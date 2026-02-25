newspaper
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του κράτους ως λάφυρο στα χέρια κάποιων και όχι δίπλα στον πολίτη
25 Φεβρουαρίου 2026, 17:09

Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του κράτους ως λάφυρο στα χέρια κάποιων και όχι δίπλα στον πολίτη

«Είναι μία εγκληματική οργάνωση, η οποία έκλεβε τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις πάνω στις πλάτες των αγροτών και των κτηνοτρόφων», τόνισε η Όλγα Μαρκογιαννάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Spotlight

Το πόρισμα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την εν γένει στάση της κυβέρνησης σχολίασε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Όλγα Μαρκογιαννάκη, τονίζοντας ότι «εξαρχής – από τη στιγμή που εμείς είχαμε καταθέσει την πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τους δύο υπουργούς – η κυβέρνηση έδειξε ποιες ήταν οι προθέσεις της. Δεν ήταν να αποκαλυφθεί η αλήθεια, αλλά να βρίσκει συνεχώς τρόπους να αποτρέπει τη διερεύνηση των πιθανών ευθυνών των υπουργών της. Αυτό έγινε το καλοκαίρι με την απόρριψη της συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής και συνεχίστηκε και με την εξεταστική επιτροπή».

Μιλώντας στο ραδιόφωνο FM100, η κυρία Μαρκογιαννάκη υπογράμμισε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία αρνήθηκε να κληθούν κρίσιμοι μάρτυρες, όπως για παράδειγμα οι δύο γενικοί γραμματείς από το 2019 μέχρι το 2025 που ήταν υπεύθυνοι για την ΚΑΠ, ενώ σημείωσε και την απροθυμία της κυβέρνησης να μελετηθούν τα νέα στοιχεία και οι δεκάδες σκληροί δίσκοι με επισυνδέσεις, που αναφέρονται σε δημοσιεύματα.

«Εδώ βλέπουμε ότι δεν πρόκειται για χρόνιες παθογένειες, όπως επικαλείται συνεχώς η κυβέρνηση. Εδώ υπάρχει ένα σκάνδαλο, το οποίο προκύπτει μέσα από τα στοιχεία της δικογραφίας αλλά και μέσα από τις ένορκες καταθέσεις. Είναι μία εγκληματική οργάνωση, η οποία έκλεβε τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις πάνω στις πλάτες των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Βλέπουμε πώς αντιλαμβάνονται τη λειτουργία του κράτους, ως λάφυρο στα χέρια κάποιων και όχι δίπλα στον πολίτη». επισήμανε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει πλήρως τεκμηριωμένο πόρισμα, «το οποίο είναι άρτιο νομικά και το οποίο δείχνει ακριβώς ποιες είναι οι σοβαρές ενδείξεις για τους δύο πρώην υπουργούς, τον κ. Βορίδη και τον κ. Αυγενάκη, οι οποίοι φαίνεται ότι παρείχαν στους φυσικούς αυτουργούς και συνδρομή – και υλική και ψυχική – με πράξεις και παραλείψεις».

Αναφερόμενη στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, τόνισε ότι «οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται στα όρια της επιβίωσης, έχουν μπροστά τους ένα αβέβαιο μέλλον και δεν παίρνουν τις απαντήσεις που χρειάζονται από το υπουργείο», ενώ σημείωσε ότι η κυβέρνηση «δεν ακούει τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τοπικούς εμβολιασμούς».

«Ο κόσμος ζητά επιτακτικά την αλλαγή, πάνω από το 70% θέλει να αλλάξει η κυβέρνηση»

Σχετικά με την προαναγγελία του πρωθυπουργού για νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό, η Όλγα Μαρκογιαννάκη επιχειρηματολόγησε ότι «ο κατώτατος μισθός πρέπει να καθορίζεται από τους κοινωνικούς εταίρους μέσα από διάλογο. Οι αυξήσεις που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής είναι πενιχρές, την ώρα που η κατάσταση που βιώνουν σήμερα οι πολίτες είναι τραγική. Όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και φεύγεις με ένα άδειο καλάθι, όταν έρχεται η ώρα να πληρώσεις το ρεύμα, το ενοίκιο και δεν μπορείς να ανταποκριθείς».

