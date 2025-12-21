Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε κτηνοτρόφος από το Μεσολόγγι, το κοπάδι του οποίου θανατώθηκε καθώς τα πρόβατα είχαν ασθενήσει από ευλογιά. Όπως εξήγησε ο Σταύρος Τσιρώνης, τα νεκρά ζώα αφέθηκαν στο χωράφι του με κίνδυνο να προκαλέσουν σοβαρά υγειονομικά προβλήματα.

«Βγήκε η Περιφέρεια Μεσολογγίου και είπε ότι το 95% των ζώων έχει αποτεφρωθεί. Την ίδια μέρα μαζί το δικό μου κοπάδι, σφαγιάστηκαν κι άλλα ζώα σε απόσταση 2-3 χιλιομέτρων. Τα δικά μου αφέθηκαν στο χωράφι, το οποίο βρίσκεται 500 μέτρα από οικισμό Ρομά και σε κεντρικό δρόμο» είπε.

Ευλογιά προβάτων: Έκαναν μπάζωμα αλά Τέμπη

«Όλες οι ουσίες από τα άρρωστα νεκρά ζώα καταλήγουν σε αυλάκι που βέβαια τις μεταφέρει στη θάλασσα. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για υγειονομική βόμβα», κατήγγειλε ο κ. Τσιρώνης, στο Open. Ο κτηνοτρόφος εξέφρασε φόβους για πιθανή εξάπλωση της ευλογιάς, αρχικά σε γειτονικό κοπάδι αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, λόγω του σημείου όπου τα ζώα παρέμειναν εκτεθειμένα και σε διαδικασία αποσύνθεσης.

«Όταν δημοσιοποίησα το βίντεο, ήρθαν από την Περιφέρεια και έκαναν μπάζωμα α λα Τέμπη. Έριξαν χώμα για να τα σκεπάσουν. Εγώ σας λέω ότι καθημερινά περνούν πολλά αγροτικά οχήματα και με τις ρόδες τους μεταφέρουν το χώμα στα δικά τους χωράφια με κίνδυνο να νοσήσουν και τα δικά τους ζώα», σημείωσε ο κ. Τσιρώνης.