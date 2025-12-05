newspaper
Ευλογιά προβάτων: Τα ποσά και οι δικαιούχοι των αγροτικών αποζημιώσεων για το χαμένο εισόδημα
05 Δεκεμβρίου 2025 | 11:30

Ευλογιά προβάτων: Τα ποσά και οι δικαιούχοι των αγροτικών αποζημιώσεων για το χαμένο εισόδημα

Ποιοι αγρότες δεν είναι δικαιούχοι του έκτακτου μέτρου για τις επιπτώσεις από την ευλογιά προβάτων - Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι πληρωμές - Τι αναφέρει η ΚΥΑ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Απώλεια βάρους: Νέα έρευνα μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις

Απώλεια βάρους: Νέα έρευνα μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις

Spotlight

Σε 70 ευρώ για θανατωμένα πρόβατα και αίγες άνω των 6 μηνών και σε 35 ευρώ για αμνούς ή ερίφια έως 6 μηνών και κριούς ή τράγους αναπαραγωγής άνω των 6 μηνών ορίζεται η αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων που έχασαν εισόδημα από την ευλογιά προβάτων και την πανώλη.

Δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης παραγωγοί που προέβησαν σε παράνομο εμβολιασμό ή δεν τήρησαν τα προβλεπόμενα μέτρα

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 28,5 εκατ. ευρώ, με τις πληρωμές των αποζημιώσεων να αναμένεται να ολοκληρωθούν, σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός Δεκεμβρίου.

Η συνολική αποζημίωση ανά κτηνοτρόφο υπολογίζεται με βάση τον συνολικό αριθμό θανατωμένων ζώων και η  καταβολή της αποζημίωσης για απώλεια εισοδήματος καταβάλλεται απευθείας στους κτηνοτρόφους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Να σημειωθεί ότι το έκτακτο αυτό μέτρο στήριξης αφορά παραγωγούς που διατηρούν εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων, των οποίων το ζωικό κεφάλαιο πλήττεται από την επιζωοτία της ευλογιάς και της πανώλης – για τις οποίες έχει αναγνωριστεί επίσημα η ύπαρξη εστίας και έχουν επιβληθεί μέτρα έκτακτης ανάγκης – και οι οποίοι έχουν προβεί σε θανατώσεις ζώων κατά τα έτη 2024 και 2025, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απώλεια εισοδήματος που υφίστανται, εξαιτίας της έξαρσης της ως άνω επιζωοτίας και των περιορισμών που έχουν επιβληθεί και απαγορεύουν την ανασύσταση του ζωικού τους κεφαλαίου.

Δείτε αναλυτικά την ΚΥΑ ΕΔΩ

Οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η οποία δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι παραγωγοί, που διατηρούν εκμεταλλεύσεις εκτροφής αιγοπροβάτων, των οποίων το ζωικό κεφάλαιο πλήττεται από την επιζωοτία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών και οι οποίοι:

α) Έχουν προβεί σε θανατώσεις ζώων κατά τα έτη 2024 και 2025 λόγω επιβολής κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας που αφορούν στις προαναφερόμενες ασθένειες,

β) υφίστανται απώλεια εισοδήματος εξαιτίας της έξαρσης της επιζωοτίας και της απαγόρευσης ανασύστασης του ζωικού τους κεφαλαίου που έχουν επιβληθεί στο πλαίσιο δημοσίου προγράμματος ή μέτρου έκτακτης ανάγκης που επιβλήθηκε από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή, και

γ) είναι δικαιούχοι αποζημίωσης,

δ) είναι ΜΜΕ κατά την έννοια του παραρτήματος του ΕΚ 2472/2022,

ε) δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις, εκτός εάν κατέστησαν προβληματικές λόγω απωλειών ή ζημιών που προκλήθηκαν από τις ανωτέρω ασθένειες και

στ) δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης παράνομης και ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης δυνάμει προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης παραγωγοί, οι οποίοι προέβησαν σε παράνομο εμβολιασμό των ζώων τους ή δεν τήρησαν τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας.

