Η Ζαλγκίρις ενεργοποιεί τη «βόμβα» Λόνι Γουόκερ (vid)

Έτοιμη να ταράξει για τα καλά τα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι η Ζαλγκίρις.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι που… στρογγυλοκάθεται στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague με 5 νίκες σε 6 αγώνες, πραγματοποίησε ένα απρόσμενο μεταγραφικό «μαπμ».

Οι Λιθουανοί έδωσαν τα χέρια με τον Λόνι Γουόκερ για το υπόλοιπο της περιόδου, έστω και με έναν αστερίσκο καθώς το συμβόλαιό του θα έχει NBA-out έως τις 18 Φεβρουαρίου.

Στις έξι σεζόν του στο ΝΒΑ, ο Γουόκερ έχει παίξει 322 παιχνίδια (88 ως βασικός) για τους Σαν Αντόνιο Σπερς, Λος Άντζελες Λέικερς και Μπρούκλιν Νετς. Στην καριέρα του έχει κατά μέσο όρο 9,8 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ σε 20,3 λεπτά ανά αγώνα.

Θυμίζουμε πως και η Ρεάλ Μαδρίτης είχε ενδιαφερθεί για την περίπτωσή του όταν τον άφησαν ελεύθερο οι Σέλτικς, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να αποσπάσει την υπογραφή του.

Την περασμένη σεζόν με το Μπρούκλιν, ο Γουόκερ σημείωσε μέσο όρο 9,7 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ σε 17 λεπτά δράσης.

Lonnie Walker IV will sign with Zalgiris Kaunas of the Euroleague, agent George S. Langberg of GSL Sports Group tells me and @BobbyMarks42. The deal will include an NBA buyout clause until Feb. 18. The 25-year-old G has averaged 10 points in 20 minutes a game in six NBA seasons. pic.twitter.com/0ooJDpUTXy

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 30, 2024