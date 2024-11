«Do They Know It’s Christmas?» του Band Aid – Φιλανθρωπία ή λευκή, ποπ κυριαρχία;

Η επετειακή έκδοση για την τεσσαρακοστή επέτειο «Do They Know It’s Christmas?» του Band Aid έχει συναρμολογηθεί από τον Τρέβορ Χορν από προηγούμενες εκδόσεις του τραγουδιού, συμπεριλαμβανομένων αποσπασμάτων του Τζορτζ Μάικλ, του Εντ Σίραν και άλλων.

Εδώ και 40 χρόνια, το Do They Know It’s Christmas? του Band Aid επαινείται ως θρίαμβος της φιλανθρωπικής συγκέντρωσης χρημάτων και της εορταστικής τραγουδοποιίας -ενώ καταδικάζεται από άλλους ως το πιο προβεβλημένο παράδειγμα λευκής σωτηρίας στην ποπ.

Τώρα, με αφορμή την τελευταία του επέτειο, το τραγούδι επιστρέφει για τέταρτη φορά, με τη μορφή μιας συνένωσης όλων των αστέρων των τριών προηγούμενων επίσημων εκδόσεων.

Απέναντι στην απληστία της δεκαετίας του ’80

Ανακοινώνοντας τη νέα εκδοχή, ο Μπομπ Γκέλντοφ, ο οποίος επιμελήθηκε το πρωτότυπο του 1984, λέει ότι το Do They Know It’s Christmas? «αφηγείται την ιστορία όχι μόνο του απίστευτα μεγάλου βρετανικού ταλέντου μιας γενιάς, αλλά εξακολουθεί να στέκεται ως επίπληξη σε εκείνη την περίοδο κατά την οποία πρωτοακούστηκε.

»Η δεκαετία του ’80 διακήρυττε ότι “η απληστία είναι καλή”. Αυτό το τραγούδι λέει ότι δεν είναι. Λέει ότι είναι ηλίθια η απληστία».

Τα έσοδα θα διατεθούν υπέρ του Band Aid Charitable Trust, το οποίο υποστηρίζει πρωτοβουλίες για την υγεία και την καταπολέμηση της φτώχειας σε όλη την Αφρική.

Κάθε έργο σημείωσε τεράστια επιτυχία και το Band Aid Charitable Trust έχει συγκεντρώσει 150 εκατομμύρια λίρες στην ιστορία του. Αλλά οι προσπάθειες αυτές έχουν επίσης επικριθεί ως πατερναλιστικές, ακόμη και νεοαποικιακές, για τη βοήθεια προς την Αφρική

«Do They Know It’s Christmas?» του 1984

Μια συνάντηση αστέρων

Με τον υπότιτλο «2024 Ultimate Mix» κυκλοφόρησε στις 25 Νοεμβρίου, η νέα έκδοση του τραγουδιού έχει σίγουρα ένα εντυπωσιακό καστ τραγουδιστών.

Στους συντελεστές του πρωτότυπου τραγουδιού του 1984 περιλαμβάνονται οι Τζορτζ Μάικλ, Boy George, Στινγκ και Σιμόν Λε Μπον- οι Ρόμπι Ουίλιαμσ, Dido και Sugababes είναι μεταξύ αυτών που συμμετείχαν στο Band Aid 20 το 2004- ενώ στους αποφοίτους του Band Aid 30 του 2014 περιλαμβάνονται οι Εντ Σίραν, Σινέντ Ο’ Κόνορ, Σαμ Σμιθ, Seal, Guy Garvey και One Direction.

Θα υπάρξουν επίσης δύο εμφανίσεις από τον Κρις Μάρτιν και τρεις από τον Bono.

Η συνοδευτική μπάντα έχει συγκεντρωθεί από την αρχική και την έκδοση του 2004, με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ και τον Τζον Τέιλορ των Duran Duran στο μπάσο, τον Τομ Γιορκ στο πιάνο, τον Φιλ Κόλινς στα τύμπανα και τους Justin και Dan Hawkins από τους Darkness στην κιθάρα.

