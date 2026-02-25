sports betsson
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
Ολυμπιακός – ΓΑΣ Κιλκίς 50-29: Άνετοι και ωραίοι οι Ερυθρόλευκοι
Άλλα Αθλήματα 25 Φεβρουαρίου 2026, 18:04

Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα του ΓΑΣ Κιλκίς με 50-29 στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Handball Premier.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός νίκησε τον ΓΑΣ Κιλκίς με 50-29 για το ματς της 17ης αγωνιστικής της Handball Premier.

Μετά την πρόκριση στη φάση των «8» του EHF European Cup, η ομάδα χάντμπολ Ανδρών του Ολυμπιακού/Ομίλου Ξυνή επέστρεψε με ρεκόρ σκοραρίσματος στη «μάχη» του πρωταθλήματος, αφού πέτυχε τα περισσότερα γκολ στην ιστορία της!

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 50-29 του ΓΑΣ Κιλκίς στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης, για το ματς της 17ης αγωνιστικής της Handball Premier, με πρώτο σκόρερ τον Τσαναξίδη, με εννιά τέρματα (επτά ο Κιουν, από έξι οι Ιβιτς και Σάββας).

Παρά το κουραστικό ταξίδι στην Φινλανδία και τη «μάχη» με την ΒΚ-46, για τη φάση των «16» του EHF European Cup, ο Ολυμπιακός ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, «έβγαλε» μεγάλη ενέργεια στο ματς και πέρασε ένα εύκολο μεσημέρι στην Ηλιούπολη, με 50 γκολ στην επίθεση κόντρα στην ομάδα του Κιλκίς, καταγράφοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία του πρωταθλήματος (51 γκολ η κορυφαία, από το 2009).

Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός «μπήκε» νωθρά στο ματς και βρέθηκε πίσω με 6-3, όμως ανέβασε «στροφές» και με τέρματα του Μιχαηλίδη, στο 8:30 και στο 9:19, ισοφάρισε σε 6-6 και 7-7. Με τη συμπλήρωση 12 λεπτών, ο διεθνής πίβοτ έδωσε προβάδισμα (9-8) στους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι βελτίωσαν ακόμη περισσότερο την εικόνα τους και ξέφυγαν με 17-12, με γκολ του Εσκαλόνα στην κόντρα (20:35). Ο Ολυμπιακός πάτησε «γκάζι» και ανέβασε τη διαφορά στο +8 (22-14), με ένα ακόμα τέρμα του Εσκαλόνα στην κόντρα (24:50), με τον Χιλιανό εξτρέμ να σκοράρει ξανά, στο 29ο λεπτό, διαμορφώνοντας το 23-16 του πρώτου ημιχρόνου.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και συγκεκριμένα, στο 35ο λεπτό, ο Κιουν έδωσε «αέρα» +11 (31-20) στον Ολυμπιακό, με τον Βίντα να «γράφει» το +12 (34-22), με ένα πανέμορφο γκολ, από «μαγική» ασίστ του Σούργκιελ (43:17). Στο 46:48, ο Παπάζογλου «βρήκε» δίχτυα, για το +13 (37-24), ενώ στο 50ό λεπτό, ο Εσκαλόνα αύξησε τη διαφορά των «ερυθρόλευκων» στο +17 (42-25). Στο 52:55, ο Ολυμπιακός έφτασε στο +19 (44-25), με ωραίο σουτ του Σάββα, με τον Ιβιτς να «υπογράφει» την «50άρα», για το τελικό 50-29, στο 59ο λεπτό.

Τα πεντάλεπτα: 3-4, 7-7, 11-10, 16-12, 22-14, 23-16 (ημιχ.) 25-18, 31-20, 35-24, 41-25, 46-27, 50-29

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρικάρντο Τριλίνι): Εσκαλόνα 4, Κουν 7, Βίντα 5, Τζίμπουλας 2, Παπάζογλου 2, Παπαντωνόπουλος, Κανδύλας, Τσαναξίδης 9, Ιβιτς 6, Μορένο 1, Σούργκιελ 2, Μάνθος, Πασσιάς 1, Μιχαηλίδης 4, Σάββας 6, Νικολίνταης 1

ΓΑΣ Κιλκίς (Νίκος Γεωργιάδης): Μποροντάι 1, Αρίμπ 4, Αλεξανδρίδης 4, Μπουτκάρης 6, Χαριζόπουλος 2, Ντελερίεφ 2, Μαντάς, Μπέρεζνι 9, Στανκίδης, Παπαγιάννης 1, Φώτογλου, Προβατάς

«Παίξαμε πολύ καλά στην επίθεση, να νικήσουμε σε όλα τα ματς μέχρι τη διακοπή»

Δηλώσεις:

Θανάσης Παπάζογλου: «Νιώθω πολύ καλά, που επιτέλους, μπορώ να αγωνιστώ ξανά. Μετά τον τραυματισμό μου, είμαι εδώ και θέλω να βοηθήσω την ομάδα! Από εκεί και πέρα, πήραμε μια μεγάλη πρόκριση μέσα στην Φινλανδία και επιστρέψαμε στο πρωτάθλημα με μία νίκη με πολλά γκολ. Παίξαμε πολύ καλά στην επίθεση. Συνεχίζουμε με νίκη στο πρωτάθλημα και έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη σειρά αγώνων. Στόχος μας να νικήσουμε σε όλα τα παιχνίδια, μέχρι τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων».

On Field 25.02.26

Η ατάκα για τον Ρέτσο που τα λέει όλα

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έκανε τεράστια εμφάνιση και στο Λεβερκούζεν και δικαίως αποθεώθηκε από τους Γερμανούς μετά το τέλος του αγώνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
On Field 25.02.26

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έκανε τεράστια εμφάνιση και στο Λεβερκούζεν και δικαίως αποθεώθηκε από τους Γερμανούς μετά το τέλος του αγώνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Champions League: Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase
Champions League 25.02.26

Champions League: Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase

To φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε, ωστόσο το τι θα κάνουν οι «ερυθρόλευκοι» στο υπόλοιπο της φετινής σεζόν, θα κρίνει και αν θα επιστρέψουν απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Έτοιμος να επιστρέψει στη δράση ο Τζόζεφ
Euroleague 25.02.26

Ολυμπιακός: Έτοιμος να επιστρέψει στη δράση ο Τζόζεφ

Ο Κόρι Τζόζεφ ετοιμάζεται για την επιστροφή του στα παρκέ κόντρα στη Ζαλγκίρις και ο Αμερικανός μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την κατάστασή του, δηλώνοντας πως νιώθει ακόμη καλύτερα απ’ ότι πριν τραυματιστεί.

Σύνταξη
O Μέσι αποκάλυψε τι μετανιώνει από τη ζωή του (vid)
Ποδόσφαιρο 25.02.26

O Μέσι αποκάλυψε τι μετανιώνει από τη ζωή του (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι φιλοξενήθηκε σε γνωστό podcast και μεταξύ των όσων ποδοσφαιρικών αναφέρθηκε, ο θρύλος της μπάλας αποκάλυψε και τι είναι αυτό που μετανιώνει περισσότερο από καθετί στη ζωή του...

Σύνταξη
Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι
On Field 25.02.26

Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι

Τυχαίο; Ο Ολυμπιακός στα ματς με τη Λεβερκούζεν δεν είχε να ξεπεράσει μόνο το εμπόδιο της ομάδας αλλά και του Ιταλού αρχιδιαιτητή καθώς οι προκλητικοί Ολιβερ και Πινέιρο έκαναν λάθη σε βάρος του

Βάιος Μπαλάφας
Χωρίς Εμπαπέ η Ρεάλ κόντρα στη Μπενφίκα
Champions League 25.02.26

Χωρίς Εμπαπέ η Ρεάλ κόντρα στη Μπενφίκα

Μια σημαντική απουσία θα έχει η Ρεάλ Μαδρίτης στον επαναληπτικό της Τετάρτης (25/2) με τη Μπενφίκα για τα play-offs του Champions League, αφού ο Κιλιάν Εμπαπέ θα μείνει εκτός αγώνα.

Σύνταξη
Εξανεμίζονται τα όνειρα του Νεϊμάρ για Μουντιάλ: «Ο Αντσελότι δεν θα τον καλέσει στα φιλικά»
Ποδόσφαιρο 25.02.26

Εξανεμίζονται τα όνειρα του Νεϊμάρ για Μουντιάλ: «Ο Αντσελότι δεν θα τον καλέσει στα φιλικά»

Ο Κάρλο Αντσελότι εμμένει στην αρχική του απόφαση να μην καλέσει τον Νεϊμάρ στην αποστολή της Βραζιλίας για τα τελευταία φιλικά πριν το Μουντιάλ και το όνειρο του 34χρονου σούπερσταρ για ένα... last dance στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής, εξανεμίζονται.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Οι διαιτητές της 23ης αγωνιστικής της Super League
Ποδόσφαιρο 25.02.26

Οι διαιτητές της 23ης αγωνιστικής της Super League

Αυτοί είναι οι διαιτητές που όρισε η ΚΕΔ να σφυρίξουν τα ματς της 23ης αγωνιστικής της Super League. Ο Ούγγρος, Μπόγκναρ, στο Παναθηναϊκός - Άρης, Παπαπέτρου στον ΠΑΟΚ, Τσιμεντερίδης στην ΑΕΚ και Πολυχρόνης στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
«Αξιολύπητος ζηλιάρης»: Απίθανο ξέσπασμα του Λάρκιν για τα σχόλια του Κουτλουάι για τον τραυματισμό του (pics)
Euroleague 25.02.26

«Αξιολύπητος ζηλιάρης»: Απίθανο ξέσπασμα του Λάρκιν για τα σχόλια του Κουτλουάι για τον τραυματισμό του (pics)

Με μια σειρά αναρτήσεών του στο X, ο σταρ της Αναντολού Εφές, Σέιν Λάρκιν, απάντησε σε όσα είπε για τον τραυματισμό του ο Ιμπραήμ Κουτλουάι, εξαπολύοντας μια απίθανη προσωπική επίθεση εναντίον του Τούρκου παλαίμαχου άσου.

Σύνταξη
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
