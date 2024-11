Καφές στα 56 δολάρια στην άκρη του γκρεμού – Αξίζει;

Πώς θα σας φαινόταν εάν ο καφές σας σερβιριζόταν ενώ κρέμεστε από έναν γκρεμό πάνω από τη θάλασσα;

Η Ye Kunkun ξόδεψε 398 γιουάν (περίπου 56 δολάρια) για έναν ειδικό παγωμένο Αμερικάνο σε ένα αγροτικό καφέ στη νοτιοανατολική Κίνα.

Αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη τιμή. Αλλά ούτε και αυτό είναι ένα συνηθισμένο καφέ.

Εκεί, η κορυφαία θέση είναι ένα ξύλινο παγκάκι τοποθετημένο σε ύψος 70 μέτρων πάνω από τη θάλασσα, με εκπληκτική θέα στην ακτή.

Η 30χρονη Ye κατέβηκε από τον τεράστιο γκρεμό ύψους 130 μέτρων —περίπου 43 ορόφους— με την καθοδήγηση ενός εκπαιδευτή.

«Ήμουν φοβισμένη στην αρχή όταν είδα τον γκρεμό ακριβώς μπροστά μου», θυμήθηκε η Ye λίγες μέρες αργότερα. «Αλλά ο φόβος μου υποχώρησε μόλις ο εκπαιδευτής πήγε πρώτος και με οδήγησε».

Χρειάστηκαν 30 λεπτά για να φτάσει στο σημείο, όπου μια πινακίδα στον γκρεμό γράφει «Gushi Cliff Coffee». Το καφέ πήρε το όνομά του από το χωριό Γκούσι, κοντά στο οποίο βρίσκεται.

Φτάνοντας στο σημείο, ο οδηγός αναρρίχησης της Ye της σέρβιρε τον καφέ —έτοιμο ρόφημα από ένα θερμός— και έβγαλε φωτογραφίες της Ye καθισμένη στην άκρη ενός πάγκου καλυμμένου με χαλί, κρατώντας τον καφέ της, με τα πόδια να κρέμονται πάνω από την απότομη πλαγιά.

Το Gushi Cliff Coffee που άνοιξε την 1 Οκτωβρίου, έχει προκαλέσει φήμη στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι τολμηροί επισκέπτες, μοιράζονται την εμπειρία τους με εντυπωσιακές εικόνες στο Διαδίκτυο.

«Σίγουρα δεν θα το δοκίμαζα, ακόμα κι αν με πλήρωνες», σχολίασε ένας χρήστης.

«Δεν είναι του γούστου μου, αλλά σέβομαι εκείνους που τολμούν. Σε καμία περίπτωση να ανέβαινα εκεί πάνω!» έγραψε ένας άλλος.

Παρά τις αντιφατικές απόψεις, οι λάτρεις του θρίλερ συνεχίζουν να καταφθάνουν στο καφέ αυτό.

Ο ιδιοκτήτης του καφέ είπε στο CNN ότι δέχονται περίπου 50 επισκέπτες τις καθημερινές και διπλάσιο αριθμό τα Σαββατοκύριακα. Οι αναρριχητές πρέπει να κάνουν κράτηση μία μέρα νωρίτερα.

👀This is a coffee shop situated on a cliff in Gushi village, Lianjiang county, Fuzhou city, Fujian province, with a sheer drop below!😮 Would you dare to come and enjoy a cup of coffee?☕☕#China #Fujian #coffee #cliff #tourism pic.twitter.com/NK7cZRMW1D

— Hola Fujian (@HolaFujian) October 9, 2024