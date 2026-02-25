Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Βοιωτία, όταν ένα αυτοκίνητο έφυγε ξαφνικά από τον δρόμο και κατέληξε σε δέντρο. Ο μόλις 14 ετών οδηγός του, που τραυματίστηκε σοβαρά, είχε καταφέρει να πάρει το αυτοκίνητο κρυφά από την οικογένειά του χωρίς να τον αντιληφθούν.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το παιδί εκσφεντονίστηκε μέσα από το παρμπρίζ και έπεσε στο οδόστρωμα

Σύμφωνα με το permissos.gr, ο ανήλικος φέρεται να βρήκε τα κλειδιά του αυτοκινήτου και χωρίς να τον καταλάβουν οι γονείς του να το πήρε για να πάει βόλτα. Ωστόσο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ο ανήλικος έχασε τον έλεγχο του Ι.Χ. και καρφώθηκε στο δέντρο.

Λόγω του σοβαρού τραυματισμού του, ο 14χρονος διασωληνώθηκε.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και έχει μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων.