Λιακούλη: Η κυβέρνηση «φακελώνει» με πρόσχημα τη διαφθορά – Κόλαφος η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

«Τα ‘πεπραγμένα’ της κυβέρνησης με τις πλατφόρμες και την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, όπως συνέβη με τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων που αξιοποιήθηκαν για προεκλογικούς λόγους από υποψήφια ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, το ‘email-gate’ , είναι γνωστά και αποδεικνύουν τη διαφθορά στην οποία η κυβέρνηση βυθίζει τη χώρα», τόνισε η τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Ευαγγελία Λιακούλη.

Στην έναρξη της ομιλίας της στην Ολομέλεια της Βουλής, ως εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ επί της αρχής του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη δημιουργία ψηφιακού μητρώου καταγραφής υποθέσεων διαφθοράς και τις νέες αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σημείωσε χαρακτηριστικά πως «το Δημόσιο ήδη καλείται από τη Δικαιοσύνη να αποζημιώσει τους απόδημους για την παραβίαση των δεδομένων τους και η ΝΔ έρχεται σήμερα να νομοθετήσει ένα μητρώο δήθεν για την παρακολούθηση της διαφθοράς, αποσπασματικά και χωρίς σχέδιο, δημιουργώντας στην πραγματικότητα σοβαρούς κινδύνους για τους πολίτες και το κράτος».

«Η κυβέρνηση σταθερά και συνειδητά υπονομεύει τους θεσμούς»

Η Ευαγγελία Λιακούλη υπογράμμισε ότι στα επτά χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η χώρα βυθίζεται ολοένα και περισσότερο σε μια βαθιά θεσμική κρίση, όπου η διαφθορά, η αδιαφάνεια και η ατιμωρησία τείνουν να γίνουν κανονικότητα.

«Η κυβέρνηση σταθερά και συνειδητά υπονομεύει τους θεσμούς, ερμηνεύει α λα καρτ και κατά το δοκούν ακόμα και το Σύνταγμα και κατά τα άλλα εμφανίζεται να μιλά για αναθεώρηση του Συντάγματος και του άρθρου 86 για την ευθύνη των υπουργών, πίσω από το οποίο ‘κρύβονται’ όλοι οι υπουργοί της για να αποφύγουν τις ποινικές τους ευθύνες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για την «εκτεταμένη διαφθορά και τα σκάνδαλα επί σκανδάλων που βαρύνουν τη Νέα Δημοκρατία» και αποκαλύπτονται διαρκώς, υπογραμμίζοντας πως «στο σκάνδαλο των υποκλοπών και όσα βιώνουμε στη δίκη που εξελίσσεται, αποκαλύπτεται ότι ακόμα και η εξεταστική της Βουλής ήταν ένα ‘θέατρο’ που είχε στήσει η κυβέρνηση με μάρτυρες που γνώριζαν από πριν τις ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ, ενώ ταυτόχρονα το κράτος αρνείται να συμμορφωθεί στην απόφαση του ΣτΕ, που επιτάσσει την ενημέρωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για τους λόγους παρακολούθησής του.

«Αν όλα αυτά δε συνιστούν διαφθορά, τότε τι είναι διαφθορά;»

«Στην υπόθεση των Τεμπών», προσέθεσε, «μια καινοφανής έμπνευση της Νέας Δημοκρατίας οδήγησε τους κ. Τριαντόπουλο και κ. Καραμανλή απευθείας στη Δικαιοσύνη αντί της προανακριτικής κατά τις επιταγές του Συντάγματος, χωρίς έρευνα και χωρίς μάρτυρες, ώστε να οδηγηθούν στην αθώωση. Ενώ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», επισήμανε, «ενορχηστρώθηκε ένα ‘κοινοβουλευτικό πραξικόπημα’ από την ΝΔ εναντίον της προανακριτικής, με τους βουλευτές της να ψηφίζουν μαζικά και ελεγχόμενα με επιστολική ψήφο, και τους κ. Βορίδη και κ. Αυγενάκη να οδηγούνται στην αμνήστευση».

Και μετά από όλα αυτά, τόνισε η Ευαγγελία Λιακούλη, «στην εξεταστική όπου υποτίθεται η κυβέρνηση θα αναζητούσε τις διαχρονικές παθογένειες του κράτους, αποκαλύφθηκε μια εγκληματική οργάνωση με καθετοποιημένη δομή και δράση, που αποκάλυψε η ευρωπαϊκή εισαγγελία, ένα σύστημα που λυμαινόταν ευρωπαϊκούς πόρους και απλωνόταν από τα υπουργικά γραφεία μέχρι τους τοπικούς κομματάρχες».

«Αν όλα αυτά δε συνιστούν διαφθορά, τότε τι είναι διαφθορά;», τόνισε χαρακτηριστικά η βουλευτής, συμπληρώνοντας ότι εν μέσω αυτής της δυσώδους κατάστασης η Νέα Δημοκρατία θα όφειλε να παρουσιάσει πολιτικές για την πάταξη της διαφθοράς κι όχι απλά μητρώα για εξαγωγή στατιστικών διαφθοράς, μια επιλογή που συνιστά τουλάχιστον πρόκληση με δεδομένα τα σκάνδαλα στα οποία η κυβέρνηση εμπλέκεται.

«Ανοίγετε τον ασκό του Αιόλου για σύγχρονο ‘φακέλωμα’ πολιτών»

Αναλύοντας ειδικά τις διατάξεις για τη δημιουργία του Ψηφιακού Μητρώου Παρακολούθησης της Διαφθοράς, η τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι οι διατάξεις είναι «βαθιά προβληματικές» και ακριβώς αυτό εντόπισε και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

«Δημιουργείτε Μητρώο για να εξάγετε στατιστικά όπως λέτε, στο οποίο όμως δεν είναι σαφές τι θα καταχωρείται και για πόσο χρόνο, ούτε ποιος θα έχει πρόσβαση ή αν από τον κωδικό θα μπορεί κανείς να βρει το πρόσωπο που αφορά. Οι υποθέσεις θα εισάγονται πριν καν εισαχθεί η υπόθεση σε ποινικό δικαστήριο κατά παράβαση του τεκμηρίου της αθωότητας και οι πολίτες γίνονται έρμαια κάθε κακοπροαίρετου που θα υποβάλλει απλά μηνύσεις, χωρίς αυτές να έχουν καν κριθεί», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως «δε νοείται η δημιουργία μητρώου που αφορά προσωπικά δεδομένα χωρίς συνεργασία και διαβούλευση με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ανοίγετε τον ασκό του Αιόλου για διαρροή δεδομένων και σύγχρονο ‘φακέλωμα’ πολιτών».

Αναφορικά με τις νέες τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το νομοσχέδιο, η κυρία Λιακούλη επισήμανε πως «η κυβέρνηση αναθεωρεί διαρκώς τον εαυτό της – ούτε δύο μήνες από την έναρξη του νέου Κώδικα και πάλι φέρνει τροποποιήσεις. Ο νομικός κόσμος είναι σε απόγνωση, οι δικαστικοί υπάλληλοι καταγγέλλουν τις δύσκολες συνθήκες στα δικαστήρια και η κυβέρνηση θεωρεί ότι ‘κυνηγώντας’ τα πινάκια και τα στατιστικά θα εκσυγχρονίσει τη Δικαιοσύνη, ενώ στην πραγματικότητα την οδηγεί στην απορρύθμιση».

Καταλήγοντας, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο, σημειώνοντας ότι «καταπολέμηση της διαφθοράς σημαίνει πολιτικές και ανάληψη ευθύνης και σοβαρό θεσμικό πλαίσιο σημαίνει ασφάλεια δικαίου, ισότιμη πρόσβαση όλων στη Δικαιοσύνη και δη των πιο ευάλωτων – όλα αυτά που το νομοσχέδιο αποτυγχάνει να υπηρετήσει».