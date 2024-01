Χρυσές Σφαίρες: Το τρυφερό φιλί του Τίμοθι Σαλαμέ με την Κάιλι Τζένερ

Μπορεί ο Τίμοθι Σαλαμέ να εμφανίστηκε μόνος του στο κόκκινο χαλί για τις Χρυσές Σφαίρες, ωστόσο λίγο αργότερα βρέθηκε κοντά του η Κάιλι Τζένερ στην κατάμεστη αίθουσα.

Ο Τίμοθι Σαλαμέ, όπως πολλοί άλλοι, προτίμησε να εμφανιστεί μόνος του στο κόκκινο χαλί, χωρίς κανένα σημάδι της Κάιλι Τζένερ.

Από τις φωτογραφίες, ωστόσο, που είχαν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες, το όνομά του εμφανιζόταν δίπλα σε αυτό της Κάιλι Τζένερ στο τραπέζι της αίθουσας.

Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί το ζευγάρι επέλεξε να μην εμφανιστεί μαζί στο κόκκινο χαλί, αλλά λίγο αργότερα έδωσαν τρυφερά πλάνα μαζί που κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Do Kylie and Timothée know that the ad breaks on the Golden Globe website is just a fan cam of them pic.twitter.com/QIbs42Ofhi

— yasmine | ياسمين (@filmwithyas) January 8, 2024