Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για τη ευλογιά των αιγοπροβάτων
Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για πιθανές παραβιάσεις μέτρων παρήγγειλε προς εννέα εισαγγελίες Εφετών ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων διενεργείται από εννέα εισαγγελικές της χώρας μετά από σχετική παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.
Αντικείμενο της ποινικής έρευνας είναι να διακριβωθεί η τέλεση ή μη, εκ μέρους οιουδήποτε προσώπου, υπαλλήλου ή μη, του εγκλήματος της παραβίασης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών (άρθρο 285 ΠΚ) και τυχόν άλλων αξιοποίνων πράξεων, που διώκονται αυτεπαγγέλτως.-
Η σχετική παραγγελία διαβιβάστηκε στους εισαγγελείς εφετών Λάρισας, Θράκης, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Λαμίας, Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου, Ναυπλίου και Αιγαίου.
Ο φάκελος περιλαμβάνει αντίγραφο επιστολής του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα με τα επισυναπτόμενα στοιχεία που αναφέρονται σε παραβιάσεις των ληφθέντων μέτρων βιοασφάλειας, ανά Περιφέρεια, που διατάχθηκαν με βάση το νόμο από την αρμόδια αρχή, για την αποτροπή της διάδοσης, στην Ελλάδα, της μεταδοτικής νόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.
Σύμφωνα με αυτά θα διερευνηθούν καταγγελίες που αφορούν α) την εκ μέρους των κτηνοτρόφων, παράλειψη δήλωσης των νεκρών ζώων τους, ώστε να ακολουθεί η υγειονομική ταφή τους, β) παράνομες μετακινήσεις αιγοπροβάτων, γ) την διαπιστωθείσα – έστω, σε μικρή κλίμακα – παράνομη εισαγωγή, στην Ελλάδα, μη εγκεκριμένων, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμβολίων και του παράνομου εμβολιασμού αιγοπροβάτων, με αυτά, και δ) τις δηλώσεις πολιτικών και αγροτοσυνεταιριστών, οι οποίες προτρέπουν στη μη τήρηση των ληφθέντων μέτρων βιοασφάλειας, αλλά στην λύση της χρήσης μη αδειοδοτημένων (από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Ευρωπαϊκή Ένωση), εμβολίων, κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, που, όμως, παράγονται σε τρίτες χώρες και είναι αμφίβολης αποτελεσματικότητας.