Όσον αφορά στις δημοσκοπήσεις, τόνισε πως «ο κόσμος ζητά επιτακτικά την αλλαγή, πάνω από το 70% θέλει να αλλάξει η κυβέρνηση και δείχνει ότι δεν την εμπιστεύεται. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να γίνει η πλειοψηφική δύναμη που θα εκφράσει αυτή την αλλαγή.

«Κάνουμε ένα ευρύ κάλεσμα στους ανθρώπους του κέντρου αλλά και της αριστεράς, γιατί θέλουμε να αγκαλιάσουμε την αγωνία αλλά και την ελπίδα τους για ένα καλύτερο αύριο, για αξιοπρέπεια και ποιότητα ζωής», υπογράμμισε, καταλήγοντας ότι «οι εθνικές εκλογές είναι το σημείο στο οποίο οι πολίτες θα κρίνουν ποιος μπορεί να εγγυηθεί την αλλαγή και να δώσει πραγματικές απαντήσεις στα προβλήματά τους».

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Λιακούλη: Η κυβέρνηση «φακελώνει» με πρόσχημα τη διαφθορά – Κόλαφος η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
25.02.26

Λιακούλη: Η κυβέρνηση «φακελώνει» με πρόσχημα τη διαφθορά – Κόλαφος η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

«Το Δημόσιο ήδη καλείται από τη Δικαιοσύνη να αποζημιώσει τους απόδημους για την παραβίαση των δεδομένων τους και η ΝΔ έρχεται σήμερα να νομοθετήσει ένα μητρώο δήθεν για την παρακολούθηση της διαφθοράς», τόνισε η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
Βουλή: Κόντρα Φλωρίδη – Βελόπουλου για τη συμφωνία με Chevron με φόντο τον… Σαμαρά
25.02.26

Βουλή: Κόντρα Φλωρίδη – Βελόπουλου για τη συμφωνία με Chevron με φόντο τον… Σαμαρά

Στην τοποθέτησή του ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι η κυβέρνηση «κουρελιάζει» στην πράξη το τουρκολιβυκό μνημόνιο, με τον κ. Βελόπουλος να ζητά την ανακήρυξη ΑΟΖ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κικίλιας: Όταν ένας πολιτικός αναλαμβάνει ένα έργο, οφείλει να το ολοκληρώνει
25.02.26

Κικίλιας: Όταν ένας πολιτικός αναλαμβάνει ένα έργο, οφείλει να το ολοκληρώνει

«Είναι σημαντικό να υπάρχει λογοδοσία, να μπορούν οι πολίτες να βλέπουν τα αποτελέσματα», δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας, αναφερόμενος στο πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», με αφορμή την παράδοση 5 ταχύπλοων στην Πυροσβεστική

Σύνταξη
Χαρίτσης από ΟΣΕ: Χρειαζόμαστε ενιαίο δημόσιο, ασφαλή σιδηρόδρομο, το χρωστάμε στα θύματα των Τεμπών
25.02.26

Χαρίτσης από ΟΣΕ: Χρειαζόμαστε ενιαίο δημόσιο, ασφαλή σιδηρόδρομο, το χρωστάμε στα θύματα των Τεμπών

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών «η κατάσταση στον σιδηρόδρομο είναι ίδια και χειρότερη», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση μετέτρεψε την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από μέσο διαλεύκανσης σε μέσο συγκάλυψης
25.02.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση μετέτρεψε την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από μέσο διαλεύκανσης σε μέσο συγκάλυψης

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχείρησε να απομειώσει την αξία της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Μητσοτάκης από τον πλημμυρισμένο Έβρο: Έχουμε τέσσερα χρόνια για να τα κάνουμε αυτά τα έργα
25.02.26

Μητσοτάκης από τον πλημμυρισμένο Έβρο: Έχουμε τέσσερα χρόνια για να τα κάνουμε αυτά τα έργα

«Η δική μας δουλειά τώρα είναι να κάνουμε τα έργα υποδομής, όχι ως προς την προστασία από τις πλημμύρες, αυτό είναι άλλης τάξης θέμα, αλλά να σιγουρευτούμε ότι τουλάχιστον θα έχουμε νερό το καλοκαίρι», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Βουλή: Άρση ασυλίας Μαρκόπουλου και κόντρα με Κωνσταντοπούλου: «Είστε πολιτική χούλιγκαν, μπροστά σας ο Λεβέντης είναι statesman»
25.02.26

Άρση ασυλίας Μαρκόπουλου και κόντρα με Κωνσταντοπούλου: «Είστε πολιτική χούλιγκαν, μπροστά σας ο Λεβέντης είναι statesman»

Αφορμή της… ανταλλαγής επιχειρημάτων ήταν η αίτηση άρση ασυλίας του Δημήτρη Μαρκόπουλου μετά από μήνυση του επικεφαλής του κόμματος «Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο», Στέφανου Κασσελάκη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά: Οι εξελίξεις δικαιώνουν τις ανησυχίες μου – Αυτά δεν λέγονται ήρεμα νερά
25.02.26

Ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά: Οι εξελίξεις δικαιώνουν τις ανησυχίες μου – Αυτά δεν λέγονται ήρεμα νερά

Ο Αντώνης Σαμαράς ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση για τη σύμβαση με την κοινοπραξία της Chevron για τις εξορύξεις στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης, αλλά και για τις αναφορές από τη Λευκωσία για «παρεμπόδιση ερευνών από την Τουρκία» στην Κάσο

Σύνταξη
Κακλαμάνης: Στη χώρα μας στις εκλογές ο λαός δεν αποφασίζει μόνο ποιο κόμμα θέλει να κυβερνήσει, αποφασίζει και ποιον θέλει να έχει πρωθυπουργό
25.02.26

Κακλαμάνης: Στη χώρα μας στις εκλογές ο λαός δεν αποφασίζει μόνο ποιο κόμμα θέλει να κυβερνήσει, αποφασίζει και ποιον θέλει να έχει πρωθυπουργό

Με την πείρα του ως ένας εκ των μακροβιότερων κοινοβουλευτικών ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, αναλύει τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού, κάνει πρόβλεψη για τις εκλογές, μιλά για όσα πληγώνουν τη ΝΔ και τις ισορροπίες με Κ.Καραμανλή και Α.Σαμαρά. Το επίπεδο στη Βουλή έχει πέσει, παραδέχεται και προαναγγέλλει αλλαγές στον κανονισμό σε συνδυασμό με την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Σύνταξη
«Αλλαγή+»: Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης κατέθεσε πολιτική πλατφόρμα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
25.02.26

«Αλλαγή+»: Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης κατέθεσε πολιτική πλατφόρμα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

«Η εσωστρέφεια βρίσκει χώρο, όσο η προσυνεδριακή διεργασία δεν είναι πολιτική αλλά διαδικαστική, τεχνική ή προσωποκεντρική», υπογράμμισε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Μανώλης Χριστοδουλάκης

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Τα μεγάλα κενά στις αγορεύσεις των δικηγόρων υπεράσπισης – Την Πέμπτη η απόφαση
25.02.26

Δίκη υποκλοπών: Τα μεγάλα κενά στις αγορεύσεις των δικηγόρων υπεράσπισης – Την Πέμπτη η απόφαση

Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η σημασία της για το κράτος Δικαίου και τη διάσωση της τιμής της Δικαιοσύνης. Τα απίστευτα κενά στις αγορεύσεις των δικηγόρων υπεράσπισης των κατηγορούμενων.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι η αγροτική πολιτική δεν προσφέρεται για διοικητικούς πειραματισμούς
25.02.26

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι η αγροτική πολιτική δεν προσφέρεται για διοικητικούς πειραματισμούς

«Οι αγρότες κλήθηκαν να αποδείξουν με ψηφιακά εργαλεία που δεν λειτουργούν, ότι καλλιέργησαν τη γη τους πριν μήνες για να λάβουν νόμιμες ενισχύσεις», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Αποστολάκη: Ο Γεωργιάδης δεν ασχολείται με το ΕΣΥ, αλλά με την εικόνα και την προσωπική ατζέντα του
25.02.26

Αποστολάκη: Ο Γεωργιάδης δεν ασχολείται με το ΕΣΥ, αλλά με την εικόνα και την προσωπική ατζέντα του

«Έχουμε ένα ΕΣΥ του οποίου ο δημόσιος χαρακτήρας αμφισβητείται εν τοις πράγμασι από αυτή την κυβέρνηση», επισήμανε η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Μιλένα Αποστολάκη

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ ζητεί να ελεγχθεί ο ρόλος, οι επιλογές και οι προτεραιότητες του Υπερταμείου
25.02.26

Το ΠΑΣΟΚ ζητεί να ελεγχθεί ο ρόλος, οι επιλογές και οι προτεραιότητες του Υπερταμείου

Με επιστολή τους, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ αναφέρουν ότι «από την ίδρυσή του Υπερταμείου, το 2016 και μέχρι σήμερα, παραμένουν ουσιαστικά αδρανείς οι διατάξεις λογοδοσίας του απέναντι στη Βουλή».

Σύνταξη
Φουντώνουν οι εσωκομματικές αντιθέσεις στη ΝΔ μετά την παρέμβαση Δένδια
25.02.26

Φουντώνουν οι εσωκομματικές αντιθέσεις στη ΝΔ μετά την παρέμβαση Δένδια

Η κριτική του Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος κατέστησε σαφές ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες Δένδια, οι βολές του Μακάριου Λαζαρίδη κατά του υπουργού Άμυνας και η στάση του Μαξίμου που επιχειρεί να σκεπάσει τα εσωκομματικά του στο δρόμο προς το συνέδριο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Φάμελλος: Δημοκρατικό καθήκον η αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας – Δικαίωμα των λαών να ορίζουν το μέλλον τους
24.02.26

Φάμελλος: Δημοκρατικό καθήκον η αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας – Δικαίωμα των λαών να ορίζουν το μέλλον τους

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, συναντήθηκε με τον πρέσβη της Κουβάς στην Ελλάδα, Aramis Fuente Hernandez, στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου

Σύνταξη
POLITICO: Χιλιάδες bots πίσω από την ψηφιακή εκτόξευση της Νίκι Μινάζ
25.02.26

POLITICO: Χιλιάδες bots πίσω από την ψηφιακή εκτόξευση της Νίκι Μινάζ

Σχεδόν το ένα τρίτο των λογαριασμών που ενίσχυαν πολιτικές αναρτήσεις της Νίκι Μινάζ φέρονται να ήταν ψεύτικοι, με περισσότερα από 18.000 bots να διογκώνουν τεχνητά την απήχησή της, σύμφωνα με νέα ανάλυση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ζάκυνθος: Τι απαντά η παιδίατρος του νοσοκομείου για το βρέφος με τη μηνιγγίτιδα – «Είναι δύσκολο» λέει η μητέρα του
25.02.26

Ζάκυνθος: Τι απαντά η παιδίατρος του νοσοκομείου για το βρέφος με τη μηνιγγίτιδα – «Είναι δύσκολο» λέει η μητέρα του

«Προσπαθούν να καλύψουν την ανεπάρκεια του συστήματος. Έχει τύχει η άλλη μου συνάδελφος να έχει πάρει αναρρωτική 1,5-2 μήνες και να έχω μείνει μόνη μου, να μην μου φέρνουν κανέναν».

Σύνταξη
Τέμπη: Συνδρομή από το εξωτερικό για τις εκταφές προανήγγειλε ο Γ. Φλωρίδης – Τα βήματα που θα απαιτηθούν
25.02.26

Συνδρομή από το εξωτερικό για τις εκταφές προανήγγειλε ο Γ. Φλωρίδης - Τα βήματα που θα απαιτηθούν

Με την αγανάκτηση των συγγενών των θυμάτων να ξεχειλίζει, λίγα 24ωρα πριν τη θλιβερή επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, ο Γιώργος Φλωρίδης παρουσίασε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την εξέταση των αιτημάτων εκταφής και τοξικολογικών ελέγχων.

