και έκτοτε υποβάλλεται σε ενδελεχείς εξετάσεις για να διαπιστωθεί το ακριβές πρόβλημα, παραμένοντας στο νοσοκομείο.

Από την Ιταλία προέκυπτε τις προηγούμενες μέρες πως ο Ράιτ έχει υποστεί πνευμονία και θα χρειαστεί ένα ικανό χρονικό διάστημα για να επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς στην αγωνιστική δράση.

Μάλιστα, ο Ματέο Αντρεάνι που είχε αποκαλύψει την είδηση κάνει λόγο και για ματιές του Ολυμπιακού προς την αγορά ώστε να καλύψει το κενό του 25χρονου παίκτη με κάποιον άλλον καλαθοσφαιριστή.

Σε συνέχεια αυτών που είχε αναφέρει σήμερα πήγε και ένα βήμα παρακάτω, αναφέροντας πως οι Πειραιώτες βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Καναδό φόργουορντ/σέντερ, Κάιλ Αλεξάντερ που αγωνίζεται στην Τουρκ Τέλεκομ.

Μάλιστα ο Ιταλός αναφέρει πως ο πάικτης έχει buy out που προβλέπεται από τους Τούρκους σε περίπτωση που θέλει να πάρει μεταγραφή σε ομάδα της Euroleague. Σημειώνει δε πως σε περίπτωση που δεν γίνει το deal με τον Καναδό, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν και plan b, που ακούει στο όνομα Όστιν Γουάιλι.

Φέτος ο Καναδός σε 8 παινχίδια με τους Τούρκους στο Eurocup έχει 9.1 πόντους μέσο όρο, με 8.1 ριμπάουντ και 16.4 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης σε 30 λεπτά συμμετοχής.

Olympiacos Piraeus is in advanced talks with Kyle Alexander.

Buyout for EuroLeague included in his contract with Turk Telekom Ankara.

Austin Wiley also offered to the club, 2nd option if Alexander deal won’t happen.#EuroLeague #Transfers #OlympiacosBC #Ολυμπιακός https://t.co/SONuIwGGwB pic.twitter.com/cEddq59ieF

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) November 30, 2024