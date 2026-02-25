Την τρελή πορεία μεθυσμένης οδηγού την Καθαρά Δευτέρα στον Άλιμο κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Live News του MEGA, η γυναίκα έπεσε πάνω σε 11 παρκαρισμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές και μάλιστα, προσπάθησε να ξεφύγει:

Στο βίντεο φαίνονται κάτοικοι της περιοχής, ιδιοκτήτες των ΙΧ που χτυπήθηκαν, να τρέχουν για να προλάβουν την 60χρονη οδηγό πριν φύγει από το σημείο.