Μπένι Μπλάνκο: Το αγόρι της Σελένα Γκόμεζ διεκδικεί τον τίτλο του «πιο σέξι άνδρα» παγκοσμίως

Η Σελένα Γκόμεζ είναι περήφανη που βγαίνει με τον υποψήφιο για τον τίτλο του πιο σέξι άντρα του 2024 σύμφωνα με το περιοδικό People, Μπένι Μπλάνκο.

Τη Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου, η ηθοποιός του Only Murders in the Building, 32 ετών, μοιράστηκε μια φωτογραφία από τη συνέντευξη του Μπένι Μπλάνκο στο People, προσθέτοντας το δικό της χαριτωμένο μήνυμα.

«Όχι μόνο με αγαπάς άνευ όρων… [αλλά και] μου φέρνεις πάντα τη μεξικάνικη πίτσα από το Taco Bell», έγραψε η Γκόμεζ στα Instagram Stories της κάτω από μια φωτογραφία του Μπένι Μπλάνκο, 36, ο οποίος φωτογραφήθηκε ξαπλωμένος σε ένα τραπέζι.

Σε μια δεύτερη ανάρτηση στο Instagram Stories, η τραγουδίστρια του «Love On» μοιράστηκε ένα απόσπασμα που λειτούργησε ως υπενθύμιση για το πώς αισθάνεται για το αγόρι της.

«Ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς γίνεται να κάθομαι απέναντί σου και να μην αγαπώ παράφορα ό,τι κι αν κάνεις», έγραφε το μήνυμα, με την ίδια να κάνει tag τον μουσικό παραγωγό.

Τι μας συμβουλεύει ο Μπένι Μπλάνκο;

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο PEOPLE, ο Μπλάνκο είπε ότι έμαθε πώς να φτιάχνει τη δική του εκδοχή ενός γεύματος που μοιάζει με Taco Bell επειδή η Γκόμεζ το λατρεύει.

«[Έμαθα πώς να] παρασκευάζω [παρόμοιο] κρέας [με] του Taco Bell(…) Είναι αηδιαστικό, αλλά είναι νόστιμο. Τα κάνω όλα από το μηδέν», δήλωσε στο People.

«Ακόμα και αν είστε απαίσιοι στο μαγείρεμα, [ο σύντροφός σας] θα το απολαύσει επειδή το φτιάξατε εσείς. Ρωτήστε τον σύντροφό σας τι θέλει να φάει. Μην προσπαθήσετε να τους μαγειρέψετε αυτό που θέλετε να φάτε εσείς. Αν δεν ξέρετε πώς να το μαγειρέψετε – μάθετε το», είπε.

Η τρυφερή σχέση

Ο Μπλάνκο βγαίνει με την Γκόμεζ από το 2023 και την αποκαλεί «καλύτερη φίλη» του.

«Είμαι ένας πολύ πρωινός τύπος. Είναι η αγαπημένη μου ώρα που περνάω με τη Σελ, επειδή ξυπνάμε και οι δύο πολύ νωρίς. Είναι κάπως σαν να πρόκειται για την δική μας στιγμή πριν ξυπνήσει ο υπόλοιπος κόσμος», δήλωσε στο People.

«Έχω μια πραγματική φίλη με την οποία μπορώ να κάνω τα πάντα στον κόσμο και κάθε μέρα είναι η καλύτερη μέρα της ζωής μου», πρόσθεσε.

Ο «Sexiest Man Alive 2024» του PEOPLE θα αποκαλυφθεί σήμερα, Τρίτη 12 Νοεμβρίου.