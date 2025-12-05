Σε 70 ευρώ για θανατωμένα πρόβατα και αίγες άνω των 6 μηνών και σε 35 ευρώ για αμνούς ή ερίφια έως 6 μηνών και κριούς ή τράγους αναπαραγωγής άνω των 6 μηνών ορίζεται η αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων που έχασαν εισόδημα από την ευλογιά προβάτων και την πανώλη.

Δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης παραγωγοί που προέβησαν σε παράνομο εμβολιασμό ή δεν τήρησαν τα προβλεπόμενα μέτρα

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 28,5 εκατ. ευρώ, με τις πληρωμές των αποζημιώσεων να αναμένεται να ολοκληρωθούν, σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός Δεκεμβρίου.

Η συνολική αποζημίωση ανά κτηνοτρόφο υπολογίζεται με βάση τον συνολικό αριθμό θανατωμένων ζώων και η καταβολή της αποζημίωσης για απώλεια εισοδήματος καταβάλλεται απευθείας στους κτηνοτρόφους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Να σημειωθεί ότι το έκτακτο αυτό μέτρο στήριξης αφορά παραγωγούς που διατηρούν εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων, των οποίων το ζωικό κεφάλαιο πλήττεται από την επιζωοτία της ευλογιάς και της πανώλης – για τις οποίες έχει αναγνωριστεί επίσημα η ύπαρξη εστίας και έχουν επιβληθεί μέτρα έκτακτης ανάγκης – και οι οποίοι έχουν προβεί σε θανατώσεις ζώων κατά τα έτη 2024 και 2025, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απώλεια εισοδήματος που υφίστανται, εξαιτίας της έξαρσης της ως άνω επιζωοτίας και των περιορισμών που έχουν επιβληθεί και απαγορεύουν την ανασύσταση του ζωικού τους κεφαλαίου.

Δείτε αναλυτικά την ΚΥΑ ΕΔΩ

Οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η οποία δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι παραγωγοί, που διατηρούν εκμεταλλεύσεις εκτροφής αιγοπροβάτων, των οποίων το ζωικό κεφάλαιο πλήττεται από την επιζωοτία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών και οι οποίοι:

α) Έχουν προβεί σε θανατώσεις ζώων κατά τα έτη 2024 και 2025 λόγω επιβολής κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας που αφορούν στις προαναφερόμενες ασθένειες,

β) υφίστανται απώλεια εισοδήματος εξαιτίας της έξαρσης της επιζωοτίας και της απαγόρευσης ανασύστασης του ζωικού τους κεφαλαίου που έχουν επιβληθεί στο πλαίσιο δημοσίου προγράμματος ή μέτρου έκτακτης ανάγκης που επιβλήθηκε από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή, και

γ) είναι δικαιούχοι αποζημίωσης,

δ) είναι ΜΜΕ κατά την έννοια του παραρτήματος του ΕΚ 2472/2022,

ε) δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις, εκτός εάν κατέστησαν προβληματικές λόγω απωλειών ή ζημιών που προκλήθηκαν από τις ανωτέρω ασθένειες και

στ) δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης παράνομης και ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης δυνάμει προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης παραγωγοί, οι οποίοι προέβησαν σε παράνομο εμβολιασμό των ζώων τους ή δεν τήρησαν τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας.

Η αποζημίωση για την ευλογιά προβάτων

Η ενίσχυση/αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος λόγω ευλογιάς καταβάλλεται απευθείας στον δικαιούχο παραγωγό.

Να σημειωθεί ότι η αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης μη ορθής υποβολής στοιχείων ή μη πλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων της ΚΥΑ, το ποσό της χορηγηθείσας ενίσχυσης ανακτάται από τη στιγμή της καταβολής του εντόκως με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ε.Ε.

Πηγή: ΟΤ