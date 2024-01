Το τρυφερό φιλί της Σελένα Γκόμεζ με τον Μπένι Μπλάνκο: «Κέρδισα»

Ήταν στις αρχές Δεκεμβρίου που η Σελένα Γκόμεζ επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον Μπένι Μπλάνκο.

Η 31χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός και ο 35χρονος μουσικός παραγωγός μοιράστηκαν ένα τρυφερό φιλί μετά την παρουσία τους στις Χρυσές Σφαίρες το βράδυ της Κυριακής.

Η Σελένα Γκόμεζ μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από το τρυφερό φιλί τους στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Κέρδισα» ήταν το μήνυμα που συνόδευε το γλυκό στιγμιότυπο του ζευγαριού στο Instagram, με το δίδυμο να είναι αγκαλιά και να ανταλλάζει ένα τρυφερό φιλί.

Ήταν πριν από λίγες ημέρες που μια πηγή μίλησε στο People και ανέφερε ότι η Σελένα Γκόμεζ είναι απίστευτα χαρούμενη αυτή την περίοδο.

Η πιο καλή περίοδος για τη Σελένα Γκόμεζ

«Φαίνεται να αισθάνεται πραγματικά ο εαυτής της αυτή την περίοδο. Ίσως να είναι ο Μπένι ή ίσως απλά βρίσκεται εκεί προσωπικά και επαγγελματικά.

Όλοι είναι τόσο χαρούμενοι που είναι χαρούμενη» συμπλήρωσε η πηγή, αποκαλύπτοντας πως όλοι είναι προστατευτικοί με τη Σελένα Γκόμεζ.

«Όλοι ήταν θαυμαστές της πριν από το Only Murders (in the Building) και τώρα όλοι είναι προστατευτικοί μαζί της. Με το καστ και το πλήρωμα, το αίσθημα είναι πως κάθε αγόρι της Σελένα είναι αγόρι μας».

Το λαμπερό δίδυμο δεν ντρέπεται να δείξει την αγάπη που μοιράζονται ο ένας για τον άλλο.