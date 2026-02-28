Οι Αθώοι: Δυο νέα πρόσωπα καθορίζουν την πορεία του Γιάννου στην Ήπειρο – Ο ρόλος της Γιούλης Τσαγκαράκη και της Φιλίππας Κουτούπα

Η μεγάλη παραγωγή του MEGA, «Οι Αθώοι», συνεχίζει να ξετυλίγει το νήμα μιας συγκλονιστικής ιστορίας που ακροβατεί ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, την ελπίδα και την απόγνωση κάθε Παρασκευή βράδυ στις 22:10. Καθώς η δράση μεταφέρεται από την Κέρκυρα στα τραχιά βουνά της Ηπείρου, η ζωή του Γιάννου πρόκειται να αλλάξει ριζικά με την είσοδο δύο γυναικών που θα σφραγίσουν τη μοίρα του.

Βρισκόμαστε στο 1914 και ο Γιάννος, βασανισμένος από τις ενοχές για τον θάνατο της μητέρας του, προσπαθεί να πνίξει τον πόνο του στο ποτό και τη σκληρή δουλειά. Μέσα σε αυτή την αυτοκαταστροφική δίνη, η τύχη τον φέρνει στο σπίτι της Λέγκως, μιας φτωχής Βλάχας που του προσφέρει καταφύγιο και μια νέα προοπτική.

Η Γιούλη Τσαγκαράκη, που ενσαρκώνει τη Λέγκω, έδωσε το δικό της στίγμα για αυτή τη συνεργασία μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno»: «Ξεκινάει μια νέα ιστορία. Η Λέγκω και η οικογένειά της θα είναι σταθμός για τη ζωή του Γιάννου. Έχει ένα συμφέρον που ανοίγει την πόρτα στον Γιάννο. Το σενάριο είναι το Α και το Ω. Η Ελένη Ζιώγα έκανε μια πολύ ωραία μεταφορά».

Αθώοι: Η Λέγκω φιλοξενεί τον Γιάννο

Η φιλοξενία της Λέγκως όμως κρύβει ένα σχέδιο: να αποκαταστήσει την κόρη της, τη Ρήνα, η οποία έχει δει το όνομά της να σπιλώνεται από έναν απαγορευμένο έρωτα. Στα επόμενα επεισόδια, θα δούμε τον Γιάννο να έλκεται από τη Ρήνα και να ζητά το χέρι της, όμως η απάντησή της θα είναι ένας ακόμη οδυνηρός «σταθμός» για εκείνον.

Η Ρήνα, την οποία υποδύεται η Φιλίππα Κουτούπα, τον απορρίπτει σκληρά, θεωρώντας τον «παρακατιανό» και νόθο, προτιμώντας τη δική της κοινωνική καταστροφή παρά μια ζωή στο πλευρό του. Αυτή η τραυματική απόρριψη οδηγεί τον Γιάννο σε μια νέα περιπλάνηση, όπου τα οράματα της μητέρας του και η συνάντηση με τον μυστηριώδη Ερημίτη τον καλούν να αναζητήσει μια βαθύτερη λύτρωση.

Οι δυο νέοι ηθοποιοί που μπαίνουν στη σειρά «Οι Αθώοι»

Το ξεχωριστό αποτύπωμα της σειράς οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ταλαντούχο καστ που ζωντανεύει τους ήρωες που εμπνεύστηκε η Ελένη Ζιώγα με οδηγό το εμβληματικό πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, υπό την καθοδήγηση των Νίκου και Άγγελου Κουτελιδάκη στη σκηνοθεσία.

Η Γιούλη Τσαγκαράκη, με μια σπουδαία πορεία στο Εθνικό Θέατρο και σημαντική εμπειρία στο θεατρικό παιχνίδι, φέρνει μια σπάνια αυθεντικότητα στον ρόλο της Λέγκως. Από την άλλη, η Φιλίππα Κουτούπα προσδίδει έναν διεθνή αέρα στην παραγωγή. Με σπουδές στο Λονδίνο, συμμετοχή σε διεθνείς σειρές όπως το «Brave New World» και πρωταγωνιστικό ρόλο στην βραβευμένη ταινία «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτυ», η νεαρή ηθοποιός ενσαρκώνει τη Ρήνα με μια δυναμική που καθηλώνει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Filippa Kaye (@filippa.kaye)

Με την κινηματογραφική ματιά του Γιάννη Φώτου στη διεύθυνση φωτογραφίας και την υποβλητική μουσική του Χρίστου Στυλιανού, «Οι Αθώοι» παραμένουν μια από τις πιο ποιοτικές προτάσεις της ελληνικής τηλεόρασης. Οι εξελίξεις που έρχονται υπόσχονται να μας κρατήσουν σε αγωνία, καθώς οι ήρωες παλεύουν με τις σκιές του παρελθόντος και τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Το ραντεβού με τη μεγάλη παραγωγή του MEGA ανανεώνεται για την Παρασκευή στις 22:10, εκεί όπου η ιστορία του Γιάννου και οι ανατροπές στην Κέρκυρα και την Ήπειρο συνεχίζουν να μας συγκινούν.