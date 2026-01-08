newspaper
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΠΑΣΟΚ: Στην Εισαγγελία κατέθεσε η Ευαγγελία Λιακούλη όλα τα κρίσιμα ερωτήματα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων
Πολιτική Γραμματεία 08 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΣΟΚ: Στην Εισαγγελία κατέθεσε η Ευαγγελία Λιακούλη όλα τα κρίσιμα ερωτήματα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Η τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ κλήθηκε σχετικά από την Εισαγγελία Λάρισας, σε συνέχεια των καταγγελιών που υπέβαλε για διαχείριση της ζωονόσου εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

To «τέλειο» σάντουιτς του Χάρβαρντ

To «τέλειο» σάντουιτς του Χάρβαρντ

Spotlight

Κρίσιμα στοιχεία για την «παντελή έλλειψη επιχειρησιακού κυβερνητικού σχεδιασμού στην αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, την άρνηση εφαρμογής εναλλακτικών σχεδίων και πρωτοκόλλων,  αλλά και την έλλειψη αποκατάστασης και αποζημίωσης των πληγέντων κτηνοτρόφων», κατέθεσε σήμερα (8/1) η βουλευτής και τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Ευαγγελία Λιακούλη, η οποία κλήθηκε σχετικά από την Εισαγγελία Λάρισας, σε συνέχεια των καταγγελιών που υπέβαλε στις 13/8/2025 και 27/10/2025 αναφορικά με τη διαχείριση της ζωονόσου εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε την «άμεση σχέση της καταστροφικής επέκτασης της ευλογιάς με τα αγροτικά μπλόκα», σημειώνοντας ότι το ζήτημα αυτό είναι κομβικό στη διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων, οι οποίοι οδηγήθηκαν στην καταστροφή και στην απώλεια του ζωικού τους κεφαλαίου.

«Κατέθεσα και τις αιτιάσεις του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων»

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Σήμερα, λίγες μόνο ώρες μετά την επιλογή της κυβέρνησης να συγκρουστεί με τον αγροτικό κόσμο της χώρας και να οδηγήσει την κατάσταση στα άκρα, κατέθεσα στην Εισαγγελία της Λάρισας όλα τα στοιχεία από την έρευνα την οποία έχω διεξάγει για το θέμα της ευλογιάς. Για το πώς ξεκίνησε η επιδημία, πώς τη διαχειρίστηκε το αρμόδιο υπουργείο, πώς άφησε υποστελεχωμένες όλες τις υπηρεσίες της περιφέρειας. Αλλά και το πώς ακριβώς εφάρμοσε το υπουργείο ένα συγκεκριμένο, απαρχαιωμένο πρωτόκολλο χωρίς καν να το μεταβάλει, προσαρμόσει και εκσυγχρονίσει, οδηγώντας στη θανάτωση όλα τα ζώα με την εύρεση ενός κρούσματος, αποκλείοντας τον στοχευμένο εμβολιασμό, όπως πρότειναν επιστήμονες αλλά και η Περιφέρεια Θεσσαλίας».

«Κατέθεσα επίσης στον αρμόδιο εισαγγελέα τις αιτιάσεις του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων, που προέβαλαν μέσα σε σύσκεψη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι η κυβέρνηση επέλεξε να μη γίνει εμβολιασμός ώστε να μη μετρηθούν τα ζώα, λόγω της σχέσης με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – διότι τα 18,5 εκατομμύρια ζώα ‘στα χαρτιά’, είναι στην πραγματικότητα μόλις περίπου 6 εκατομμύρια, δηλαδή χιλιάδες θάνατοι ζώων για να καλυφθεί ένα σκάνδαλο», υπογράμμισε.

«Ο Ευρωπαίος επίτροπος διέψευσε την κυβέρνηση» για τον εμβολιασμό και τη φέτα

Η Ευαγγελία Λιακούλη αναφέρθηκε και στις αιτιάσεις της κυβέρνησης ότι ο εμβολιασμός απορρίπτεται για την προστασία της φέτας, σημειώνοντας ότι η λογική αυτή της κυβέρνησης έχει διαψευστεί από τους ίδιους τους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

«Ο Ευρωπαίος επίτροπος κ. Βάχερλι έχει διευκρινίσει ότι δεν ισχύουν οι αιτιάσεις του υπουργείου ότι ο εμβολιασμός θα οδηγήσει σε απαγόρευση διακίνησης της φέτας. Τα μέτρα που μπορεί να λάβει η Ευρώπη για τη φέτα είναι μόνο προσωρινά. Άλλωστε, όταν τα κοπάδια της χώρας θανατώθηκαν, όταν πλέον δεν θα έχουμε ελληνικά ζώα και ελληνικό γάλα, δεν θα μπορεί να παραχθεί η φέτα. Εκτός αν αποδέχεται η κυβέρνηση την παραγωγή φέτας με παράνομο ελληνοποιημένο  γάλα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Να απαντήσει η κυβέρνηση στις ανησυχίες της ΕΕ για νέο κύμα ευλογιάς»

Καταλήγοντας, η τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε την πλήρη εμπιστοσύνη της στην ελληνική Δικαιοσύνη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών, όποιον κι αν βαρύνουν.