Σύνταξη
«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» – Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής
25.02.26

«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» - Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής

«Τα βιβλία σε χαρτόδετη έκδοση που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ σταδιακά εξαφανίζονται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, το τελευταίο σημάδι μιας συνεχιζόμενης αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να διαβάζουν» σχολιάζει ο David Smith στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ποδαρικό» με φορο-έσοδα 6 δισ. έκανε το 2026 – Διατηρούν τη δυναμική τους τα έσοδα από ΦΠΑ
25.02.26

«Ποδαρικό» με φορο-έσοδα 6 δισ. έκανε το 2026 – Διατηρούν τη δυναμική τους τα έσοδα από ΦΠΑ

«Ζεστό» χρήμα εισρέει στα κρατικά ταμεία από την είσπραξη του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Αυξημένα τα έσοδα έναντι στόχου κατά 257 εκατ. ευρώ. Υστέρηση 1,709 δισ. στις δαπάνες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέοι εργαζόμενοι: Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια – Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα
25.02.26

Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια τους νέους - Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα

Η διαφορετική οπτική που έχουν οι εργαζόμενοι νεώτερων γενιών οδηγεί τις επιχειρήσεις σε δομικές αλλαγές - Η προτίμηση στην εξειδίκευση και η πρόκληση της έλλειψης στελεχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ανεβάζει ντεσιμπέλ ο Ασλανίδης: Εγκάθετος ο Φλωρίδης, Νο1 εγκληματίας ο Καραμανλής
25.02.26

Ανεβάζει ντεσιμπέλ ο Ασλανίδης: Εγκάθετος ο Φλωρίδης, Νο1 εγκληματίας ο Καραμανλής

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον υπουργό Δικαιοσύνης και τον πρώην υπουργό Μεταφορών και αναμένει μεγάλες κινητοποιήσεις ανήμερα της «μαύρης» επετείου της 28ης Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία για όλο το 2026, σύμφωνα με στρατιωτικό think tank
25.02.26

Η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία για όλο το 2026, σύμφωνα με στρατιωτικό think tank

Σύμφωνα με ανάλυση, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η ικανότητα της Μόσχας να συνεχίσει τον πόλεμο για πέμπτο έτος έχει μειωθεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη: Τον Μάιο κυκλοφορεί το νέο ντοκιμαντέρ των Iron Maiden
25.02.26

Από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη: Τον Μάιο κυκλοφορεί το νέο ντοκιμαντέρ των Iron Maiden

Τον Μάιο συμπληρώνονται 50 χρόνια από τότε που οι Iron Maiden έδωσαν το πρώτο τους live και ετοιμάζονται να το γιορτάσουν με την κυκλοφορία ενός νέου ντοκιμαντέρ, με τίτλο Burning Ambition.

Σύνταξη
Η ατάκα για τον Ρέτσο που τα λέει όλα
25.02.26

Η ατάκα για τον Ρέτσο που τα λέει όλα

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έκανε τεράστια εμφάνιση και στο Λεβερκούζεν και δικαίως αποθεώθηκε από τους Γερμανούς μετά το τέλος του αγώνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ζελένσκι: Επιβεβαίωση για συνομιλίες με ΗΠΑ πριν από την τριμερή συνάντηση με Ρωσία – Νέα επίθεση Όρμπαν
25.02.26

Επιβεβαίωση Ζελένσκι για συνομιλίες με ΗΠΑ πριν από την τριμερή συνάντηση με Ρωσία - Νέα επίθεση Όρμπαν

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα υπάρξουν συνομιλίες ανάμεσα σε Ουκρανία και ΗΠΑ στη Γενεύη - Ο Ούγγρος ακροδεξιός πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν επιτέθηκε σε Κίεβο, ΕΕ και ουγγρική αντιπολίτευση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
