Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
Αναγεννιέται το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο στο Ζάππειο μετά από 15 χρόνια
Άλλα Αθλήματα 25 Φεβρουαρίου 2026, 17:45

Αναγεννιέται το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο στο Ζάππειο μετά από 15 χρόνια

Το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο στο κέντρο της Αθήνας που ήταν κλειστό για 15 χρόνια, θα ανοίξει ξανά με πρωτοβουλία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Δημοσθένης Μπουλούκος
Μία ιδιαίτερα σημαντική είδηση για τον ελληνικό αθλητισμό ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος στην Εκδήλωση Βραβεύσεων της ΕΟΕ.

Ο κ. Κούβελος είπε ότι βρέθηκε λύση στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του Ζαππείου που ήταν 15 χρόνια κλειστό. «Με χαρά, ανακοινώνουμε ότι θα ανοίξει το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του Ζαππείου, χάρη στη χορηγία της Εθνικής Τράπεζας.

Από σήμερα η ΕΤΕ είναι ο νέος χρυσός χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Θα προχωρήσουμε σε κλειστό διαγωνισμό ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες ανακαίνισης του εμβληματικού Ολυμπιακού κολυμβητηρίου της Αθήνας, το οποίο, ύστερα από 15 χρόνια ερήμωσης, ανοίγει και θα φιλοξενεί, κατά κύριο  λόγο, τις εθνικές ομάδες πόλο και κολύμβησης. Ταυτόχρονα, όμως, θα δώσουμε τη δυνατότητα σε σωματεία και απλούς δημότες να αθλούνται και να το χαίρονται καθημερινά με ασφάλεια», είπε ο Πρόεδρος της ΕΟΕ αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των παρισταμένων.

YouTube thumbnail

Στην Εκδήλωση Βραβεύσεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής το οποίο παραχώρησε ευγενικά την αίθουσα, τιμήθηκαν όσοι αθλητές και αθλήτριες κατέκτησαν μετάλλιο εντός του 2025 σε Παγκόσμια ή Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Συγκεκριμένα οι Λευτέρης Πετρούνιας, Εμμανουήλ Καραλής, Νταουρέν Κουρουγκλίεβ, Στέφανος Ντούσκος, Κάμερον Μαραμενίδης, Γιώργος Κουγιουμτσίδης, Μαρία Πρεβολαράκη, Αρης Ψαρρός, Εμμανουέλα Κατζουράκη, Ελισάβετ Τελτσίδου, Ζωή Φίτσιου, Μηλένα Κοντού, Στέφανος Δημόπουλος.

Τιμήθηκαν επίσης η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Εθνική Ομάδα πόλο γυναικών και ο προπονητής της Χάρης Παυλίδης, η χάλκινη Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Εθνική Ομάδα πόλο ανδρών και ο προπονητής της Θοδωρής Βλάχος, η χάλκινη Πρωταθλήτρια Ευρώπης Εθνική Ομάδα μπάσκετ και ο προπονητής Βασίλης Σπανούλης, καθώς η Εθνική Ομάδα σκοποβολής με τους  Νίκο Μαυρομμάτη, Μπάμπη Χαλκιαδάκη και Παναγιώτη Γεροχρήστου, που πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής στο σκητ.

Βραβεύτηκαν και νέοι αθλητές που διακρίθηκαν σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα μικρότερων ηλιακά κατηγοριών. Από την κολύμβηση: Γεωργία Δαμασιώτη, Απόστολος Σίσκος, Άρτεμις Βασιλάκη, Φίλιππος Ανδριαδάκης και Κωνσταντής Χουρδάκης. Από την κωπηλασία: Βάλια Λυκομήτρου, Πασχαλίνα Μουρατίδου, Γαβριέλα Λιόλου, Ελένη Διαβάτη, Νεφέλη Ντάρα, Κωνσταντίνος Γιαννούλης και Ιάσωνας Μουσελίμης. Από την σκοποβολή: Φώτης Μπαξεβανάκης, Μαρία Μαρκαντωνάκη, Στυλιανή–Αγάπη Στάμου και Αναστασία Ζουλεμίδου. Από την ιστιοπλοΐα: Αδαμάντιος Πετριανός, Εμμανουήλ Αναστάσιος Βομβύλας, Παναγιώτης Ιωάννου, Ερμιόνη Γκίκα και Νίκος Παππάς. Τέλος τις αθλήτριες του Beach Volley, Ελένη Αλεξόγλου και Μυρτώ Πασχαλάκη κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18.

Bραβεύτηκαν επίσης οι Χορηγοί της ΕΟΕ, ο Πλατινένιος Χορηγός ΔΕΗ, οι Χρυσοί Χορηγοί  Όμιλος AKTOR, Alpha Bank, Stoiximan και Capital του Ευάγγελου Μαρινάκη καθώς και ο Χορηγός Εγκαταστάσεων Εθνική Τράπεζα.

Business
ATLANTIC SEE LNG: Στο ραντάρ και FRSU και μονάδες αερίου

ATLANTIC SEE LNG: Στο ραντάρ και FRSU και μονάδες αερίου

Vita.gr
Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

Αθλητική Ροή
LIVE: Αταλάντα – Ντόρτμουντ
Champions League 25.02.26

LIVE: Αταλάντα – Ντόρτμουντ

LIVE: Αταλάντα – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αταλάντα – Ντόρτμουντ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Η ατάκα για τον Ρέτσο που τα λέει όλα
On Field 25.02.26

Η ατάκα για τον Ρέτσο που τα λέει όλα

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έκανε τεράστια εμφάνιση και στο Λεβερκούζεν και δικαίως αποθεώθηκε από τους Γερμανούς μετά το τέλος του αγώνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Champions League: Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase
Champions League 25.02.26

Champions League: Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase

To φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε, ωστόσο το τι θα κάνουν οι «ερυθρόλευκοι» στο υπόλοιπο της φετινής σεζόν, θα κρίνει και αν θα επιστρέψουν απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Έτοιμος να επιστρέψει στη δράση ο Τζόζεφ
Euroleague 25.02.26

Ολυμπιακός: Έτοιμος να επιστρέψει στη δράση ο Τζόζεφ

Ο Κόρι Τζόζεφ ετοιμάζεται για την επιστροφή του στα παρκέ κόντρα στη Ζαλγκίρις και ο Αμερικανός μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την κατάστασή του, δηλώνοντας πως νιώθει ακόμη καλύτερα απ’ ότι πριν τραυματιστεί.

Σύνταξη
O Μέσι αποκάλυψε τι μετανιώνει από τη ζωή του (vid)
Ποδόσφαιρο 25.02.26

O Μέσι αποκάλυψε τι μετανιώνει από τη ζωή του (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι φιλοξενήθηκε σε γνωστό podcast και μεταξύ των όσων ποδοσφαιρικών αναφέρθηκε, ο θρύλος της μπάλας αποκάλυψε και τι είναι αυτό που μετανιώνει περισσότερο από καθετί στη ζωή του...

Σύνταξη
Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι
On Field 25.02.26

Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι

Τυχαίο; Ο Ολυμπιακός στα ματς με τη Λεβερκούζεν δεν είχε να ξεπεράσει μόνο το εμπόδιο της ομάδας αλλά και του Ιταλού αρχιδιαιτητή καθώς οι προκλητικοί Ολιβερ και Πινέιρο έκαναν λάθη σε βάρος του

Βάιος Μπαλάφας
Χωρίς Εμπαπέ η Ρεάλ κόντρα στη Μπενφίκα
Champions League 25.02.26

Χωρίς Εμπαπέ η Ρεάλ κόντρα στη Μπενφίκα

Μια σημαντική απουσία θα έχει η Ρεάλ Μαδρίτης στον επαναληπτικό της Τετάρτης (25/2) με τη Μπενφίκα για τα play-offs του Champions League, αφού ο Κιλιάν Εμπαπέ θα μείνει εκτός αγώνα.

Σύνταξη
Εξανεμίζονται τα όνειρα του Νεϊμάρ για Μουντιάλ: «Ο Αντσελότι δεν θα τον καλέσει στα φιλικά»
Ποδόσφαιρο 25.02.26

Εξανεμίζονται τα όνειρα του Νεϊμάρ για Μουντιάλ: «Ο Αντσελότι δεν θα τον καλέσει στα φιλικά»

Ο Κάρλο Αντσελότι εμμένει στην αρχική του απόφαση να μην καλέσει τον Νεϊμάρ στην αποστολή της Βραζιλίας για τα τελευταία φιλικά πριν το Μουντιάλ και το όνειρο του 34χρονου σούπερσταρ για ένα... last dance στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής, εξανεμίζονται.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός
Inbox 25.02.26

LIVE: Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός

LIVE: Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός για την 29η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Έβρος: Αγωνία για τους κατοίκους – Τεράστιοι όγκοι νερού από τη Βουλγαρία
Ελλάδα 25.02.26

Αγωνία για τους κατοίκους του Έβρου - Τεράστιοι όγκοι νερού από τη Βουλγαρία

Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού παραμένει ο Έβρος με τις Αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή. Η θραύση του αναχώματος του Αμορίου σήμανε συναγερμό. Μεγάλοι όγκοι υδάτων από τη γειτονική Βουλγαρία.

Σύνταξη
Αμηχανία στην κυβέρνηση από το κεραυνοβόλημα Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Αμηχανία στην κυβέρνηση από το κεραυνοβόλημα Σαμαρά

Πλήγματα στο Μαξίμου από τις νέες βολές του Αντώνη Σαμαρά για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Πώς επιχειρεί να απαντήσει η κυβέρνηση. Τι σηματοδοτεί η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού και ενώ ο νυν πρωθυπουργός είχε την περιοδεία στον Έβρο

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Κανείς δεν φαντάστηκε ότι η μυρωδιά είναι διαρροή» – Τι λέει ο δικηγόρος του Κ. Τζιωρτζιώτη για την τραγωδία στη Βιολάντα
Ελλάδα 25.02.26

«Κανείς δεν φαντάστηκε ότι η μυρωδιά είναι διαρροή» – Τι λέει ο δικηγόρος του Κ. Τζιωρτζιώτη για την τραγωδία στη Βιολάντα

Ο Μιχάλης Δημοτρακόπουλος υποστήριξε ότι για τις παραλείψεις δεν ευθύνεται ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, αλλά «αυτοί που ενδεχομένως δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους».

Σύνταξη
Ανακοινώθηκε ο ενδυματολογικός κώδικας για το Met Gala 2026 και αφήνει πολλά στη φαντασία
Σώμα ίσον καμβάς 25.02.26

Ανακοινώθηκε ο ενδυματολογικός κώδικας για το Met Gala 2026 και αφήνει πολλά στη φαντασία

Τη Δευτέρα, 4 Μαΐου, οι καλεσμένοι στο Met Gala 2026 θα γιορτάσουν το «Costume Art», την ανοιξιάτικη έκθεση στο Costume Institute του Metropolitan Museum of Art, όπου ο ενδυματολογικός κώδικας για φέτος είναι «Η μόδα είναι τέχνη».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
POLITICO: Χιλιάδες bots πίσω από την ψηφιακή εκτόξευση της Νίκι Μινάζ
Cyabra 25.02.26

POLITICO: Χιλιάδες bots πίσω από την ψηφιακή εκτόξευση της Νίκι Μινάζ

Σχεδόν το ένα τρίτο των λογαριασμών που ενίσχυαν πολιτικές αναρτήσεις της Νίκι Μινάζ φέρονται να ήταν ψεύτικοι, με περισσότερα από 18.000 bots να διογκώνουν τεχνητά την απήχησή της, σύμφωνα με νέα ανάλυση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ζάκυνθος: Τι απαντά η παιδίατρος του νοσοκομείου για το βρέφος με τη μηνιγγίτιδα – «Είναι δύσκολο» λέει η μητέρα του
Ελλάδα 25.02.26

Ζάκυνθος: Τι απαντά η παιδίατρος του νοσοκομείου για το βρέφος με τη μηνιγγίτιδα – «Είναι δύσκολο» λέει η μητέρα του

«Προσπαθούν να καλύψουν την ανεπάρκεια του συστήματος. Έχει τύχει η άλλη μου συνάδελφος να έχει πάρει αναρρωτική 1,5-2 μήνες και να έχω μείνει μόνη μου, να μην μου φέρνουν κανέναν».

Σύνταξη
Τέμπη: Συνδρομή από το εξωτερικό για τις εκταφές προανήγγειλε ο Γ. Φλωρίδης – Τα βήματα που θα απαιτηθούν
Μετά την κατακραυγή 25.02.26

Συνδρομή από το εξωτερικό για τις εκταφές προανήγγειλε ο Γ. Φλωρίδης - Τα βήματα που θα απαιτηθούν

Με την αγανάκτηση των συγγενών των θυμάτων να ξεχειλίζει, λίγα 24ωρα πριν τη θλιβερή επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, ο Γιώργος Φλωρίδης παρουσίασε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την εξέταση των αιτημάτων εκταφής και τοξικολογικών ελέγχων.

Σύνταξη
«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» – Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής
Λαϊκά μυθιστορήματα 25.02.26

«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» - Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής

«Τα βιβλία σε χαρτόδετη έκδοση που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ σταδιακά εξαφανίζονται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, το τελευταίο σημάδι μιας συνεχιζόμενης αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να διαβάζουν» σχολιάζει ο David Smith στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ποδαρικό» με φορο-έσοδα 6 δισ. έκανε το 2026 – Διατηρούν τη δυναμική τους τα έσοδα από ΦΠΑ
Έμμεσοι φόροι 25.02.26

«Ποδαρικό» με φορο-έσοδα 6 δισ. έκανε το 2026 – Διατηρούν τη δυναμική τους τα έσοδα από ΦΠΑ

«Ζεστό» χρήμα εισρέει στα κρατικά ταμεία από την είσπραξη του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Αυξημένα τα έσοδα έναντι στόχου κατά 257 εκατ. ευρώ. Υστέρηση 1,709 δισ. στις δαπάνες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέοι εργαζόμενοι: Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια – Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα
Νέες προκλήσεις 25.02.26

Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια τους νέους - Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα

Η διαφορετική οπτική που έχουν οι εργαζόμενοι νεώτερων γενιών οδηγεί τις επιχειρήσεις σε δομικές αλλαγές - Η προτίμηση στην εξειδίκευση και η πρόκληση της έλλειψης στελεχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ανεβάζει ντεσιμπέλ ο Ασλανίδης: Εγκάθετος ο Φλωρίδης, Νο1 εγκληματίας ο Καραμανλής
Ελλάδα 25.02.26

Ανεβάζει ντεσιμπέλ ο Ασλανίδης: Εγκάθετος ο Φλωρίδης, Νο1 εγκληματίας ο Καραμανλής

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον υπουργό Δικαιοσύνης και τον πρώην υπουργό Μεταφορών και αναμένει μεγάλες κινητοποιήσεις ανήμερα της «μαύρης» επετείου της 28ης Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία για όλο το 2026, σύμφωνα με στρατιωτικό think tank
Πέμπτος χρόνος 25.02.26

Η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία για όλο το 2026, σύμφωνα με στρατιωτικό think tank

Σύμφωνα με ανάλυση, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η ικανότητα της Μόσχας να συνεχίσει τον πόλεμο για πέμπτο έτος έχει μειωθεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