Η αποζημίωση για την ευλογιά προβάτων

Η ενίσχυση/αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος λόγω ευλογιάς καταβάλλεται απευθείας στον δικαιούχο παραγωγό.

Να σημειωθεί ότι η αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης μη ορθής υποβολής στοιχείων ή μη πλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων της ΚΥΑ, το ποσό της χορηγηθείσας ενίσχυσης ανακτάται από τη στιγμή της καταβολής του εντόκως με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ε.Ε.

Πηγή: ΟΤ

Stream newspaper
Αγρότες: Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, «η πιο μεγάλη κινητοποίηση από το 2016» – Στα σκοινιά η κυβέρνηση
Συνεχίζουν οι αγρότες 05.12.25

Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, «η πιο μεγάλη κινητοποίηση από το 2016» - Στα σκοινιά η κυβέρνηση

Πού υπάρχουν μπλόκα, πού θα στηθούν νέα - Στριμωγμένη η κυβέρνηση, ακύρωσε τη συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Κρήτης - Κρίσιμη ημέρα η Κυριακή

Σύνταξη
Εξαπλώνονται τα μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους – Συγκέντρωση στη Λάρισα για τους συλληφθέντες αγρότες
«Αγώνας επιβίωσης» 04.12.25

Εξαπλώνονται τα μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους – Συγκέντρωση στη Λάρισα για τους συλληφθέντες αγρότες

Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ στις Εθνικές Οδούς, αποκλεισμοί δρόμων και Τελωνείων, συγκεντρώσεις και πολύμορφες δράσεις - Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, διεκδικώντας την επιβίωσή τους

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αγρότες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα – Εξαπλώνονται τα μπλόκα
Ανυποχώρητοι 03.12.25

Αγρότες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα – Εξαπλώνονται τα μπλόκα

Οι αγρότες απαντούν στις κυβερνητικές απειλές με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - Στις Σέρρες οι αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα

Σύνταξη
Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε
Agro-in 03.12.25

Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε

Το αρμόδιο υπουργείο, προσθέτει τρία άρθρα στο νομοσχέδιο για δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, ανοίγοντας τον δρόμο για ευκολότερη οριοθέτηση και αδειοδότηση των αγρο-φωτοβολταϊκών.

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, ενισχύουν τα μπλόκα – Πάνω από 4.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία, τι θα ακολουθήσει
Απάντηση στην κυβέρνηση 03.12.25

Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, ενισχύουν τα μπλόκα – Πάνω από 4.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία, τι θα ακολουθήσει

«Δεν υπάρχει περίπτωση να μας φοβίσουν! Μέχρι το τέλος της εβδομάδας όλοι οι εθνικοί δρόμοι θα γεμίσουν με τρακτέρ», διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση, απαντώντας στις απειλές με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις: Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση
Φουντώνει το μέτωπο 02.12.25

Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα - Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

Ενισχύονται διαρκώς τα μπλόκα στις εθνικές οδούς. Κλειστές παραμένουν βασικές οδικές αρτηρίες, η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και ο Ε-65. Ενώνονται με τους αγρότες οι μαθητές. Στην κυβέρνηση παρακολουθούν το «τσουνάμι» των κινητοποιήσεων τηρώντας στάση αναμονής και στέλνουν μήνυμα «νόμου και τάξης».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ενισχύεται το αγροτικό μέτωπο – Πληθαίνουν τα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση, κοντά στους αγρότες η αντιπολίτευση
Κλιμακώνουν 02.12.25

Ενισχύεται το αγροτικό μέτωπο – Πληθαίνουν τα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση, κοντά στους αγρότες η αντιπολίτευση

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν γιορτές στα μπλόκα - Δεν υποχωρούν παρά την κυβερνητική καταστολή - Για καταστροφή του πρωτογενούς τομέα καταγγέλλουν το Μαξίμου τα κόμματα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Δεν μπορούν να κλείνουν τελωνεία και δρόμοι λέει ο Χρυσοχοΐδης που στη Λάρισα είδε μόνο επίθεση σε αστυνομικό
Το μαύρο - άσπρο 02.12.25

Δεν μπορούν να κλείνουν τελωνεία και δρόμοι λέει ο Χρυσοχοΐδης που στη Λάρισα είδε μόνο επίθεση σε αστυνομικό

Μετά την ωμή αστυνομική βία κατά των αγροτών στα μπλόκα, ο υπ. Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να καταλαμβάνονται τελωνεία και λιμάνια και ότι δεν θα ανεχτεί καταστροφή δημόσιας περιουσίας

Σύνταξη
Μπλόκα παντού από τη Νίκαια μέχρι τον Έβρο κυκλώνουν την κυβέρνηση – «Στους δρόμους είναι οι τίμιοι αγρότες»
Χριστούγεννα στους δρόμους 02.12.25

Μπλόκα παντού από τη Νίκαια μέχρι τον Έβρο κυκλώνουν την κυβέρνηση – «Στους δρόμους είναι οι τίμιοι αγρότες»

«Δεν κάνουμε βήμα πίσω», δηλώνουν οι αγρότες που ενισχύουν και πολλαπλασιάζουν τα μπλόκα. «Απαιτούμε από την κυβέρνηση να σταματήσει να μας εμπαίζει και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα μας», τονίζουν

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Agrotica: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της έκθεσης – Ντόμινο εξελίξεων από τις αγροτικές κινητοποιήσεις
40 χρόνια ιστορίας 01.12.25

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της Agrotica - Ντόμινο εξελίξεων από τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Στον «αέρα» η κορυφαία αγροτική έκθεση της χώρας. Πολλές εταιρείες δεν θα συμμετάσχουν στον απόηχο του κλίματος που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο. Πυκνώνουν τα μπλόκα. Η χώρα έχει «κοπεί» σε τρία σημεία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα
Ο κύβος ερρίφθη 01.12.25 Upd: 20:36

«Δεν κάνουμε βήμα πίσω»: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες - Ενισχύονται τα μπλόκα

Η κυβέρνηση, αντί να ανταποκριθεί στα -δίκαια- αιτήματα των γεωργών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των ψαράδων, τα αντιμετωπίζει με καταστολή και συλλήψεις, τονίζουν οι αγρότες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ
Champions League 05.12.25

Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ στο Καζακστάν την προσεχή εβδομάδα (9/12, 17:30) σε ένα ματς για το Champions League που θα διεξαχθεί κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες.

Σύνταξη
«Ψυχοσεξουαλικό ποπ θρίλερ» – Η Αν Χάθαγουεϊ και η Μικαέλα Κόελ αναμετρώνται στο πρώτο τρέιλερ της επικής ταινίας Mother Mary
«Παράξενη, περίεργη ταινία» 05.12.25

«Ψυχοσεξουαλικό ποπ θρίλερ» - Η Αν Χάθαγουεϊ και η Μικαέλα Κόελ αναμετρώνται στο πρώτο τρέιλερ της επικής ταινίας Mother Mary

Η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται μια ποπ σταρ και η Μικαέλα Κόελ την αποξενωμένη σχεδιάστρια μόδας της στο πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης δραματικής ταινίας Mother Mary.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Gen Alpha μεγαλώνει στο χάος της παραπληροφόρησης – Ενημερώνεται, δυσπιστεί, αγχώνεται για το μέλλον
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 05.12.25

Η Gen Alpha μεγαλώνει στο χάος της παραπληροφόρησης - Ενημερώνεται, δυσπιστεί, αγχώνεται για το μέλλον

Αντιμέτωπη με μεγάλο όγκο πληροφορίας, fake news και ψηφιακή πίεση, η Gen Alpha είναι ενήμερη για τα τρέχοντα γεγονότα περισσότερο από ποτέ αλλά δυσκολεύεται να κατανοήσει τον κόσμο γύρω της

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Συμπερίληψη 05.12.25

Δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Γ. Μώραλης: «Μια πόλη δεν αξιολογείται μόνο από τις υποδομές και τις υπηρεσίες της, αλλά κυρίως, από το πόσο «αγκαλιάζει» όλους τους ανθρώπους της χωρίς εξαιρέσεις».

Σύνταξη
Έρευνα στην Τουρκία για τα στημένα παιχνίδια – Συνελήφθησαν παίκτες των Φενέρμπαχτσε και Γαλατασαράι
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Έρευνα στην Τουρκία για τα στημένα παιχνίδια – Συνελήφθησαν παίκτες των Φενέρμπαχτσε και Γαλατασαράι

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης διεξήγαγε επιχείρηση στο πλαίσιο έρευνας για παράνομα στοιχήματα στο ποδόσφαιρο και συνελήφθησαν σταρ των Φενέρμπαχτσε και Γαλατασαράι

Σύνταξη
Κικίλιας: «Η ασφάλεια των επιβατών είναι πρώτα και πάνω από όλα» – Τι είπε για αγρότες και Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 05.12.25

Κικίλιας: «Η ασφάλεια των επιβατών είναι πρώτα και πάνω από όλα» – Τι είπε για αγρότες και Τσίπρα

Ο κ. Κικίλιας μιλώντας στο MEGA έκανε εκτενή αναφορά και για το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης αναφορικά με τα επαγγέλματα της θάλασσας και την ανάγκη ενίσχυσης αυτών. Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μίλησε και για το θέμα των αγροτών ενώ έκανε αναφορά και στον Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του έπειτα από μέρες αναζήτησης – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Στην Αλεξανδρούπολη 05.12.25

Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του έπειτα από μέρες αναζήτησης - Τι εξετάζουν οι Αρχές (βίντεο)

Τι αναφέρουν οι πρώτες εκτιμήσεις της Αστυνομίας για τον θάνατο του ζευγαριού, 55 και 58 ετών αντιστοίχως, στην Αλεξανδρούπολη - Οι συγγενείς τους τους αναζητούσαν από την περασμένη Δευτέρα

Σύνταξη
Ποιο ChatGPT, έρχεται το… ChatCR7: Τεράστια συμφωνία του Ρονάλντο με εταιρία τεχνητής νοημοσύνης (pics)
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Ποιο ChatGPT, έρχεται το… ChatCR7: Τεράστια συμφωνία του Ρονάλντο με εταιρία τεχνητής νοημοσύνης (pics)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπαίνει δυναμικά και στον χώρο της τεχνολογίας, ανακοινώνοντας τη νέα συνεργασία του με νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, αξίας 20 δις δολαρίων!

Σύνταξη
Ο Λουίς Ενρίκε το έχει… πάει σε άλλο επίπεδο: Το «τρικ» με τον γιγαντιαίο πίνακα που «μπερδεύει» τον αντίπαλο (vid)
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Ο Λουίς Ενρίκε το έχει… πάει σε άλλο επίπεδο: Το «τρικ» με τον γιγαντιαίο πίνακα που «μπερδεύει» τον αντίπαλο (vid)

Ο Λουίς Ενρίκε έχει πάει σε άλλο επίπεδο με τα «τρικ» που σκαρφίζεται – Η «εφεύρεση» με τον γιγαντιαίο πίνακα που μπερδεύει τον αντίπαλο.

Σύνταξη
Εξωσωματική γονιμοποίηση: Λουίζ και Άλαστερ, τα πρώτα από τα 13 εκατ. παιδιά του σωλήνα στον κόσμο
Κόσμος 05.12.25

Λουίζ και Άλαστερ, τα πρώτα από τα 13 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο που γεννήθηκαν με εξωσωματική [εικόνες]

Πατέρας... της εξωσωματικής ο σερ Ρόμπερτ Έντουαρτς, ο περίφημος Άγγλος βιολόγος, πρωτοπόρος στην αναπαραγωγική ιατρική, κάτοχος του βραβείου Νόμπελ στη Βιολογία / Ιατρική.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