Τη συρραφή τους για τη νέα εκδοχή κάνει ο Τρέβορ Χορν, ο μουσικός παραγωγός γνωστός για τις επιτυχίες της δεκαετίας του ’80 με τους Frankie Goes to Hollywood, ABC και άλλους, ο οποίος είχε αρχικά ζητηθεί από τον Μπομπ Γκέλντοφ να κάνει την παραγωγή του πρωτότυπου του 1984.

Τελικά, ο Μιντζ Υούρε των Ultravox έκανε την παραγωγή του Do They Know It’s Christmas? στο στούντιο του Τρέβορ Χορν, με τον Χορν να παρέχει αργότερα ένα 12ιντσο remix.

Μια νέα εικόνα για το εξώφυλλο της έκδοσης του 2024

Δεν υπάρχουν τραγουδιστές ή μουσικοί από την ανεπίσημη εκδοχή του 1989, την οποία διηύθυναν οι Stock, Aitken και Waterman, αν και μια δήλωση στον Τύπο ανέφερε ότι αυτή η εκδοχή «αγαπήθηκε βαθιά από τον Γκέλντοφ και τον Υούρε».

Η εκδοχή του 2024 θα έχει ένα μουσικό βίντεο που θα συνδυάζει υλικό από εκτελέσεις από όλα τα χρόνια, σε σκηνοθεσία του Όλιβερ Μάρεϊ, ο οποίος έκανε παρόμοια δουλειά με το βίντεο για το τραγούδι Now and Then των Beatles του 2023 .

Ο Σερ Πίτερ Μπλέικ, ο ποπ καλλιτέχνης που δημιούργησε το εξώφυλλο για την κυκλοφορία του 1984, επιστρέφει για να δημιουργήσει μια νέα εικόνα για το εξώφυλλο της έκδοσης του 2024, η οποία θα είναι διαθέσιμη σε CD και 12ιντσο βινύλιο, καθώς και σε streams και downloads.

Οι στίχοι του Do They Know It’s Christmas? αναφέρονταν γενικά στην «Αφρική» και όχι στην Αιθιοπία, και περιείχαν ατάκες όπως του Bono «Λοιπόν, απόψε δόξα τω Θεώ είναι αυτοί, αντί για σένα», οι οποίες θεωρήθηκαν ως αλλοτριωτικές

Χρήματα για την ανακούφιση από τον λιμό στην Αιθιοπία

Το Do They Know It’s Christmas? δημιουργήθηκε από τους Γκέλντοφ και Υούρε για να συγκεντρωθούν χρήματα για την ανακούφιση από τον λιμό στην Αιθιοπία, και ακολούθησε το επόμενο έτος το Live Aid, η φιλανθρωπική συναυλία ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου με εμβληματικές εμφανίσεις καλλιτεχνών όπως οι Queen, ο Ντέιβιντ Μπόουϊ και ο Έλτον Τζον.

Κάθε έργο σημείωσε τεράστια επιτυχία και το Band Aid Charitable Trust έχει συγκεντρώσει 150 εκατομμύρια λίρες στην ιστορία του.

Αλλά οι προσπάθειες αυτές έχουν επίσης επικριθεί ως πατερναλιστικές, ακόμη και νεοαποικιακές, για τη βοήθεια προς την Αφρική.

Οι στίχοι του Do They Know It’s Christmas? αναφέρονταν γενικά στην «Αφρική» και όχι στην Αιθιοπία, και περιείχαν ατάκες όπως του Bono «Λοιπόν, απόψε δόξα τω Θεώ είναι αυτοί, αντί για σένα», οι οποίες θεωρήθηκαν ως αλλοτριωτικές.

Ερωτήματα έχουν επίσης τεθεί σχετικά με τη διανομή και τη χρήση των κονδυλίων του Live Aid στην Αιθιοπία.

Oι προσπάθειες των διασημοτήτων να «σώσουν την Αφρική»

Το 2015, ο Adekeye Adebajo, τότε εκτελεστικός διευθυντής του Centre for Conflict Resolution, έγραψε στον Guardian: «Τρεις δεκαετίες μετά το Live Aid, είναι σαφές ότι οι προσπάθειες των διασημοτήτων να “σώσουν την Αφρική” έχουν συχνά συμβάλει περισσότερο στην ενίσχυση των αρνητικών στερεοτύπων των μέσων ενημέρωσης για τη “μαύρη ήπειρο” και στην απεικόνιση του ενός δισεκατομμυρίου πολιτών της ως αβοήθητων θυμάτων σε ένα νέο “βάρος του λευκού”».

Οι στίχοι του Band Aid 30 ξαναγράφτηκαν εν μέρει για να αντιμετωπιστούν τα αρνητικά στερεότυπα του πρωτότυπου τραγουδιού.

Η προαναφερθείσα ατάκα του Bono αντικαταστάθηκε με το «Λοιπόν, απόψε σας αγγίζουμε και σας συγκινούμε», ενώ το «όπου το μόνο νερό που ρέει είναι το πικρό τσίμπημα των δακρύων» αντικαταστάθηκε με το «όπου ένα φιλί της αγάπης μπορεί να σε σκοτώσει και υπάρχει θάνατος σε κάθε δάκρυ».

Το making off του «Do They Know It’s Christmas?»

Αυτό που είναι η Αφρική

Οι αλλαγές δέχθηκαν ακόμη επικρίσεις. Αφού αρνήθηκε να συμμετάσχει στην ηχογράφηση του 2014, ο Βρετανο-Γκανέζος τραγουδιστής Fuse ODG έγραψε στον Guardian ότι ήταν «σοκαρισμένος και τρομοκρατημένος» από τους νέους στίχους.

«Το μήνυμα του τραγουδιού Band Aid 30 δεν αντικατόπτριζε απολύτως αυτό που πραγματικά είναι η Αφρική … Εγώ, όπως και πολλοί άλλοι, έχω βαρεθεί την όλη ιδέα ότι η Αφρική -μια ήπειρος πλούσια σε πόρους με αχαλίνωτες δυνατότητες- θεωρείται πάντα άρρωστη, μολυσμένη και φτωχή».

Ανεξάρτητα από την υποδοχή της, η νέα έκδοση θα γίνει πιθανότατα ένα από τα φαβορί στην κούρσα για το φετινό χριστουγεννιάτικο Νο 1, το οποίο είναι προς το παρόν πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί.

Όλοι λατρεύουν τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια

Η τεράστια ετήσια δημοτικότητα στο streaming τόσο του Last Christmas των Wham! – του εορταστικού topper του 2023 – όσο και του All I Want for Christmas Is You της Mariah Carey σημαίνει ότι και τα δύο θα βρεθούν και πάλι σε υψηλά charts.

Ο Εντ Σίραν, ο οποίος είχε το Νο 1 των Χριστουγέννων του 2021 σε συνεργασία με τους Ladbaby και Έλτον Τζον, μπορεί να βρει ξανά επιτυχία με το Under the Tree, ένα τραγούδι για τη νέα animation ταινία του Ρίτσαρντ Κέρτις, That Christmas.

Ένα άλλο αγαπημένο χριστουγεννιάτικο τραγούδι που επανήλθε στα charts με την έλευση του streaming είναι το τραγούδι Rockin’ Around the Christmas Tree της Μπρέντα Λι από το 1958, το οποίο βρέθηκε στην κορυφή του αμερικανικού chart πέρυσι για πρώτη φορά και έφτασε μέχρι το Νο 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία χρόνια.

Η Λι μόλις κυκλοφόρησε μια ισπανόφωνη εκδοχή του για να αυξήσει τη δημοτικότητά του φέτος: ο παραγωγός του ηχογράφησε μια νέα διασκευή από έναν Ισπανό τραγουδιστή και στη συνέχεια χρησιμοποίησε την AI για να ερμηνεύσει αυτή τη διασκευή με τη φωνή της Λι.