Έκρουσε δε τον κώδωνα του κινδύνου για νέο κύμα της νόσου στην Ελλάδα, μετά τις προειδοποιήσεις της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ζωονόσους, ζητώντας από το υπουργείο να αναλάβει τις ευθύνες του.

«Πώς απαντά η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο στις ανησυχίες της Ευρώπης για νέο και ακόμα χειρότερο κύμα ευλογιάς στη χώρα;», επισήμανε, προσθέτοντας: «Τα ζώα θανατώθηκαν, οι κτηνοτρόφοι καταστράφηκαν. Χωρίς μέτρα αναχαίτισης το ζωικό κεφάλαιο της χώρας θα αφανιστεί πλήρως. Είναι ένα ζήτημα εθνικό, που πλήττει καταστροφικά την οικονομία και τον πρωτογενή τομέα, που υπονομεύει το μέλλον της πατρίδας μας και τις επόμενες γενιές».

Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το βαθμολόγιο των υπαξιωματικών του στρατού
Πολιτική 08.01.26

Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το βαθμολόγιο των υπαξιωματικών του στρατού

Απέρριψε η Ολομέλεια της Βουλής την ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσαν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Χαρίτσης: Δεν μπορεί οι προσωπικές επιδιώξεις του Μητσοτάκη να στρέφονται σε βάρος των εθνικών συμφερόντων
Βουλή 08.01.26

Χαρίτσης: Δεν μπορεί οι προσωπικές επιδιώξεις του Μητσοτάκη να στρέφονται σε βάρος των εθνικών συμφερόντων

«Δεν μπορεί να δίνει επιχειρήματα σε λογικές αναθεωρητικές που ειδικά για εμάς, για την Ελλάδα, είναι εξαιρετικά επικίνδυνες», επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Υπαναχώρηση Δένδια: «Το Διεθνές Δίκαιο είναι διαχρονικά κύριο συστατικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής»
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Υπαναχώρηση Δένδια: «Το Διεθνές Δίκαιο είναι διαχρονικά κύριο συστατικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής»

Μιλώντας στην Βουλή, ο Νίκος Δένδιας έδωσε εξηγήσεις τόσο για τον ίδιο όσο και για τον πρωθυπουργό, επαναφέροντας στην κυβερνητική επιχειρηματολογία την αξία του διεθνούς δικαίου

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και οι σφοδρές αντιδράσεις των Υπαξιωματικών
Πολιτική 08.01.26

Το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και οι σφοδρές αντιδράσεις των Υπαξιωματικών

Τι λένε οι Υπαξιωματικοί για το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, πού θίγονται και γιατί αντιδρούν, τι θεραπεύει το νομοσχέδιο σύμφωνα με τους υποστηρικτές του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Παπαναστάσης: Το ν/σ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «λαιμητόμος» και «ταφόπλακα» για τις Ένοππλες Δυνάμεις
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Παπαναστάσης: Το ν/σ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «λαιμητόμος» και «ταφόπλακα» για τις Ένοππλες Δυνάμεις

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Παπαναστάσης σημείωσε στην Ολομέλεια της Βουλής, ότι το ν/σ του ΥΠΕΘΑ στοχεύει στην προσαρμογή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

Σύνταξη
Παύλος Μαρινάκης προς αγρότες: «Ότι δώσαμε δώσαμε» – Νέες απειλές για καταστολή
Πολιτική 08.01.26

Παύλος Μαρινάκης προς αγρότες: «Ότι δώσαμε δώσαμε» – Νέες απειλές για καταστολή

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών άφησε κάτι παραπάνω από ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει επέμβαση της Αστυνομίας εάν χρειαστεί

Σύνταξη
Καταγγελία ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαγορεύει την επίσκεψη Ανδρουλάκη στις εγκαταστάσεις της Πτολεμαΐδας
Επικαιρότητα 08.01.26

Καταγγελία ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαγορεύει την επίσκεψη Ανδρουλάκη στις εγκαταστάσεις της Πτολεμαΐδας

«Το αιτιολογικό που ανέφεραν στη γραπτή τους απάντηση στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ, ήταν γενικόλογα και ασαφώς οι "επιχειρησιακοί λόγοι"», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Ένσταση αντισυνταγματικότητας κατέθεσε η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ
Βουλή 08.01.26

