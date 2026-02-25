newspaper
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άλιμος: Η τρελή πορεία μεθυσμένης οδηγού που πήρε σβάρνα 11 ΙΧ [βίντεο]
Ελλάδα 25 Φεβρουαρίου 2026, 18:01

Άλιμος: Η τρελή πορεία μεθυσμένης οδηγού που πήρε σβάρνα 11 ΙΧ [βίντεο]

Η οδηγός επιχείρησε να απομακρυνθεί αλλά δεν τα κατάφερε. Σε αλκοτέστ που της έκαναν αστυνομικοί, διαπιστώθηκε πως ήταν μεθυσμένη σε κατάσταση που ήταν αδύνατον να οδηγήσει.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ελαιόλαδο: Πώς ενισχύει τη γνωστική μας υγεία;

Ελαιόλαδο: Πώς ενισχύει τη γνωστική μας υγεία;

Spotlight

Την τρελή πορεία μεθυσμένης οδηγού την Καθαρά Δευτέρα στον Άλιμο κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Live News του MEGA, η γυναίκα έπεσε πάνω σε 11 παρκαρισμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές και μάλιστα, προσπάθησε να ξεφύγει:

Στο βίντεο φαίνονται κάτοικοι της περιοχής, ιδιοκτήτες των ΙΧ που χτυπήθηκαν, να τρέχουν για να προλάβουν την 60χρονη οδηγό πριν φύγει από το σημείο.

Ωστόσο, δεν κατάφερε να αποφύγει τους αστυνομικούς που έσπευσαν στην περιοχή.

Σε αλκοτέστ που της έκαναν, διαπιστώθηκε πως ήταν υπό την επήρεια μέθης και σε κατάσταση που ήταν αδύνατον να οδηγήσει.

Παρόλα αυτά το έκανε και έθεσε σε κίνδυνο τόσο τη δική της ζωή όσο και εκείνων που υπήρχαν στον δρόμο της.

Η μεθυσμένη οδηγός που συνελήφθη, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα που θα αποφασίσει για την τύχη της. Στα πρώτα λόγια που φέρεται να είπε σε αστυνομικούς, έδειχνε να μην έχει συνειδητοποιήσει αυτά που είχε προκαλέσει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ATLANTIC SEE LNG: Στο ραντάρ και FRSU και μονάδες αερίου

ATLANTIC SEE LNG: Στο ραντάρ και FRSU και μονάδες αερίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ελαιόλαδο: Πώς ενισχύει τη γνωστική μας υγεία;

Ελαιόλαδο: Πώς ενισχύει τη γνωστική μας υγεία;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με κέρδη 1% «απάντησε» στο πτωτικό σερί

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με κέρδη 1% «απάντησε» στο πτωτικό σερί

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ανεβάζει ντεσιμπέλ ο Ασλανίδης: Εγκάθετος ο Φλωρίδης, Νο1 εγκληματίας ο Καραμανλής
Ελλάδα 25.02.26

Ανεβάζει ντεσιμπέλ ο Ασλανίδης: Εγκάθετος ο Φλωρίδης, Νο1 εγκληματίας ο Καραμανλής

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον υπουργό Δικαιοσύνης και τον πρώην υπουργό Μεταφορών και αναμένει μεγάλες κινητοποιήσεις ανήμερα της «μαύρης» επετείου της 28ης Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Τέμπη: Γενικός ξεσηκωμός το Σάββατο για τη «μαύρη» επέτειο – Συμμετέχει και η ΑΔΕΔΥ με 24ωρη απεργία
Δικαίωση! 25.02.26

Γενικός ξεσηκωμός το Σάββατο για την επέτειο των Τεμπών - Συμμετέχει και η ΑΔΕΔΥ με 24ωρη απεργία

«Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο, για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση, για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη», αναφέρει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

Σύνταξη
Βοιωτία: Διασωληνωμένος 14χρονος έπειτα από τροχαίο – Είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο της οικογένειας
Στη Βοιωτία 25.02.26

Διασωληνωμένος 14χρονος έπειτα από τροχαίο - Είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο της οικογένειας

Ο ανήλικος βρισκόταν σε δρόμο της Οινόης στη Βοιωτία όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος και βγήκε εκτός δρόμου - Νσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Σύνταξη
Βορίζια: Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο 48χρονος ξάδελφος του Καργάκη – Πώς βρέθηκε δίπλα σε αυτόν που πυροβολούσε
Αιματοκύλισμα στα Βορίζια 25.02.26

Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο 48χρονος ξάδελφος του Καργάκη - Πώς βρέθηκε δίπλα σε αυτόν που πυροβολούσε

Ο 48χρονος προφυλακισμένος διακρίνεται σε βίντεο δίπλα σε άνδρα που πυροβολεί στα Βορίζια - Ισχυρίστηκε ότι προσπαθούσε να αποτρέψει το κακό ενώ δήλωσε άγνοια για τα όπλα

Σύνταξη
Συνελήφθη οδηγός ταξί για 56 διπλές ταρίφες στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 25.02.26

Συνελήφθη οδηγός ταξί για 56 διπλές ταρίφες στο κέντρο της Αθήνας

Ο οδηγός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α., οι οποίοι διαπίστωσαν ότι κινούνταν με ενεργοποιημένη διπλή ταρίφα, παρότι βρισκόταν σε μεσημβρινές ώρες, όπου προβλέπεται η χρήση μονής ταρίφας.

Σύνταξη
Απεργία εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό: Συγκέντρωση στο υπ. Εργασίας και πορεία στο Μαξίμου
Πανελλαδική απεργία 25.02.26 Upd: 13:19

Με πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου ολοκληρώθηκε η απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό

Οι εργαζόμενοι στον Επισιτισμό - Τουρισμό, απαιτούν μεταξύ άλλων, ανθρώπινες και ασφαλείς συνθήκες δουλειάς, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, υπογραφή ΣΣΕ.

Σύνταξη
Βορίζια: Στα δικαστήρια Ηρακλείου ο προφυλακιστέος 48χρονος ξάδερφος του Φανούρη Καργάκη
Κρήτη 25.02.26

Βορίζια: Στα δικαστήρια Ηρακλείου ο προφυλακιστέος 48χρονος ξάδερφος του Φανούρη Καργάκη

Ο 48χρονος ξάδερφος του Φανούρη Καργάκη βρίσκεται στα δικαστήρια του Ηρακλείου για να προχωρήσει σε συμπληρωματική κατάθεση για όλα όσα συνέβησαν την 1η Νοεμβρίου 2025

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 47χρονος κρατούμενος που απέδρασε από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
Ελλάδα 25.02.26

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 47χρονος κρατούμενος που απέδρασε από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Μετά την σύλληψη του επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο «Ιπποκράτειο» για ιατρικές εξετάσεις όπου κρίθηκε απαραίτητη η παραμονή του για νοσηλεία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» – Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής
Λαϊκά μυθιστορήματα 25.02.26

«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» - Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής

«Τα βιβλία σε χαρτόδετη έκδοση που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ σταδιακά εξαφανίζονται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, το τελευταίο σημάδι μιας συνεχιζόμενης αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να διαβάζουν» σχολιάζει ο David Smith στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ποδαρικό» με φορο-έσοδα 6 δισ. έκανε το 2026 – Διατηρούν τη δυναμική τους τα έσοδα από ΦΠΑ
Έμμεσοι φόροι 25.02.26

«Ποδαρικό» με φορο-έσοδα 6 δισ. έκανε το 2026 – Διατηρούν τη δυναμική τους τα έσοδα από ΦΠΑ

«Ζεστό» χρήμα εισρέει στα κρατικά ταμεία από την είσπραξη του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Αυξημένα τα έσοδα έναντι στόχου κατά 257 εκατ. ευρώ. Υστέρηση 1,709 δισ. στις δαπάνες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέοι εργαζόμενοι: Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια – Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα
Νέες προκλήσεις 25.02.26

Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια τους νέους - Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα

Η διαφορετική οπτική που έχουν οι εργαζόμενοι νεώτερων γενιών οδηγεί τις επιχειρήσεις σε δομικές αλλαγές - Η προτίμηση στην εξειδίκευση και η πρόκληση της έλλειψης στελεχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ανεβάζει ντεσιμπέλ ο Ασλανίδης: Εγκάθετος ο Φλωρίδης, Νο1 εγκληματίας ο Καραμανλής
Ελλάδα 25.02.26

Ανεβάζει ντεσιμπέλ ο Ασλανίδης: Εγκάθετος ο Φλωρίδης, Νο1 εγκληματίας ο Καραμανλής

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον υπουργό Δικαιοσύνης και τον πρώην υπουργό Μεταφορών και αναμένει μεγάλες κινητοποιήσεις ανήμερα της «μαύρης» επετείου της 28ης Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία για όλο το 2026, σύμφωνα με στρατιωτικό think tank
Πέμπτος χρόνος 25.02.26

Η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία για όλο το 2026, σύμφωνα με στρατιωτικό think tank

Σύμφωνα με ανάλυση, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η ικανότητα της Μόσχας να συνεχίσει τον πόλεμο για πέμπτο έτος έχει μειωθεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη: Τον Μάιο κυκλοφορεί το νέο ντοκιμαντέρ των Iron Maiden
Fear of the Dark 25.02.26

Από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη: Τον Μάιο κυκλοφορεί το νέο ντοκιμαντέρ των Iron Maiden

Τον Μάιο συμπληρώνονται 50 χρόνια από τότε που οι Iron Maiden έδωσαν το πρώτο τους live και ετοιμάζονται να το γιορτάσουν με την κυκλοφορία ενός νέου ντοκιμαντέρ, με τίτλο Burning Ambition.

Σύνταξη
Η ατάκα για τον Ρέτσο που τα λέει όλα
On Field 25.02.26

Η ατάκα για τον Ρέτσο που τα λέει όλα

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έκανε τεράστια εμφάνιση και στο Λεβερκούζεν και δικαίως αποθεώθηκε από τους Γερμανούς μετά το τέλος του αγώνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του κράτους ως λάφυρο στα χέρια κάποιων και όχι δίπλα στον πολίτη
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του κράτους ως λάφυρο στα χέρια κάποιων και όχι δίπλα στον πολίτη

«Είναι μία εγκληματική οργάνωση, η οποία έκλεβε τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις πάνω στις πλάτες των αγροτών και των κτηνοτρόφων», τόνισε η Όλγα Μαρκογιαννάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ζελένσκι: Επιβεβαίωση για συνομιλίες με ΗΠΑ πριν από την τριμερή συνάντηση με Ρωσία – Νέα επίθεση Όρμπαν
Οι τελευταίες εξελίξεις 25.02.26

Επιβεβαίωση Ζελένσκι για συνομιλίες με ΗΠΑ πριν από την τριμερή συνάντηση με Ρωσία - Νέα επίθεση Όρμπαν

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα υπάρξουν συνομιλίες ανάμεσα σε Ουκρανία και ΗΠΑ στη Γενεύη - Ο Ούγγρος ακροδεξιός πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν επιτέθηκε σε Κίεβο, ΕΕ και ουγγρική αντιπολίτευση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Λιακούλη: Η κυβέρνηση «φακελώνει» με πρόσχημα τη διαφθορά – Κόλαφος η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Βουλή 25.02.26

Λιακούλη: Η κυβέρνηση «φακελώνει» με πρόσχημα τη διαφθορά – Κόλαφος η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

«Το Δημόσιο ήδη καλείται από τη Δικαιοσύνη να αποζημιώσει τους απόδημους για την παραβίαση των δεδομένων τους και η ΝΔ έρχεται σήμερα να νομοθετήσει ένα μητρώο δήθεν για την παρακολούθηση της διαφθοράς», τόνισε η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
Ο Κάρολος Α’ δεν ήταν ο τελευταίος πριν τον Άντριου – 59 συλλήψεις μελών της βασιλικής οικογένειας στη βρετανική ιστορία
Προδοσία, συνωμοσία, μαγεία 25.02.26

Ο Κάρολος Α’ δεν ήταν ο τελευταίος πριν τον Άντριου – 59 συλλήψεις μελών της βασιλικής οικογένειας στη βρετανική ιστορία

Από τον Κάρολο Α΄ μέχρι τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, η ιστορία της βρετανικής μοναρχίας μετρά 59 συλλήψεις μελών της. Η πρόσφατη υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο ένα λιγότερο γνωστό, αλλά υπαρκτό, μοτίβο κρίσεων στο Στέμμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μιανμάρ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από αεροπορική επίθεση του χουντικού στρατού σε αγορά στα δυτικά της χώρας
«Αθώοι άμαχοι» 25.02.26

Τουλάχιστον 17 νεκροί από αεροπορική επίθεση του χουντικού στρατού σε αγορά στα δυτικά της Μιανμάρ

Ο στρατός της Μιανμάρ κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου κατά των αμάχων και διεξάγει επιδρομές με τα κινεζικής και ρωσικής κατασκευής μαχητικά αεροπλάνα του

Σύνταξη
Champions League: Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase
Champions League 25.02.26

Champions League: Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase

To φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε, ωστόσο το τι θα κάνουν οι «ερυθρόλευκοι» στο υπόλοιπο της φετινής σεζόν, θα κρίνει και αν θα επιστρέψουν απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη.

Σύνταξη
Γίνε μέλος στην κοινότητα «Ακόλουθοι του Ήλιου» και ζήσε exclusive εμπειρίες με την πιο ηλιόλουστη παρέα
Τα Νέα της Αγοράς 25.02.26

Γίνε μέλος στην κοινότητα «Ακόλουθοι του Ήλιου» και ζήσε exclusive εμπειρίες με την πιο ηλιόλουστη παρέα

Κάθε γουλιά του Ούζο Πλωμαρίου αποτελεί μια μικρή ιεροτελεστία, έναν τρόπο να μοιραζόμαστε στιγμές και να γιορτάζουμε τη ζωή με τους ανθρώπους μας

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο