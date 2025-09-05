newspaper
Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Συμβαίνει τώρα:
05.09.2025 | 23:23
Συναγερμός για χειροβομβίδα στον Κολωνό
Συμβαίνει τώρα:
05.09.2025 | 22:53
Φωτιά σε δύσβατη περιοχή στο Πετρωτό Φθιώτιδας - Κατακαίει δασική έκταση
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Γάζα: Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους
Κόσμος 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:40

Γάζα: Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους

Συνολικά, το Ισραήλ έπληξε «τέσσερις φορές» το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα με «οβίδες αρμάτων με μεγάλο εκρηκτικό φορτίο» και χωρίς καμία προειδοποίηση, τονίζει το Associated Press

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

Spotlight

Το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press (AP) αμφισβήτησε σήμερα (5/9) τα επιχειρήματα που προέβαλε ο ισραηλινός στρατός για να δικαιολογήσει τα πλήγματα στο νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα, όπου σκοτώθηκαν πέντε Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων και μία συνεργάτιδά του.

Στις 25 Αυγούστου, 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα αεροπορικά πλήγματα σε ένα κτίριο του νοσοκομείου Νάσερ στην Χαν Γιούνις, σύμφωνα με τις αρχές της Λωρίδας της Γάζας. Την επομένη, ο ισραηλινός στρατός, επικαλούμενος μια «αρχική έρευνα», ανέφερε ότι ο στόχος ήταν «να εξαλειφθεί μια απειλή», επειδή εντοπίστηκε στον χώρο «μια κάμερα που τοποθέτησε η Χαμάς για να παρακολουθεί τη δραστηριότητα των στρατιωτών», ώστε να τους επιτεθεί.

Σήμερα, ωστόσο, το AP γράφει ότι τα αποτελέσματα της δικής του έρευνας «αμφισβητούν σθεναρά» την εκδοχή του ισραηλινού στρατού. Το πρακτορείο υπενθυμίζει πως η ταράτσα του κτιρίου που χτυπήθηκε είναι γνωστό ότι χρησιμοποιείται από τους δημοσιογράφους, κυρίως για να μεταδίδουν απευθείας βίντεο. Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι τακτικά πετούν από πάνω μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως συνέβη και εκείνη την ημέρα, «περίπου 40 λεπτά πριν από την επίθεση», συνεχίζει το αμερικανικό πρακτορείο.

Το AP επικαλείται έναν Ισραηλινό στρατιωτικό που ανέφερε, ζητώντας να μην κατονομαστεί, ότι ο στρατός κατέληξε στο συμπέρασμα πως μια κάμερα στην ταράτσα του νοσοκομείου χρησιμοποιείτο από την Χαμάς, επειδή ήταν καλυμμένη, όπως και ο χειριστής της, με μια πετσέτα, κάτι που θεωρήθηκε «ύποπτο».

Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για τον δημοσιογράφο Χόσαμ αλ Μάσρι, συνεργάτη του πρακτορείου Reuters, ο οποίος συνήθιζε να τραβάει πλάνα από την ταράτσα και θα μπορούσε εύκολα να ταυτοποιηθεί από το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πέρασε πριν από το πρώτο πλήγμα. Ο Μάσρι σκοτώθηκε από την επίθεση.

Το Ισραήλ έπληξε τέσσερις φορές το νοσοκομείο χωρίς καμία προειδοποίηση

Το AP σημειώνει ότι δεν βρήκε καμία απόδειξη πως υπήρχε άλλη κάμερα στο σημείο εκείνη την ημέρα.

Το πρακτορείο εξηγεί επίσης ότι η κάλυψη της κάμερας με κάποιο πανί, ώστε να προστατεύεται από τα στοιχεία της φύσης, είναι μια διαδεδομένη πρακτική στους εικονολήπτες.

Επιπλέον, τονίζει ότι ανακάλυψε και άλλες «προβληματικές αποφάσεις» των Ισραηλινών εκείνη την ημέρα. «Λίγο μετά το πρώτο πλήγμα, οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν και πάλι την ίδια θέση», αφού είχαν σπεύσει στην περιοχή οι διασώστες και δημοσιογράφοι, για να καλύψουν το συμβάν.

