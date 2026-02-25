Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του κράτους ως λάφυρο στα χέρια κάποιων και όχι δίπλα στον πολίτη

Το πόρισμα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την εν γένει στάση της κυβέρνησης σχολίασε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Όλγα Μαρκογιαννάκη, τονίζοντας ότι «εξαρχής – από τη στιγμή που εμείς είχαμε καταθέσει την πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τους δύο υπουργούς – η κυβέρνηση έδειξε ποιες ήταν οι προθέσεις της. Δεν ήταν να αποκαλυφθεί η αλήθεια, αλλά να βρίσκει συνεχώς τρόπους να αποτρέπει τη διερεύνηση των πιθανών ευθυνών των υπουργών της. Αυτό έγινε το καλοκαίρι με την απόρριψη της συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής και συνεχίστηκε και με την εξεταστική επιτροπή».

Μιλώντας στο ραδιόφωνο FM100, η κυρία Μαρκογιαννάκη υπογράμμισε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία αρνήθηκε να κληθούν κρίσιμοι μάρτυρες, όπως για παράδειγμα οι δύο γενικοί γραμματείς από το 2019 μέχρι το 2025 που ήταν υπεύθυνοι για την ΚΑΠ, ενώ σημείωσε και την απροθυμία της κυβέρνησης να μελετηθούν τα νέα στοιχεία και οι δεκάδες σκληροί δίσκοι με επισυνδέσεις, που αναφέρονται σε δημοσιεύματα.

«Εδώ βλέπουμε ότι δεν πρόκειται για χρόνιες παθογένειες, όπως επικαλείται συνεχώς η κυβέρνηση. Εδώ υπάρχει ένα σκάνδαλο, το οποίο προκύπτει μέσα από τα στοιχεία της δικογραφίας αλλά και μέσα από τις ένορκες καταθέσεις. Είναι μία εγκληματική οργάνωση, η οποία έκλεβε τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις πάνω στις πλάτες των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Βλέπουμε πώς αντιλαμβάνονται τη λειτουργία του κράτους, ως λάφυρο στα χέρια κάποιων και όχι δίπλα στον πολίτη». επισήμανε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει πλήρως τεκμηριωμένο πόρισμα, «το οποίο είναι άρτιο νομικά και το οποίο δείχνει ακριβώς ποιες είναι οι σοβαρές ενδείξεις για τους δύο πρώην υπουργούς, τον κ. Βορίδη και τον κ. Αυγενάκη, οι οποίοι φαίνεται ότι παρείχαν στους φυσικούς αυτουργούς και συνδρομή – και υλική και ψυχική – με πράξεις και παραλείψεις».

Αναφερόμενη στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, τόνισε ότι «οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται στα όρια της επιβίωσης, έχουν μπροστά τους ένα αβέβαιο μέλλον και δεν παίρνουν τις απαντήσεις που χρειάζονται από το υπουργείο», ενώ σημείωσε ότι η κυβέρνηση «δεν ακούει τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τοπικούς εμβολιασμούς».

«Ο κόσμος ζητά επιτακτικά την αλλαγή, πάνω από το 70% θέλει να αλλάξει η κυβέρνηση»

Σχετικά με την προαναγγελία του πρωθυπουργού για νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό, η Όλγα Μαρκογιαννάκη επιχειρηματολόγησε ότι «ο κατώτατος μισθός πρέπει να καθορίζεται από τους κοινωνικούς εταίρους μέσα από διάλογο. Οι αυξήσεις που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής είναι πενιχρές, την ώρα που η κατάσταση που βιώνουν σήμερα οι πολίτες είναι τραγική. Όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και φεύγεις με ένα άδειο καλάθι, όταν έρχεται η ώρα να πληρώσεις το ρεύμα, το ενοίκιο και δεν μπορείς να ανταποκριθείς».

Όσον αφορά στις δημοσκοπήσεις, τόνισε πως «ο κόσμος ζητά επιτακτικά την αλλαγή, πάνω από το 70% θέλει να αλλάξει η κυβέρνηση και δείχνει ότι δεν την εμπιστεύεται. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να γίνει η πλειοψηφική δύναμη που θα εκφράσει αυτή την αλλαγή.

«Κάνουμε ένα ευρύ κάλεσμα στους ανθρώπους του κέντρου αλλά και της αριστεράς, γιατί θέλουμε να αγκαλιάσουμε την αγωνία αλλά και την ελπίδα τους για ένα καλύτερο αύριο, για αξιοπρέπεια και ποιότητα ζωής», υπογράμμισε, καταλήγοντας ότι «οι εθνικές εκλογές είναι το σημείο στο οποίο οι πολίτες θα κρίνουν ποιος μπορεί να εγγυηθεί την αλλαγή και να δώσει πραγματικές απαντήσεις στα προβλήματά τους».