Ολυμπιακός: Μυθικό βίντεο με Φουρνιέ, ΜακΚίσικ και… Snoop Dog!

Το έκανε ξανά ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες νίκησαν με 94-89 τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για την 8η αγωνιστική της Euroleague και συνέχισαν το νικηφόρο σερί τους στην έδρα του «αιωνίου» αντιπάλου, μετρώντας 5 σερί ματς χωρίς ήττα, με τον Εβάν Φουρνιέ να κλέβει την παράσταση με την σπουδαία του εμφάνιση (22 πόντοι με 4/6 τρίποντα).

Οι «ερυθρόλευκοι», μια μέρα μετά τον θρίαμβο επί των «πράσινων», έκαναν μια φοβερή ανάρτηση με Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ και τραγούδι του Snoop Dog να παίζει από πίσω.

«When you know you know», αναφέρουν χαρακτηριστικά στο post τους οι «ερυθρόλευκοι». Δηλαδή «όταν ξέρεις, ξέρεις».

Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο Facebook: