Άλιμος: Η τρελή πορεία μεθυσμένης οδηγού που πήρε σβάρνα 11 ΙΧ [βίντεο]
Η οδηγός επιχείρησε να απομακρυνθεί αλλά δεν τα κατάφερε. Σε αλκοτέστ που της έκαναν αστυνομικοί, διαπιστώθηκε πως ήταν μεθυσμένη σε κατάσταση που ήταν αδύνατον να οδηγήσει.
Την τρελή πορεία μεθυσμένης οδηγού την Καθαρά Δευτέρα στον Άλιμο κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.
Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Live News του MEGA, η γυναίκα έπεσε πάνω σε 11 παρκαρισμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές και μάλιστα, προσπάθησε να ξεφύγει:
Ωστόσο, δεν κατάφερε να αποφύγει τους αστυνομικούς που έσπευσαν στην περιοχή.
Σε αλκοτέστ που της έκαναν, διαπιστώθηκε πως ήταν υπό την επήρεια μέθης και σε κατάσταση που ήταν αδύνατον να οδηγήσει.
Παρόλα αυτά το έκανε και έθεσε σε κίνδυνο τόσο τη δική της ζωή όσο και εκείνων που υπήρχαν στον δρόμο της.
Η μεθυσμένη οδηγός που συνελήφθη, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα που θα αποφασίσει για την τύχη της. Στα πρώτα λόγια που φέρεται να είπε σε αστυνομικούς, έδειχνε να μην έχει συνειδητοποιήσει αυτά που είχε προκαλέσει.
