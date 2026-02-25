Το Ισραήλ ευθύνεται για τα δύο τρίτα των 129 δολοφονιών δημοσιογράφων το 2025, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), η οποία αναφέρει πως η ίδια χώρα ευθύνεται επίσης για το 81% των «σκόπιμα στοχευμένων» δολοφονιών εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης.

Η Επιτροπή κάνει λόγο για έναν αριθμό – ρεκόρ ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους το 2025, στη διάρκεια του πολέμου στην Γάζα.

Το 2025 ήταν η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που οι δολοφονίες δημοσιογράφων σημείωσαν ρεκόρ και η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το Ισραήλ ήταν υπεύθυνο για τα δύο τρίτα από αυτές, τονίζεται στην ετήσια έκθεση της CPJ, μιας ανεξάρτητης οργάνωσης με έδρα τη Νέα Υόρκη που τεκμηριώνει επιθέσεις στον Τύπο.

Τα ισραηλινά πυρά σκότωσαν 86 δημοσιογράφους το 2025, κυρίως Παλαιστίνιους στη Γάζα, αλλά και 31 εργαζόμενους σε επίθεση σε κέντρο μέσων ενημέρωσης των Χούθι στην Υεμένη, τη δεύτερη πιο θανατηφόρα επίθεση που έχει καταγράψει ποτέ η CPJ.

«Θανατηφόρες συκοφαντίες»

Το Ισραήλ ήταν επίσης υπεύθυνο για το 81% των 47 δολοφονιών που η CPJ χαρακτήρισε ως εκ προθέσεως στόχους ή «δολοφονίες». Ανέφερε ότι ο πραγματικός αριθμός ήταν πιθανώς υψηλότερος λόγω των περιορισμών πρόσβασης που δυσκόλεψαν την επαλήθευση στη Γάζα.

Ο στρατός του Ισραήλ δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο. Έχει πει στο παρελθόν ότι τα στρατεύματά του στη Γάζα στοχεύουν μόνο μαχητές, αλλά και ότι η δράση σε ζώνες μάχης ενέχει «εγγενείς κινδύνους». Το Τελ Αβίβ αναγνώρισε ότι είχε βάλει στο στόχαστρο το κέντρο των μέσων ενημέρωσης στην Υεμένη τον Σεπτέμβριο, περιγράφοντάς το, τότε, ως βραχίονα προπαγάνδας των Χούθι.

Σε αρκετές περιπτώσεις, το Ισραήλ έχει αναγνωρίσει ότι έβαλε στο στόχαστρο δημοσιογράφους στη Γάζα, που είπε ότι είχαν διασυνδέσεις με τη Χαμάς, χωρίς να παρέχει επαληθεύσιμα στοιχεία. Οι διεθνείς ειδησεογραφικοί οργανισμοί διέψευσαν κατηγορηματικά ότι οι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν είχαν διασυνδέσεις με μαχητές. Η CPJ χαρακτήρισε αυτούς τους ισχυρισμούς του Ισραήλ ως «θανατηφόρες συκοφαντίες».