Συνολικά, το Ισραήλ έπληξε «τέσσερις φορές» το νοσοκομείο με «οβίδες αρμάτων με μεγάλο εκρηκτικό φορτίο» και χωρίς καμία προειδοποίηση. Το γεγονός αυτό αφήνει έκθετο το Ισραήλ σε κατηγορίες περί «διπλού πλήγματος», μιας πρακτικής που έχει ως στόχο να μεγιστοποιηθεί ο αριθμός των θυμάτων και θα μπορούσε να συνιστά έγκλημα πολέμου.

Η Μαριάμ Ντάγκα, ανεξάρτητη φωτορεπόρτερ, που συνεργαζόταν με το AP, σκοτώθηκε στα επόμενα πλήγματα.

Όταν ρωτήθηκε ο ισραηλινός στρατός από το Γαλλικό Πρακτορείο για το άρθρο του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων, παρέπεμψε στην ανακοίνωση της 26ης Αυγούστου, όπου αναφερόταν ότι ο αρχηγός του γενικού επιτελείου έδωσε εντολή να συνεχιστεί η έρευνα για το πλήγμα, κυρίως για το ποια ήταν «η διαδικασία λήψης απόφασης επί του πεδίου» και «τι είδους όπλα χρησιμοποιήθηκαν».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
DBRS: Σταθερή η αξιολόγηση της Ελλάδας στο «BBB»

DBRS: Σταθερή η αξιολόγηση της Ελλάδας στο «BBB»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Οσα έγιναν την πρώτη μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Οσα έγιναν την πρώτη μέρα

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ουκρανία: Διαδηλώσεις στην Ουκρανία – Ο Ζελένσκι αυστηροποίησε τον νόμο για τους λιποτάκτες
Θύελλα Αντιδράσεων 05.09.25

Διαδηλώσεις στην Ουκρανία - Ο Ζελένσκι αυστηροποίησε τον νόμο για τους λιποτάκτες

Νόμος που στοχεύει όσους λιποτακτούν ή δείχνουν ανυπακοή έναντι ανωτέρων, γίνεται η αφορμή για νέες διαδηλώσεις στην Ουκρανία. Πλέον η ανυπακοή θεωρείται κακούργημα με ποινές έως 10 έτη.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι ψηφοφόροι πιστεύουν στην κυρίαρχη ΕΕ περισσότερο από τις ελίτ – Ζητούν κοινή άμυνα
Κάτι άλλαξε 05.09.25

Οι ψηφοφόροι πιστεύουν στην κυρίαρχη ΕΕ περισσότερο από τις ελίτ – Ζητούν κοινή άμυνα

Για μια φορά, η ολοκλήρωση της ΕΕ μπορεί να μην προωθείται από πάνω προς τα κάτω, αλλά από κάτω προς τα πάνω, σημειώνουν χαρακτηριστικά διεθνείς αναλυτές - Τι θέλουν οι Έλληνες;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Βέλγιο: Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στην Ευρώπη θα έπληττε τα χρηματιστήρια και το ευρώ
Προειδοποίηση 05.09.25

Βέλγιο: Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στην Ευρώπη θα έπληττε τα χρηματιστήρια και το ευρώ

Σημειώνεται ότι το Βέλγιο φιλοξενεί την Euroclear, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Σύνταξη
«Τύμπανα» εμφυλίου πολέμου στον Λίβανο – Με τις Ένοπλες Δυνάμεις θα ξεκινήσει ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ
«Πυριτιδαποθήκη» η χώρα 05.09.25

«Τύμπανα» εμφυλίου πολέμου στον Λίβανο – Με τις Ένοπλες Δυνάμεις θα ξεκινήσει ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ

Το υπουργικό συμβούλιο συνεδρίασε επί τρεις ώρες και στο διάστημα αυτό παρουσιάστηκε το σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ από τον διοικητή του στρατού Ροντόλφ Χαϊκάλ

Σύνταξη
Στάρμερ: Προχώρησε σε ευρύ ανασχηματισμό μετά την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης
Νέο υπουργικό συμβούλιο 05.09.25

Σε ευρύ ανασχηματισμό προχώρησε ο Στάρμερ μετά την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης

Αφορμή για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ στάθηκε η παραίτηση της Άντζελα Ρέινερ επειδή δεν κατέβαλε τον σωστό φόρο για την αγορά ενός σπιτιού

Σύνταξη
«Ο Βασιλιάς της Κάνναβης»: Ποιος είναι ο νέος πρωθυπουργός στην Ταϊλάνδη
Κόσμος 05.09.25

