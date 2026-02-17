Λιακούλη: Πολιτικό θράσος να προτείνει η κυβέρνηση «μητρώο διαφθοράς» – Ας γράψει το… όνομά της

«Είναι θράσος να μιλά η κυβέρνηση για ψηφιακό μητρώο καταγραφής υποθέσεων διαφθοράς, την ώρα που η ίδια η Νέα Δημοκρατία, με τα σκάνδαλα επί σκανδάλων που τη βαρύνουν, έχει καταρρακώσει το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία και έχει βυθίσει τη χώρα στη διαφθορά», τόνισε η τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Ευαγγελία Λιακούλη.

Μιλώντας ως εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ επί της αρχής του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη δημιουργία ψηφιακού μητρώου καταγραφής υποθέσεων διαφθοράς και τις νέες αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η κυρία Λιακούλη υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση προσπαθεί να ‘συνηθίσει’ την ελληνική κοινωνία σε έναν πολιτικό μιθριδατισμό, με νέα σκάνδαλα να έρχονται διαρκώς στην επιφάνεια, τη διαφθορά να πνίγει το δημόσιο διάλογο, να προκαλεί την οργή της κοινωνίας και να βαθαίνει την κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς».

«Είστε οι πρωταγωνιστές της διαφθοράς με ‘βούλα και σφραγίδα’ των δικαστηρίων, της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης, του Παρατηρητηρίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που στην πρόσφατη έκθεσή του κατακεραυνώνει τη χώρα μας για την κατάσταση του κράτους δικαίου και το εχθρικό περιβάλλον για την ελευθερία του Τύπου», σημείωσε απευθυνόμενη στην κυβέρνηση

«Η κυβέρνηση έσπασε τη μπάνκα με τα σκάνδαλα»

Η Ευαγγελία Λιακούλη τόνισε χαρακτηριστικά πως «η κυβέρνηση έχει σπάσει τη ‘μπάνκα’ με τα σκάνδαλα – στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού αμνήστευσε τους υπουργούς της με ένα πρωτοφανές κοινοβουλευτικό ‘πραξικόπημα’ στην ψηφοφορία για την προανακριτική, έκλεισε άρον άρον την εξεταστική, ενώ ήδη νέα δικογραφία βρίσκεται προ των πυλών. Μια εγκληματική οργάνωση που λυμαινόταν ευρωπαϊκούς πόρους, καθετοποιημένη από τα υπουργικά γραφεία ως τους τοπικούς κομματάρχες – Γκρούεζους», όπως είπε.

«Στις υποκλοπές», προσέθεσε, «το ίδιο το κράτος δεν συμμορφώνεται στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ορίζει ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης πρέπει να ενημερωθεί για τους λόγους παρακολούθησής του. Ενώ στη δίκη των υποκλοπών στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, αποκαλύπτεται ότι η κυβέρνηση είχε στήσει ακόμα και την εξεταστική της Βουλής, με ψευδομάρτυρες που είχαν ανά χείρας τις ερωτήσεις που θα δέχονταν από τους βουλευτές της ΝΔ. Αλλά και στην υπόθεση των Τεμπών, με μια νέας έμπνευσης fast track διαδικασία, ο κ. Τριαντόπουλος και ο κ. Καραμανλής απέφυγαν την προανακριτική που το ίδιο το Σύνταγμα προβλέπει, για να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη χωρίς έρευνα, χωρίς στοιχεία και να βαδίσουν στην αθώωση».

«Η διαφθορά πατάσσεται με πολιτικές και ανάληψη ευθύνης»

«Η κυβέρνηση υπονομεύει το κράτος δικαίου, τους θεσμούς, την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, βυθίζει τη δημόσια διοίκηση στην αδιαφάνεια με το ‘πάρτυ’ απευθείας αναθέσεων και το στρατό των μετακλητών. Αυτά είναι τα έργα της Νέας Δημοκρατίας», επισήμανε η τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «εν μέσω του περιβάλλοντος της διαφθοράς που η κυβέρνηση έχει διαμορφώσει», το ψηφιακό μητρώο ηχεί κυρίως σαν πρόκληση: «Η διαφθορά δεν πατάσσεται με ψηφιακές πλατφόρμες, ανώνυμα στοιχεία και στατιστικά, αλλά με πολιτικές και ανάληψη ευθύνης», ανέφερε.

Αναλύοντας τις διατάξεις του νομοσχεδίου και τις νέες αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 45 μόλις μέρες μετά την έναρξη ισχύος του, η τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η« κυβέρνηση διαρκώς αναθεωρεί τον εαυτό της και προκαλεί πρωτοφανή ανασφάλεια δικαίου σε δικηγόρους, δικαστές, πολίτες». “

Καταλήγοντας, η Ευαγγελία Λιακούλη τόνισε ότι η ουσία της δικαιοσύνης δεν είναι ούτε η γραφειοκρατία, ούτε τα στατιστικά, αλλά κάτι πολύ βαθύτερο – είναι βάση του κράτους δικαίου και πυλώνας της δημοκρατίας. «Δυστυχώς η πολιτική της κυβέρνησης έχει φέρει τους θεσμούς σε περιδίνηση, έχει δημιουργήσει πρωτοφανή ανασφάλεια στο νομικό κόσμο και έχει οδηγήσει τους πιο αδύναμους σε απόγνωση και αυτή ακριβώς η πολιτική συνεχίζεται και σήμερα», τόνισε.