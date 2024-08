«Είμαι περήφανος για αυτόν κάθε μέρα. Πιστεύω ότι είναι μαγικός». Με αυτά τα λόγια ο Κόλιν Φάρελ αναφέρθηκε στον γιο του Τζέιμς, ο οποίος πάσχει από το σύνδρομο Angelman. Ο 48χρονος σταρ του Χόλιγουντ δεν συνηθίζει να μιλάει για την προσωπική του ζωή, ωστόσο αυτή τη φορά αποφάσισε να κάνει μια εξαίρεση και είχε σημαντικό λόγο για αυτό.

Μιλώντας στο περιοδικό People, αναφέρθηκε σε αυτό το σπάνιο σύνδρομο -μια νευρογενετική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από σοβαρή νοητική υστέρηση- και μοιράστηκε λεπτομέρειες από τη ζωή του με τον 20χρονο γιο του. «Θέλω ο κόσμος να είναι ευγενικός με τον Τζέιμς. Θέλω να του φέρεται με σεβασμό» δήλωσε ο Κόλιν Φάρελ, ο οποίος μίλησε και για την ίδρυση του Colin Farrell Foundation – ενός ιδρύματος που έχει ως στόχο να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν κάποιο είδος διανοητικής αναπηρίας.

Όπως εξήγησε ο γνωστός ηθοποιός, όταν ένας άνθρωπος με ειδικές ανάγκες φτάσει το 21ο έτος της ηλικίας του, βγαίνει από πολλά κρατικά συστήματα υποστήριξης. «Μοιάζει σαν να είναι μόνος του από εκεί και πέρα» τόνισε. Η ίδρυση τη συγκεκριμένη στιγμή του Colin Farrell Foundation δεν είναι τυχαία: σε δύο μήνες ο Τζέιμς θα κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας του και σύντομα θα βρεθεί εκτός πολλών συστημάτων υποστήριξης.

