Ο Ντόναλντ Τραμπ μιμήθηκε σεξουαλική πράξη σε προεκλογική συγκέντρωση

Ο υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μιμήθηκε σεξουαλική πράξη χρησιμοποιώντας τη βάση του μικροφώνου του κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης.

Ο 78χρονος Ρεπουμπλικανός βρισκόταν στο Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν όταν άφησε άναυδο το κοινό του.

Λίγα 24ωρα πριν κλείσουν οι κάλπες, ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε να γίνει και πάλι viral για τους λάθος λόγους.

Ενώ βρισκόταν στην εξέδρα, στο ξεκίνημα της ομιλίας του αντιλήφθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα με τη βάση του μικροφώνου του για το οποίο φυσικά και άρχισε να διαμαρτύρεται.

«Πρέπει να αστειεύεστε… Θέλετε να με δείτε να χτυπάω κόσμο στα παρασκήνια;», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αρκέστηκε στις διαμαρτυρίες αλλά προέβη σε μια αρκετά αμήχανη κίνηση, γνωστή ωστόσο στους περισσότερους.

Χρησιμοποιώντας την… ελαττωματική βάση του μικροφώνου και με χαρακτηριστικές κινήσεις του χεριού και του στόματός του μιμήθηκε σεξουαλική πράξη.

Φυσικά άφησε τους πάντες άναυδους.

Δείτε το βίντεο:

Simulating a sex act with a broken mic. This isn’t just weird or crude. This is Donald Trump revealing his mental illness to the world.

pic.twitter.com/YLR0pwAe0p

— Mattison (@Mattison) November 2, 2024