«Ο Βασιλιάς της Κάνναβης»: Ποιος είναι ο νέος πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης

Η Ταϊλάνδη έχει νέο πρωθυπουργό και το όνομά του συζητείται ήδη ευρέως, όχι μόνο για την πολιτική του πορεία, αλλά και για τη ριζοσπαστική στάση του απέναντι στην κάνναβη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το κυνήγι της αιώνιας ζωής: Η συζήτηση με τον Σι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Πούτιν ασχολήθηκε με την μακροζωία
Αθάνατοι ηγέτες; 05.09.25

Το κυνήγι της αιώνιας ζωής: Η συζήτηση με τον Σι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Πούτιν ασχολήθηκε με την μακροζωία

Ο Ρώσος ηγέτης Βλάντιμιρ Πούτιν απαθανατίστηκε να συζητά με τον Σι Τζινπίνγκ για την αθανασία, αλλά η ενασχόλησή του με τη μακροζωία δεν είναι κάτι καινούργιο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Το Ισραήλ ισοπεδώνει οικιστικούς πύργους [Βίντεο]
Δείτε βίντεο 05.09.25

Το Ισραήλ ισοπέδωσε Πανεπιστήμιο και οικιστικό πύργο στη Γάζα

Η στρατηγική ισοπέδωσης της Γάζας συνεχίζεται. Μετά το University College of Science and Technology στη Χαν Γιουνίς, ισοπεδώθηκε ο πύργος Μαστάχα και δόθηκε προειδοποίηση για τον Οικιστικό Πύργο Μάκα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: Πέρα από εδαφικό και εγγυήσεις ασφαλείας – Οι «ξεχασμένοι» όροι Πούτιν που θα βρει μπροστά της η ΕΕ
Αγνοούνται 05.09.25

Πέρα από το εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας - Οι «ξεχασμένοι» όροι του Πούτιν που θα βρει μπροστά της η ΕΕ

Η ΕΕ αγνοεί επί τούτω πάγιους όρους του Πούτιν για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία - Αποτελούν μια μπλόφα του Ρώσου ηγέτη στη διαπραγματευτική παρτίδα πόκερ που παίζει με τη δυτική συμμαχία;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Εκατοντάδες εργαζόμενοι συνελήφθησαν σε μεγάλη επιδρομή της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai
Τζόρτζια 05.09.25

Εκατοντάδες εργαζόμενοι συνελήφθησαν σε μεγάλη επιδρομή της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai

Η Νότια Κορέα δηλώνει ανησυχία μετά τη σύλληψη τουλάχιστον 450 ατόμων σε εργοτάξιο στη Τζόρτζια όπου κατασκευάζονται μπαταρίες για αυτοκίνητα Hyundai και Kia

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΟΥ: Προειδοποιεί κατά του λιμού στη Γάζα και καλεί το Ισραήλ να σταματήσει την καταστροφή
Ανθρωπογενής κρίση 05.09.25

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ προειδοποιεί κατά του λιμού στη Γάζα - Καλεί το Ισραήλ να σταματήσει την καταστροφή

«Πρόκειται για μια καταστροφή, που το Ισραήλ θα μπορούσε να είχε αποτρέψει και μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή», διεμήνυσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους

Σύνταξη
Η κουλτούρα στη ζωή των Ευρωπαίων: Σε ποια χώρα εκτιμάται περισσότερο ο πολιτισμός;
Κόσμος 05.09.25

Η κουλτούρα στη ζωή των Ευρωπαίων: Σε ποια χώρα εκτιμάται περισσότερο ο πολιτισμός;

Η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τη στάση των Ευρωπαίων απέναντι στον πολιτισμό δείχνει ότι σχεδόν 8 στους 10 πολίτες θεωρούν ότι ο πολιτισμός είναι σημαντικός σε «προσωπικό επίπεδο»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΟΥ: Πάνω από 500 τα βασικά φάρμακα – Προστέθηκαν τα νέα φάρμακα για διαβήτη και καρκίνο
Καλύτερη πρόσβαση 05.09.25

ΠΟΥ: Πάνω από 500 τα βασικά φάρμακα – Προστέθηκαν τα νέα φάρμακα για διαβήτη και καρκίνο

Νέες λίστες βασικών φαρμάκων από τον ΠΟΥ περιλαμβάνουν νεότερες θεραπείες για σειρά σοβαρών παθήσεων, ενώ τονίζεται η ανάγκη οι θεραπείες να είναι οικονομικά προσιτές σε όλους

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Αίγυπτος: «Κόκκινη γραμμή» ο εκτοπισμός Παλαιστινίων – Σκληραίνει τη ρητορική της απέναντι στο Ισραήλ
Γενοκτονία 05.09.25

«Κόκκινη γραμμή» για την Αίγυπτο ο εκτοπισμός Παλαιστινίων - Σκληραίνει τη ρητορική της απέναντι στο Ισραήλ

Επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες για γενοκτονία η Αίγυπτος, πρόσθεσε: «Αυτό που συμβαίνει ξεπερνά κάθε φαντασία. Εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη μια γενοκτονία, μαζική δολοφονία αμάχων, τεχνητή πείνα»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: Διαδηλώσεις στην Ουκρανία – Ο Ζελένσκι αυστηροποίησε τον νόμο για τους λιποτάκτες
Θύελλα Αντιδράσεων 05.09.25

Διαδηλώσεις στην Ουκρανία - Ο Ζελένσκι αυστηροποίησε τον νόμο για τους λιποτάκτες

Νόμος που στοχεύει όσους λιποτακτούν ή δείχνουν ανυπακοή έναντι ανωτέρων, γίνεται η αφορμή για νέες διαδηλώσεις στην Ουκρανία. Πλέον η ανυπακοή θεωρείται κακούργημα με ποινές έως 10 έτη.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1: Εθνική – «όνειρο» και με το… δεξί στα προκριματικά! (vid)
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1: Εθνική – «όνειρο» και με το… δεξί στα προκριματικά! (vid)

Καταιγιστική η η Ελλάδα στο πρώτο παιχνίδι της για τα προκριματικά του Μουντιάλ, συνέτριψε με 5-1 τη Λευκορωσία (4 γκολ στο Α' μέρος) και με 2Χ2 κόντρα στη Δανία θα κάνει «άλμα» πρόκρισης.

Σύνταξη
Ανατροπές, σκάνδαλα και ύποπτος θάνατος: Ποια γάτα θα βγει Δήμαρχος στη Μασαχουσέτη;
Σνιαρφ 05.09.25

Ανατροπές, σκάνδαλα και ύποπτος θάνατος: Ποια γάτα θα βγει Δήμαρχος στη Μασαχουσέτη;

Σε έναν κόσμο που οι πολιτικές εξελίξεις είναι συνεχείς και τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο, μια άκρως ασυνήθιστη εκλογική αναμέτρηση έχει κλέψει την παράσταση στην Αμερική. Ποιός θα είναι ο επόμενος (μάλλον χνουδωτός) Δήμαρχος της περιοχής;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ρέτσος: «Η Εθνική ομάδα έχει την ποιότητα ώστε να προκριθεί στο Μουντιάλ»
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Ρέτσος: «Η Εθνική ομάδα έχει την ποιότητα ώστε να προκριθεί στο Μουντιάλ»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος αναφέρθηκε στην μεγάλη επιθυμία της Εθνικής Ελλάδας να προκριθεί στο επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, εξηγώντας πως διαθέτει την απαιτούμενη ποιότητα ώστε να το πετύχει.

Σύνταξη
Κίνημα Δημοκρατίας για στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ: Η κυβέρνηση αποτυγχάνει, η οικονομία της Ελλάδας σε κατάρρευση
«Ψευδείς αφηγήσεις» 05.09.25

Κίνημα Δημοκρατίας για στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ: Η κυβέρνηση αποτυγχάνει, η οικονομία της Ελλάδας σε κατάρρευση

«Εν όψει της ΔΕΘ, απαιτούμε από την κυβέρνηση να εγκαταλείψει τις ψευδείς αφηγήσεις περί 'ανάπτυξης'», αναφέρει το Κίνημα Δημοκρατίας

Σύνταξη
Πίνεις για να ξεχάσεις; Ποτά και τρόφιμα με γλυκαντικές ουσίες συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης
The Good Life 05.09.25

Πίνεις για να ξεχάσεις; Ποτά και τρόφιμα με γλυκαντικές ουσίες συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης

Γλυκαντικά όπως η ασπαρτάμη και η ζαχαρίνη συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης και της σκέψης, προκαλώντας «μακροχρόνια βλάβη» στην υγεία, σύμφωνα με νέα έρευνα

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Το σχέδιο με ορίζοντα το 2030 – Οι εννέα άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης
Νέο παραγωγικό μοντέλο 05.09.25

Το σχέδιο Τσίπρα με ορίζοντα το 2030 - Οι εννέα άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε το σχέδιο που έχει εκπονήσει για το μέλλον της χώρας, στο συνέδριο του Economist. Οι βασικοί άξονες του σχεδίου και η ανάγκη για ένα «μεγάλο αναπτυξιακό σοκ».

Σύνταξη
Βαρύς πέλεκυς στη Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας – Τι απαντά η εταιρεία
Πρόστιμο δισ. 05.09.25

Βαρύς πέλεκυς στη Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας – Τι απαντά η εταιρεία

Η Επιτροπή δήλωσε ότι η Google ευνόησε τις δικές της διαδικτυακές υπηρεσίες τεχνολογίας προβολής εις βάρος των ανταγωνιστών και των διαδικτυακών εκδοτών και ότι καταχράστηκε την ισχύ της στην αγορά

Σύνταξη
Οι ψηφοφόροι πιστεύουν στην κυρίαρχη ΕΕ περισσότερο από τις ελίτ – Ζητούν κοινή άμυνα
Κάτι άλλαξε 05.09.25

Οι ψηφοφόροι πιστεύουν στην κυρίαρχη ΕΕ περισσότερο από τις ελίτ – Ζητούν κοινή άμυνα

Για μια φορά, η ολοκλήρωση της ΕΕ μπορεί να μην προωθείται από πάνω προς τα κάτω, αλλά από κάτω προς τα πάνω, σημειώνουν χαρακτηριστικά διεθνείς αναλυτές - Τι θέλουν οι Έλληνες;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Ο στρατός του Ισραήλ σκοτώνει αμάχους» – Το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν καταδικάζει την κυβέρνηση Νετανιάχου
Βίντεο 05.09.25

«Ο στρατός του Ισραήλ σκοτώνει αμάχους» – Το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν καταδικάζει την κυβέρνηση Νετανιάχου

«Είναι υποχρέωσή μας να καταδικάσουμε σήμερα τη γενοκτονία που διαπράττει η κυβέρνηση Νετανιάχου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν.

Σύνταξη
Ζορζ Γουεά: Ο θρύλος του ποδοσφαίρου επικεφαλής ομάδας της FIFA για την καταπολέμηση του ρατσισμού
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου Ζορζ Γουεά επικεφαλής της FIFA για την καταπολέμηση του ρατσισμού

Η FIFA γνωστοποίησε ομάδα 16 ατόμων αποτελούμενη από άνδρες και γυναίκες, θρύλους του ποδοσφαίρου οι οποίοι θα τεθούν στη μάχη κατά του ρατσισμού - Επικεφαλής ο Ζορζ Γουεά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βέλγιο: Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στην Ευρώπη θα έπληττε τα χρηματιστήρια και το ευρώ
Προειδοποίηση 05.09.25

Βέλγιο: Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στην Ευρώπη θα έπληττε τα χρηματιστήρια και το ευρώ

Σημειώνεται ότι το Βέλγιο φιλοξενεί την Euroclear, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Σύνταξη
LIVE: Δανία – Σκωτία
Ποδόσφαιρο 05.09.25

LIVE: Δανία – Σκωτία

LIVE: Δανία – Σκωτία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Δανία – Σκωτία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
«Τύμπανα» εμφυλίου πολέμου στον Λίβανο – Με τις Ένοπλες Δυνάμεις θα ξεκινήσει ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ
«Πυριτιδαποθήκη» η χώρα 05.09.25

«Τύμπανα» εμφυλίου πολέμου στον Λίβανο – Με τις Ένοπλες Δυνάμεις θα ξεκινήσει ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ

Το υπουργικό συμβούλιο συνεδρίασε επί τρεις ώρες και στο διάστημα αυτό παρουσιάστηκε το σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ από τον διοικητή του στρατού Ροντόλφ Χαϊκάλ

Σύνταξη
LIVE: Ουκρανία – Γαλλία
Ποδόσφαιρο 05.09.25

LIVE: Ουκρανία – Γαλλία

LIVE: Ουκρανία – Γαλλία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Ουκρανία – Γαλλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο