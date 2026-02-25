Ολυμπιακός – ΓΑΣ Κιλκίς 50-29: Άνετοι και ωραίοι οι Ερυθρόλευκοι

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον ΓΑΣ Κιλκίς με 50-29 για το ματς της 17ης αγωνιστικής της Handball Premier.

Μετά την πρόκριση στη φάση των «8» του EHF European Cup, η ομάδα χάντμπολ Ανδρών του Ολυμπιακού/Ομίλου Ξυνή επέστρεψε με ρεκόρ σκοραρίσματος στη «μάχη» του πρωταθλήματος, αφού πέτυχε τα περισσότερα γκολ στην ιστορία της!

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 50-29 του ΓΑΣ Κιλκίς στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης, για το ματς της 17ης αγωνιστικής της Handball Premier, με πρώτο σκόρερ τον Τσαναξίδη, με εννιά τέρματα (επτά ο Κιουν, από έξι οι Ιβιτς και Σάββας).

Παρά το κουραστικό ταξίδι στην Φινλανδία και τη «μάχη» με την ΒΚ-46, για τη φάση των «16» του EHF European Cup, ο Ολυμπιακός ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, «έβγαλε» μεγάλη ενέργεια στο ματς και πέρασε ένα εύκολο μεσημέρι στην Ηλιούπολη, με 50 γκολ στην επίθεση κόντρα στην ομάδα του Κιλκίς, καταγράφοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία του πρωταθλήματος (51 γκολ η κορυφαία, από το 2009).

Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός «μπήκε» νωθρά στο ματς και βρέθηκε πίσω με 6-3, όμως ανέβασε «στροφές» και με τέρματα του Μιχαηλίδη, στο 8:30 και στο 9:19, ισοφάρισε σε 6-6 και 7-7. Με τη συμπλήρωση 12 λεπτών, ο διεθνής πίβοτ έδωσε προβάδισμα (9-8) στους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι βελτίωσαν ακόμη περισσότερο την εικόνα τους και ξέφυγαν με 17-12, με γκολ του Εσκαλόνα στην κόντρα (20:35). Ο Ολυμπιακός πάτησε «γκάζι» και ανέβασε τη διαφορά στο +8 (22-14), με ένα ακόμα τέρμα του Εσκαλόνα στην κόντρα (24:50), με τον Χιλιανό εξτρέμ να σκοράρει ξανά, στο 29ο λεπτό, διαμορφώνοντας το 23-16 του πρώτου ημιχρόνου.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και συγκεκριμένα, στο 35ο λεπτό, ο Κιουν έδωσε «αέρα» +11 (31-20) στον Ολυμπιακό, με τον Βίντα να «γράφει» το +12 (34-22), με ένα πανέμορφο γκολ, από «μαγική» ασίστ του Σούργκιελ (43:17). Στο 46:48, ο Παπάζογλου «βρήκε» δίχτυα, για το +13 (37-24), ενώ στο 50ό λεπτό, ο Εσκαλόνα αύξησε τη διαφορά των «ερυθρόλευκων» στο +17 (42-25). Στο 52:55, ο Ολυμπιακός έφτασε στο +19 (44-25), με ωραίο σουτ του Σάββα, με τον Ιβιτς να «υπογράφει» την «50άρα», για το τελικό 50-29, στο 59ο λεπτό.

Τα πεντάλεπτα: 3-4, 7-7, 11-10, 16-12, 22-14, 23-16 (ημιχ.) 25-18, 31-20, 35-24, 41-25, 46-27, 50-29

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρικάρντο Τριλίνι): Εσκαλόνα 4, Κουν 7, Βίντα 5, Τζίμπουλας 2, Παπάζογλου 2, Παπαντωνόπουλος, Κανδύλας, Τσαναξίδης 9, Ιβιτς 6, Μορένο 1, Σούργκιελ 2, Μάνθος, Πασσιάς 1, Μιχαηλίδης 4, Σάββας 6, Νικολίνταης 1

ΓΑΣ Κιλκίς (Νίκος Γεωργιάδης): Μποροντάι 1, Αρίμπ 4, Αλεξανδρίδης 4, Μπουτκάρης 6, Χαριζόπουλος 2, Ντελερίεφ 2, Μαντάς, Μπέρεζνι 9, Στανκίδης, Παπαγιάννης 1, Φώτογλου, Προβατάς

«Παίξαμε πολύ καλά στην επίθεση, να νικήσουμε σε όλα τα ματς μέχρι τη διακοπή»

Δηλώσεις:

Θανάσης Παπάζογλου: «Νιώθω πολύ καλά, που επιτέλους, μπορώ να αγωνιστώ ξανά. Μετά τον τραυματισμό μου, είμαι εδώ και θέλω να βοηθήσω την ομάδα! Από εκεί και πέρα, πήραμε μια μεγάλη πρόκριση μέσα στην Φινλανδία και επιστρέψαμε στο πρωτάθλημα με μία νίκη με πολλά γκολ. Παίξαμε πολύ καλά στην επίθεση. Συνεχίζουμε με νίκη στο πρωτάθλημα και έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη σειρά αγώνων. Στόχος μας να νικήσουμε σε όλα τα παιχνίδια, μέχρι τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων».