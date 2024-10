Κόλιν Φάρελ: Η διάγνωση του γιου του με μια σπάνια νευρογενετική διαταραχή τον οδήγησε στην απεξάρτηση

Ο ηθοποιός, Κόλιν Φάρελ παλέυε για καιρό με την εξάρτηση του σε ουσίες. Ένα μοιραίο γεγονός, όμως τον έκανε πριν χρόνια να ξεκινήσει το ταξίδι του προς τη νηφαλιότητα. Αυτό το γεγονός, δεν είναι άλλο από την άφιξη του γιου του, Τζέιμς.

Ο 21χρονος σήμερα γιος του Κόλιν Φάρελ πάσχει από το Σύνδρομο Angelman και ο σταρ του Χόλιγουντ περιέγραψε τη διάγνωση του παιδιού του ως την κινητήριο δύναμη που τον ώθησε να απέχει από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. «Ο Τζέιμς ήταν 2 ετών όταν αποφάσισα να σταματήσω», δήλωσε ο 48χρονος στην Daily Mail.

Εκείνη τη χρονιά, οι γιατροί ανακάλυψαν ότι ο γιος του έχει μια σπάνια νευρογενετική διαταραχή που επηρεάζει το νευρικό σύστημα και προκαλεί αναπτυξιακές και νοητικές δυσκολίες.

Colin Farrell explains how son with Angelman syndrome helped ‘fuel’ his sobriety journey https://t.co/8baNNE4ebz pic.twitter.com/ktVAaYL7JG

— Page Six (@PageSix) October 18, 2024