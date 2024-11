Τα power rankings της Euroleague – Οι ειδικοί «βλέπουν» πρώτο Ολυμπιακό και δεύτερο Παναθηναϊκό

Η φετινή Euroleague έχει πάρει «φωτιά» για τα καλά, με το θέαμα να έχει ανέβει κατακόρυφα και τον ανταγωνισμό να είναι πολύ μεγάλος.

Έχοντας αφήσει πίσω μας το πρώτο… τρίτο της σεζόν, μετά και την ολοκλήρωση των 10 πρώτων αγωνιστικών, η Euroleague ανανέωσε τα power rankings των ομάδων στην επίσημη ιστοσελίδα της, με τους ειδικούς συντάκτες που εργάζονται στο site της διοργάνωσης να φτιάχνουν τη δική τους κατάταξη για τις ομάδες.

Στην κορυφή αυτής βρίσκεται πλέον ο Ολυμπιακός, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Οι πειραιώτες που μετρούν 7 νίκες σε 10 αγώνες, με τις 5 από αυτές να είναι συνεχόμενες. Στην αντίστοιχη λίστα πριν από την έναρξη της σεζόν, ο Ολυμπιακός βρισκόταν στη 2η θέση, πίσω από τον Παναθηναϊκό, τον οποίο και «εκθρόνισε».

«Τα πράγματα δουλεύουν σωστά πολύ γρήγορα και γι’ αυτό είναι στην κορυφή, παρά το γεγονός ότι δεν έχει το καλύτερο ρεκόρ. Ο κόουτς Μπαρτζώκας έχει βρει την τέλεια ισορροπία στην επίθεση, με τον Σάσα Βεζένκοφ να ηγείται, αλλά πολλούς παίκτες να συνεισφέρουν με διαφορετικούς τρόπους. Ο Εβάν Φουρνιέ για παράδειγμα δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση και είχε σημαντικό ρόλο στο σερί των 5 νικών των Ερυθρόλευκων. Επιπλέον καμία ομάδα δεν διαθέτει το «βάθος» που έχει ο Ολυμπιακός στους σέντερ, ο οποίος έχει τους Μιλουτίνοφ, Φαλ και Ράιρ στη θέση «5». Όσον αφορά την άμυνα; Ο Ολυμπιακός πάντα παίζει σκληρά. Αυτήν τη στιγμή είναι η ομάδα που πρέπει να κερδίσεις».

