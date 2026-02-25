Ανοδικός ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat – Στο 1,7% στην ευρωζώνη
Τον Ιανουάριο του 2026, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό
Ανοδικά αναθεωρήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, στο 2,9% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, έναντι αρχικής εκτίμησης για 2,8%.
Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν κατά 0,7%, από 0,8% που έδειχνε η αρχική μέτρηση.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη ήταν 1,7% τον Ιανουάριο του 2026, έναντι 2,0% τον Δεκέμβριο. Έναν χρόνο νωρίτερα, ο πληθωρισμός ήταν 2,5%. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 2,0% τον Ιανουάριο του 2026, έναντι 2,3% τον Δεκέμβριο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο πληθωρισμός ήταν 2,8%. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται από την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα χαμηλότερα και τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά
Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Γαλλία (0,4%), τη Δανία (0,6%), τη Φινλανδία και την Ιταλία (και οι δύο 1,0%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (8,5%), τη Σλοβακία (4,3%) και την Εσθονία (3,8%). Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε είκοσι τρία κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε ένα και αυξήθηκε σε τρία.
Τον Ιανουάριο του 2026, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,45 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,51 π.μ.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (+0,09 π.μ.) και την ενέργεια (-0,39 π.μ.).
Πηγή: ot.gr
