Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού. Είναι η… μητέρα των μαχών. Το απόλυτο clasico του ελληνικού μπάσκετ. Ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι στην Ευρώπη. Και αυτή τη στιγμή; Πιθανότατα ο αγώνας μεταξύ των δυο κορυφαίων ομάδων της Euroleague φέτος.

Πάντα τα Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός κρύβουν ιδιαίτερες εκπλήξεις και συγκινήσεις. Με το αποψινό (8/11, 21:15) ντέρμπι του ΟΑΚΑ για την 8η αγωνιστική της Regular Season Euroleague να υπόσχεται ανατροπές και σασπένς μέχρι το τέλος.

Οι «πράσινοι» είναι στο 5-2 και στη δεύτερη θέση. Οι «ερυθρόλευκοι» στο 4-3 και την 6η θέση. Με την αναμέτρηση φυσικά να έχει αρκετά μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον και ας είναι νωρίς ακόμα στη σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός είναι αναμφίβολα ο πρωταθλητής Ευρώπης. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι εκείνη η ομάδα η οποία κατέχει τη μερίδα του λέοντος στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις μεταξύ των δυο ομάδων.

Ενδεικτικά, στα τέσσερα τελευταία ντέρμπι «αιωνίων» στο ΟΑΚΑ για τη Euroleague, ο Ολυμπιακός μετράει ισάριθμες νίκες! Ένα εκπληκτικό 4/4 μέσα στο «σπίτι» του μεγάλου αντιπάλου. Από τον Οκτώβριο του 2020 οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αυτό σερί και το συνεχίζουν μέχρι σήμερα.

Από εκεί και πέρα, αξίζει να σημειωθεί πως στα 10 τελευταία ματς μεταξύ των δυο ελληνικών συλλόγων στη Euroleague, ανεξαρτήτου έδρας, ο Ολυμπιακός έχει 8 νίκες και ο Παναθηναϊκός 2.

Are you ready for the Greek Derby? 🇬🇷

Here are the last 10 results from when @Paobcgr and @Olympiacos_BC faced each other 👀

The #RivalrySeries continues tomorrow! 🔥 pic.twitter.com/usHS6Wl1Qp

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 7, 2024