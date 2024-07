Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πολλαπλασίασαν χθες Τρίτη τα πλήγματά τους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου τρεις βομβαρδισμοί, κυρίως αυτός σε σχολείο όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι, σκότωσαν δεκάδες ανθρώπους, κατά τις τοπικές αρχές, με φόντο τις επικρίσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τον ολοένα βαρύτερο απολογισμό θυμάτων στις τάξεις των αμάχων (στη φωτογραφία του Reuters/Ramadan Abed, επάνω, Παλαιστίνιοι θρηνούν τους ανθρώπους τους μετά από δολοφονικό χτύπημα του Ισραήλ σε σχολείο).

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε πως ο στρατός της χώρας του θ’ «αυξήσει περαιτέρω την πίεση στη Χαμάς», το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα που εξαπέλυσε την άνευ προηγουμένου επίθεση σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, το έναυσμα αυτού του πολέμου, ο οποίος πλέον διανύει τη 285η ημέρα του.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτήρισε «απαράδεκτο» τον αριθμό των απωλειών στις τάξεις των αμάχων

Remember when Israel bombed the first UN school in Gaza and the world wouldn’t believe it. Israel has now destroyed all schools and hospitals in Gaza. pic.twitter.com/hFblOIv6wR — Mohamad Safa (@mhdksafa) July 16, 2024

Η Χαμάς «υφίσταται αυξανόμενη πίεση διότι τη χτυπάμε, εξαλείφουμε ανώτερα στελέχη της και χιλιάδες τρομοκράτες. Αυτή ακριβώς είναι η στιγμή για ν’ αυξήσουμε ακόμη περισσότερο την πίεση», είπε ο κ. Νετανιάχου.

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, οι βομβαρδισμοί «απ’ άκρου σ’ άκρο της Λωρίδας της Γάζας» είχαν αποτέλεσμα να καταγραφούν χθες «δεκάδες θάνατοι και τραυματισμοί».

Βομβαρδισμός έγινε «μερικές δεκάδες μέτρα» από κέντρο των Ηνωμένων Εθνών στη Ντέιρ αλ Μπάλα, κοινότητα στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου όπου βρίσκονται πολλοί εκτοπισμένοι.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτήρισε προχθές Δευτέρα «απαράδεκτο» τον αριθμό των απωλειών στις τάξεις των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας.

🚨🇮🇱 ISRAEL JUST COMMITTED ANOTHER MASSACRE IN GAZA! pic.twitter.com/1HK9HzRgCa — The Saviour (@stairwayto3dom) July 16, 2024

Το βράδυ η Πολιτική Προστασία στη Λωρίδα της Γάζας, όπου κυβερνά η Χαμάς, δημοσιοποίησε νεότερους αριθμούς, κάνοντας λόγο για 48 νεκρούς και «δεκάδες» τραυματίες σε τρεις ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι

Τα πλήγματα έγιναν κοντά σε πρατήριο καυσίμων στο Αλ Μαουάσι, κοντά στη Χαν Γιούνις, σε σχολείο που διαχειρίζεται η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) στον καταυλισμό προσφύγων Νουσέιρατ, και σε κυκλικό κόμβο στην Μπέιτ Λάχια.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους πως στοχοποίησαν «τρομοκράτες που χρησιμοποιούσαν σχολείο της UNRWA στον τομέα της Νουσέιρατ» και «διοικητή λόχου» του κινήματος Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ «δυτικά της Χαν Γιούνις».

Διαβεβαίωσαν πως έλαβαν «μέτρα» για να μειωθεί ο κίνδυνος να χτυπηθούν άμαχοι στον βομβαρδισμό του σχολείου και κατηγόρησαν, για νιοστή φορά, τη Χαμάς πως χρησιμοποιεί αμάχους σαν ανθρώπινες ασπίδες, κάτι που η Χαμάς διαψεύδει πάγια.

CHILD CRIES “IM AN ORPHAN” AFTER HIS FATHER AND SISTER WERE MURDERED BY ISRAELI AIRSTRIKES IN NORTH GAZA THIS IS HEARTBREAKING 💔 pic.twitter.com/Io42VRlS65 — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) July 15, 2024

Εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας των μαχών, οι περισσότεροι επανειλημμένα, κατά τη διάρκεια του πολέμου, που διανύει τον δέκατο μήνα του, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Εθνη.

Πολλοί έχουν βρει καταφύγιο σε δημόσια κτίρια, ιδίως σχολεία, καθώς και σε αυλές και σε χώρους εξωτερικών ιατρείων νοσοκομείων.

Αναστολή διαπραγματεύσεων

Εναυσμα του πολέμου ήταν η άνευ προηγουμένου έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ τον Οκτώβριο, όταν έχασαν τη ζωή τους 1.195 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν κατά την επίθεση, 116 συνεχίζουν να κρατούνται όμηροι της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 42 από αυτούς πιστεύεται πως είναι νεκροί, κατά τον ισραηλινό στρατό.

“Salem, get up, you are going swimming with Ahmed. Your brother is waiting for you.” One of the children killed by Israel in Khan Younis: Salem Sarour. pic.twitter.com/9pK5UhVEuN — Gaza Notifications (@gazanotice) July 16, 2024

Σε αντίποινα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν έκτοτε ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις, κατά τις οποίες μέχρι σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 38.713 άνθρωποι, επίσης στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διατρανώνει πως εννοεί να συνεχίσει τον πόλεμο ως τον αφανισμό της Χαμάς, στην εξουσία της Λωρίδας της Γάζας από το 2007, κίνημα που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ, και την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Καταδικάζοντας τις «σφαγές» με θύματα «άοπλους αμάχους» από τον ισραηλινό στρατό στον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία, ηγετικό στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής πως αναστέλλεται κάθε συμμετοχή του στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με σκοπό την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός, διευκρινίζοντας πως η παράταξή του είναι «έτοιμη» να επιστρέψει, όταν η άλλη πλευρά δείξει «σοβαρότητα».

🚨🇮🇱 ISRAEL IS STILL BOMBING BABIES IN GAZA pic.twitter.com/GTnRCkmxnz — The Saviour (@stairwayto3dom) July 16, 2024

Καταδικάζει η Γαλλία

Το Σάββατο, ισραηλινός βομβαρδισμός σκότωσε 92 ανθρώπους στον τομέα του Αλ Μαουάσι, που είχε χαρακτηριστεί πριν μήνες ασφαλής «ανθρωπιστική ζώνη» και όπου παροτρύνονταν να συγκεντρωθούν οι εκτοπισμένοι Γαζαίοι, στο νότιο τμήμα του θυλάκου.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως στοχοποίησε τον Μοχάμεντ Ντέιφ και τον Ράφα Σαλάμα, αντίστοιχα τον αρχηγό του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς και τον επικεφαλής του στη Χαν Γιούνις, που παρουσιάζονται ως «εγκέφαλοι της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου».

Η διπλωματία της Γαλλίας καταδίκασε χθες «τους βομβαρδισμούς των τελευταίων ημερών», οι οποίοι έκαναν «ακόμη βαρύτερο τον καταστροφικό απολογισμό (θυμάτων) στις τάξεις του άμαχου πληθυσμού».

🚨Urgent🚨

| About 40 martyrs and more than 80 wounded in the Israeli occupation massacres by bombing a school in the Nuseirat camp and the displaced persons area in Musa Khan Yunis and Sheikh Zayed City. pic.twitter.com/8xaohzm3JZ — Moataz Musleh (@moatza35154) July 16, 2024

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, ανάμεσά τους οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και οι Γιατροί του Κόσμου, κατήγγειλαν τις «σφαγές» σε υποτιθέμενες «ασφαλείς ζώνες».

«Ανθρωπιστική καταστροφή»

Οι βομβαρδισμοί «χειροτερεύουν την ανθρωπιστική καταστροφή», την ώρα που οι ΜΚΟ συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν «εμπόδια» που εγείρονται «εξαιτίας της συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων» του Ισραήλ, στηλίτευαν προχθές Δευτέρα οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Η κατάληψη του σημείου διέλευσης στη Ράφα, πάνω στα κλειστά σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, στις αρχές του Μαΐου, είχε συνέπεια την «πλήρη διακοπή» των παραδόσεων ανθρωπιστικής βοήθειας, τόνισαν οι ΜΚΟ, υπογραμμίζοντας πως το 50% των νοικοκυριών στον θύλακο βρίσκεται σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης», κινδυνεύει να υποστεί λιμό, στο βόρειο τμήμα της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής.

A massacre in Sheikh Zayed in northern Gaza.

Massacre in Al-Attar in Mawasi, Khan Yunis.

A massacre in a school housing displaced people in Nuseirat.

A massacre in the Dutch neighborhood in central Khan Yunis. All these massacres happened in less than 20 minutes. pic.twitter.com/siv9gej5pf — Abd Lahloh Al Refaie (@Abdella07967637) July 16, 2024

Το Ισραήλ επιρρίπτει την ευθύνη στον ΟΗΕ για τα προβλήματα στις παραδόσεις βοήθειας. Από την πλευρά του, ο διεθνής οργανισμός καταγγέλλει συνεχώς τα προσκόμματα που παρεμβάλλουν οι ισραηλινές αρχές στην είσοδο και στη διανομή στον θύλακο ιδίως καυσίμων, απόλυτα απαραίτητων για τη λειτουργία των γεννητριών στη Λωρίδα της Γάζας, όπου η ηλεκτροδότηση έχει κοπεί από τα πρώτα 24ωρα του πολέμου.

Ο ΟΗΕ υπογραμμίζει πως τις τελευταίες δυο εβδομάδες δεν καταφέρνει να διανέμει παρά περίπου 80.000 λίτρα καυσίμου την ημέρα στον θύλακο, όταν «απαιτούνται 400.000 λίτρα την ημέρα για τις πιο θεμελιώδεις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις».

Πηγή: ΑΠΕ