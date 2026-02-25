Βοιωτία: Διασωληνωμένος 14χρονος έπειτα από τροχαίο – Είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο της οικογένειας
Ο ανήλικος βρισκόταν σε δρόμο της Οινόης στη Βοιωτία όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος και βγήκε εκτός δρόμου - Νσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Βοιωτία, όταν ένα αυτοκίνητο έφυγε ξαφνικά από τον δρόμο και κατέληξε σε δέντρο. Ο μόλις 14 ετών οδηγός του, που τραυματίστηκε σοβαρά, είχε καταφέρει να πάρει το αυτοκίνητο κρυφά από την οικογένειά του χωρίς να τον αντιληφθούν.
Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το παιδί εκσφεντονίστηκε μέσα από το παρμπρίζ και έπεσε στο οδόστρωμα
Σύμφωνα με το permissos.gr, ο ανήλικος φέρεται να βρήκε τα κλειδιά του αυτοκινήτου και χωρίς να τον καταλάβουν οι γονείς του να το πήρε για να πάει βόλτα. Ωστόσο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ο ανήλικος έχασε τον έλεγχο του Ι.Χ. και καρφώθηκε στο δέντρο.
Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το παιδί εκσφεντονίστηκε μέσα από το παρμπρίζ και έπεσε στο οδόστρωμα. Λόγω του σοβαρού τραυματισμού του, ο 14χρονος διασωληνώθηκε.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και έχει μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων.
