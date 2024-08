Το ερώτημα που απασχολεί πολλούς θαυμαστές της Σελένα Γκόμεζ είναι ένα.

Παντρεύεται η τραγουδίστρια τον αγαπημένο της Μπένι Μπλάνκο;

Η πρόσφατη δραστηριότητά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει πυροδοτήσει εκτεταμένες εικασίες σχετικά με έναν πιθανό αρραβώνα. Ωστόσο, το ζευγάρι δεν έχει επιβεβαιώσει τις φήμες.

Η Σελένα Γκόμεζ δημοσίευσε πρόσφατα μια selfie στον καθρέφτη της, αφήνοντας τους θαυμαστές της να παραμιλούν.

Στη φωτογραφία, η τραγουδίστρια είναι ντυμένη με ένα κομψό φόρεμα, με τον Μπένι Μπλάνκο στο πλευρό της, στραμμένο όμως, μακριά από την κάμερα.

Αυτό όμως, που τράβηξε την προσοχή όλων είναι το γεγονός πως πάνω από το δάχτυλο του αριστερού της χεριού είχε τοποθετήσει ένα ροζ emoji καρδιάς. Οι φήμες αμέσως πήραν «φωτιά» καθώς οι φαν της υπέθεσα πως κάτω από το ροζ emoji «κρύβεται» ένα δαχτυλίδι αρραβώνων.

Η Σελένα Γκόμεζ άφησε άλλο ένα υπονοούμενο ότι αυτή και ο φίλος της είναι αρραβωνιασμένοι κατά τη διάρκεια μιας φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη σειρά καλλυντικών της, Rare Beauty.

Η τραγουδίστρια επισκέφθηκε τις αίθουσες διδασκαλίας στο πλαίσιο του Rare Impact Fund και οι θαυμαστές της εντόπισαν μια μικρή λεπτομέρεια στην εμφάνισή της που έδειχνε ότι ήταν κρυφά μέλλουσα νύφη.

Η Σελένα μοιράστηκε φωτογραφίες από την εκδήλωση στα social media.