Ένσταση αντισυνταγματικότητας κατέθεσε η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπερασπίζεται τη συνταγματική νομιμότητα, την ασφάλεια δικαίου και την αξιοπρέπεια των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων», σημειώνει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος

Σύνταξη
Αγρότες: Κλειστή σε διάφορα σημεία η ΠΑΘΕ, στις σήραγγες των Τεμπών οι Λαρισαίοι – Νέες απειλές από το Μαξίμου
Ξεκίνησαν οι αποκλεισμοί 08.01.26 Upd: 13:51

Αγρότες: Κλειστή σε διάφορα σημεία η ΠΑΘΕ, στις σήραγγες των Τεμπών οι Λαρισαίοι – Νέες απειλές από το Μαξίμου

Αποφασιστικά υλοποιούν τις αποφάσεις τους για 48ωρους αποκλεισμούς οι αγρότες. Κλείνουν Αθηνών - Λαμίας, Τέμπη, Ιόνια Οδό και τελωνεία, ενώ το Μαξίμου εκτοξεύει απειλές

Σύνταξη
Ένσταση αντισυνταγματικότητας κατάθεσε το ΠΑΣΟΚ για το νομοσχέδιο του υπ. Άμυνας
Πολιτική 08.01.26

Ένσταση αντισυνταγματικότητας κατάθεσε το ΠΑΣΟΚ για το νομοσχέδιο του υπ. Άμυνας

O Παναγιώτης Δουδωνής εκ μέρους της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ κατάθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας για το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας που συζητείται στη Βουλή τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «ανατρέπει τη ζωή και την επαγγελματική εξέλιξη των εν ενεργεία στρατιωτικών»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για απομάκρυνση Τυχεροπούλου: «Όποιος ελέγχει, διώκεται· όποιος εμπλέκεται, καλύπτεται»
Ανακοίνωση 08.01.26

«Όποιος ελέγχει, διώκεται· όποιος εμπλέκεται, καλύπτεται» - Νέα Αριστερά για απομάκρυνση Τυχεροπούλου

«Στην πράξη συνεχίζεται η λειτουργία του κομματικού κράτους της ΝΔ, η οποία αξιοποιώντας τη διοίκηση της ΑΑΔΕ ως μηχανισμό στοχοποιεί και τιμωρεί την Τυχεροπούλου», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Κυβέρνηση προς αγρότες: Και τώρα… το μαστίγιο!
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Κυβέρνηση προς αγρότες: Και τώρα… το μαστίγιο!

Τα «δόντια» της δείχνει τώρα η κυβέρνηση στους αγρότες μετά τις ξαναπαιγμένες εξαγγελίες, επί των αιτημάτων τους. Απειλές για ποινικές διώξεις και πρόστιμα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Φάμελλος: Η αγροτιά δεν είναι εχθρός – Η κυβέρνηση αντί για λύσεις  στρέφεται στον αυταρχισμό
Επικαιρότητα 08.01.26

Φάμελλος: Η αγροτιά δεν είναι εχθρός – Η κυβέρνηση αντί για λύσεις  στρέφεται στον αυταρχισμό

«Για τον κ. Μητσοτάκη προτεραιότητα είναι η ακρίβεια, τα κέρδη στο ρεύμα και τα καύσιμα, το ξεπούλημα της αγροτικής γης, οι Φραπέδες, οι Χασάπηδες και γενικά οι γαλάζιες ακρίδες», τονίζει ο κ. Φάμελλος.

Σύνταξη
Φαραντούρης μετά τη διαγραφή του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην συνοδοιπορήσουμε» – Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού
Πολιτική 08.01.26

Φαραντούρης μετά τη διαγραφή του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην συνοδοιπορήσουμε» – Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού

Να δικαιολογήσει τις δηλώσεις που είχαν προηγηθεί και οδήγησαν στη διαγραφή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, επιχείρησε ο Νίκος Φαραντούρης. Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού

Σύνταξη
Το κράτος συνεχίζει να εκδικείται την Παρασκευή Τυχεροπούλου – για «συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ» μιλά ο δικηγόρος της
Πολιτική 08.01.26

Το κράτος συνεχίζει να εκδικείται την Παρασκευή Τυχεροπούλου – για «συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ» μιλά ο δικηγόρος της

Στο νέο σχήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την ομπρέλα της ΑΑΔΕ του κ. Πιτσιλή, η Παρασκευή Τυχεροπούλου, η υπάλληλος που πρωτοστάτησε στους ελέγχους για τις παράνομες επιδοτήσεις παραμένει στο.... πρωτόκολλο, προφανώς ως... τιμωρία για τη δράση της.

Σύνταξη
