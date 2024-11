Ρατσιστικό φάουλ από Τραμπ: «Εξαιρετικός παίκτης ο Αντετοκούνμπο αλλά όσο Έλληνας είναι αυτός…»

Αντίστροφα μετρούν στις ΗΠΑ για τις προεδρικές εκλογές στις 5 Νοεμβρίου, το αποτέλεσμα των οποίων είναι απρόβλεπτο και πολυαναμενόμενο.

To βράδυ της Παρασκευής (1/11) ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην έδρα των Milwaukee Bucks για προεκλογική ομιλία και δεν μπορούσε να μην αναφερθεί στον σταρ της πόλης, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ωστόσο, φάνηκε αδύνατο να τιθασεύσει τον αναβλύζοντα ρατσισμό του και αμφισβήτησε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι Έλληνας.

Μιλώντας για τις αθλητικές επιδόσεις και ικανότητες του «Greek Freak» ο Τραμπ, ανέφερε: «Η ομάδα σας είναι πολύ καλή. Θα έλεγα ότι ο Έλληνας είναι πραγματικά καλός παίκτης. Συμφωνείτε; Και πείτε μου. Ποιος είναι πιο Έλληνας; Ο Έλληνας ή εγώ; Θα έλεγα ότι είμαστε το ίδιο, σωστά;».

Φαίνεται πως εκτός από τους Έλληνες ακροδεξιούς που δεν μπορούν να χωνέψουν ότι ο μαύρος Αντετοκούνμπο είναι Έλληνας το ίδιο συμβαίνει και με τον Τραμπ, που στο μυαλό του οι Έλληνες είναι λευκοί και- γιατί όχι;- «μοιάζουν» όπως ο ίδιος.

Trump came to Milwaukee to talk about how he doesn’t think Giannis Antetokounmpo is actually Greek pic.twitter.com/NrK8R5gCzi

— emily (@emnode) November 2, 2024