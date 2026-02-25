Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Η σάτιρα επιστρέφει την Τετάρτη 4 Μαρτίου
Την Τετάρτη 4 Μαρτίου, το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο επιστρέφει στο MEGA, με καλεσμένο τον Γιάννη Κότσιρα.
Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο προσκαλεί τους τηλεθεατές σε μια ακόμη βραδιά σάτιρας την Τετάρτη 4 Μαρτίου στις 21:00, στο MEGA.
Ο Λάκης Λαζόπουλος και η ομάδα της εκπομπής συγκεντρώνουν τις δηλώσεις, τα βίντεο και τα στιγμιότυπα της επικαιρότητας που ο δημιουργός θα μοιραστεί ζωντανά με το κοινό στο πλατό, αλλά και με τους τηλεθεατές από το σπίτι. Ένα ακόμη «Τσαντίρι» φτιάχνει έτσι την ιστορία που φιλοδοξεί να προσφέρει λίγο «καλοκαίρι μέσα στους δύσκολους χειμώνες της πολιτικής κρίσης».
Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» υποδέχεται ακόμη έναν καλλιτέχνη που θα χαρίσει τον δικό του ρυθμό στη σκηνή. Ο Γιάννης Κότσιρας έρχεται στο MEGA για να μας θυμίσει μελωδίες που έχουμε αγαπήσει και τραγουδήσει στις παρέες όλα αυτά τα χρόνια.
Ο Λάκης Λαζόπουλος θα έχει κοντά του, ξανά, ανθρώπους που αγαπά και εκτιμά για την καλλιτεχνική τους πορεία. Μαζί θα συζητήσουν, θα ανασύρουν κοινές αναμνήσεις και προβληματισμούς και θα δημιουργήσουν μια ακόμη ανεπανάληπτη επιθεωρησιακή στιγμή στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».
Η σάτιρα ανανεώνει το τηλεοπτικό της ραντεβού με τους τηλεθεατές, στο MEGA. Νέο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο, την Τετάρτη 4 Μαρτίου στις 21:00.
