Κρίσιμα στοιχεία για την «παντελή έλλειψη επιχειρησιακού κυβερνητικού σχεδιασμού στην αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, την άρνηση εφαρμογής εναλλακτικών σχεδίων και πρωτοκόλλων, αλλά και την έλλειψη αποκατάστασης και αποζημίωσης των πληγέντων κτηνοτρόφων», κατέθεσε σήμερα (8/1) η βουλευτής και τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Ευαγγελία Λιακούλη, η οποία κλήθηκε σχετικά από την Εισαγγελία Λάρισας, σε συνέχεια των καταγγελιών που υπέβαλε στις 13/8/2025 και 27/10/2025 αναφορικά με τη διαχείριση της ζωονόσου εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε την «άμεση σχέση της καταστροφικής επέκτασης της ευλογιάς με τα αγροτικά μπλόκα», σημειώνοντας ότι το ζήτημα αυτό είναι κομβικό στη διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων, οι οποίοι οδηγήθηκαν στην καταστροφή και στην απώλεια του ζωικού τους κεφαλαίου.

«Κατέθεσα και τις αιτιάσεις του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων»

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Σήμερα, λίγες μόνο ώρες μετά την επιλογή της κυβέρνησης να συγκρουστεί με τον αγροτικό κόσμο της χώρας και να οδηγήσει την κατάσταση στα άκρα, κατέθεσα στην Εισαγγελία της Λάρισας όλα τα στοιχεία από την έρευνα την οποία έχω διεξάγει για το θέμα της ευλογιάς. Για το πώς ξεκίνησε η επιδημία, πώς τη διαχειρίστηκε το αρμόδιο υπουργείο, πώς άφησε υποστελεχωμένες όλες τις υπηρεσίες της περιφέρειας. Αλλά και το πώς ακριβώς εφάρμοσε το υπουργείο ένα συγκεκριμένο, απαρχαιωμένο πρωτόκολλο χωρίς καν να το μεταβάλει, προσαρμόσει και εκσυγχρονίσει, οδηγώντας στη θανάτωση όλα τα ζώα με την εύρεση ενός κρούσματος, αποκλείοντας τον στοχευμένο εμβολιασμό, όπως πρότειναν επιστήμονες αλλά και η Περιφέρεια Θεσσαλίας».

«Κατέθεσα επίσης στον αρμόδιο εισαγγελέα τις αιτιάσεις του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων, που προέβαλαν μέσα σε σύσκεψη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι η κυβέρνηση επέλεξε να μη γίνει εμβολιασμός ώστε να μη μετρηθούν τα ζώα, λόγω της σχέσης με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – διότι τα 18,5 εκατομμύρια ζώα ‘στα χαρτιά’, είναι στην πραγματικότητα μόλις περίπου 6 εκατομμύρια, δηλαδή χιλιάδες θάνατοι ζώων για να καλυφθεί ένα σκάνδαλο», υπογράμμισε.

«Ο Ευρωπαίος επίτροπος διέψευσε την κυβέρνηση» για τον εμβολιασμό και τη φέτα

Η Ευαγγελία Λιακούλη αναφέρθηκε και στις αιτιάσεις της κυβέρνησης ότι ο εμβολιασμός απορρίπτεται για την προστασία της φέτας, σημειώνοντας ότι η λογική αυτή της κυβέρνησης έχει διαψευστεί από τους ίδιους τους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

«Ο Ευρωπαίος επίτροπος κ. Βάχερλι έχει διευκρινίσει ότι δεν ισχύουν οι αιτιάσεις του υπουργείου ότι ο εμβολιασμός θα οδηγήσει σε απαγόρευση διακίνησης της φέτας. Τα μέτρα που μπορεί να λάβει η Ευρώπη για τη φέτα είναι μόνο προσωρινά. Άλλωστε, όταν τα κοπάδια της χώρας θανατώθηκαν, όταν πλέον δεν θα έχουμε ελληνικά ζώα και ελληνικό γάλα, δεν θα μπορεί να παραχθεί η φέτα. Εκτός αν αποδέχεται η κυβέρνηση την παραγωγή φέτας με παράνομο ελληνοποιημένο γάλα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Να απαντήσει η κυβέρνηση στις ανησυχίες της ΕΕ για νέο κύμα ευλογιάς»

Καταλήγοντας, η τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε την πλήρη εμπιστοσύνη της στην ελληνική Δικαιοσύνη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών, όποιον κι αν βαρύνουν.

Έκρουσε δε τον κώδωνα του κινδύνου για νέο κύμα της νόσου στην Ελλάδα, μετά τις προειδοποιήσεις της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ζωονόσους, ζητώντας από το υπουργείο να αναλάβει τις ευθύνες του.

«Πώς απαντά η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο στις ανησυχίες της Ευρώπης για νέο και ακόμα χειρότερο κύμα ευλογιάς στη χώρα;», επισήμανε, προσθέτοντας: «Τα ζώα θανατώθηκαν, οι κτηνοτρόφοι καταστράφηκαν. Χωρίς μέτρα αναχαίτισης το ζωικό κεφάλαιο της χώρας θα αφανιστεί πλήρως. Είναι ένα ζήτημα εθνικό, που πλήττει καταστροφικά την οικονομία και τον πρωτογενή τομέα, που υπονομεύει το μέλλον της πατρίδας μας και τις επόμενες γενιές».