Οι Αθώοι: Δυο νέα πρόσωπα καθορίζουν την πορεία του Γιάννου στην Ήπειρο – Ο ρόλος της Γιούλης Τσαγκαράκη και της Φιλίππας Κουτούπα
TV 28 Φεβρουαρίου 2026, 13:00

Οι Αθώοι: Δυο νέα πρόσωπα καθορίζουν την πορεία του Γιάννου στην Ήπειρο – Ο ρόλος της Γιούλης Τσαγκαράκη και της Φιλίππας Κουτούπα

Τα νέα πρόσωπα που αλλάζουν τις ισορροπίες στην ιστορία της νέας μεγάλης παραγωγής Οι Αθώοι. Κάθε Παρασκευή, στις 22:10, στο MEGA.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η μεγάλη παραγωγή του MEGA, «Οι Αθώοι», συνεχίζει να ξετυλίγει το νήμα μιας συγκλονιστικής ιστορίας που ακροβατεί ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, την ελπίδα και την απόγνωση κάθε Παρασκευή βράδυ στις 22:10. Καθώς η δράση μεταφέρεται από την Κέρκυρα στα τραχιά βουνά της Ηπείρου, η ζωή του Γιάννου πρόκειται να αλλάξει ριζικά με την είσοδο δύο γυναικών που θα σφραγίσουν τη μοίρα του.

Βρισκόμαστε στο 1914 και ο Γιάννος, βασανισμένος από τις ενοχές για τον θάνατο της μητέρας του, προσπαθεί να πνίξει τον πόνο του στο ποτό και τη σκληρή δουλειά. Μέσα σε αυτή την αυτοκαταστροφική δίνη, η τύχη τον φέρνει στο σπίτι της Λέγκως, μιας φτωχής Βλάχας που του προσφέρει καταφύγιο και μια νέα προοπτική.

Η Γιούλη Τσαγκαράκη, που ενσαρκώνει τη Λέγκω, έδωσε το δικό της στίγμα για αυτή τη συνεργασία μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno»: «Ξεκινάει μια νέα ιστορία. Η Λέγκω και η οικογένειά της θα είναι σταθμός για τη ζωή του Γιάννου. Έχει ένα συμφέρον που ανοίγει την πόρτα στον Γιάννο. Το σενάριο είναι το Α και το Ω. Η Ελένη Ζιώγα έκανε μια πολύ ωραία μεταφορά».

Αθώοι: Η Λέγκω φιλοξενεί τον Γιάννο

Η φιλοξενία της Λέγκως όμως κρύβει ένα σχέδιο: να αποκαταστήσει την κόρη της, τη Ρήνα, η οποία έχει δει το όνομά της να σπιλώνεται από έναν απαγορευμένο έρωτα. Στα επόμενα επεισόδια, θα δούμε τον Γιάννο να έλκεται από τη Ρήνα και να ζητά το χέρι της, όμως η απάντησή της θα είναι ένας ακόμη οδυνηρός «σταθμός» για εκείνον.

Η Ρήνα, την οποία υποδύεται η Φιλίππα Κουτούπα, τον απορρίπτει σκληρά, θεωρώντας τον «παρακατιανό» και νόθο, προτιμώντας τη δική της κοινωνική καταστροφή παρά μια ζωή στο πλευρό του. Αυτή η τραυματική απόρριψη οδηγεί τον Γιάννο σε μια νέα περιπλάνηση, όπου τα οράματα της μητέρας του και η συνάντηση με τον μυστηριώδη Ερημίτη τον καλούν να αναζητήσει μια βαθύτερη λύτρωση.

Οι δυο νέοι ηθοποιοί που μπαίνουν στη σειρά «Οι Αθώοι»

Το ξεχωριστό αποτύπωμα της σειράς οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ταλαντούχο καστ που ζωντανεύει τους ήρωες που εμπνεύστηκε η Ελένη Ζιώγα με οδηγό το εμβληματικό πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, υπό την καθοδήγηση των Νίκου και Άγγελου Κουτελιδάκη στη σκηνοθεσία.

Η Γιούλη Τσαγκαράκη, με μια σπουδαία πορεία στο Εθνικό Θέατρο και σημαντική εμπειρία στο θεατρικό παιχνίδι, φέρνει μια σπάνια αυθεντικότητα στον ρόλο της Λέγκως. Από την άλλη, η Φιλίππα Κουτούπα προσδίδει έναν διεθνή αέρα στην παραγωγή. Με σπουδές στο Λονδίνο, συμμετοχή σε διεθνείς σειρές όπως το «Brave New World» και πρωταγωνιστικό ρόλο στην βραβευμένη ταινία «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτυ», η νεαρή ηθοποιός ενσαρκώνει τη Ρήνα με μια δυναμική που καθηλώνει.

Με την κινηματογραφική ματιά του Γιάννη Φώτου στη διεύθυνση φωτογραφίας και την υποβλητική μουσική του Χρίστου Στυλιανού, «Οι Αθώοι» παραμένουν μια από τις πιο ποιοτικές προτάσεις της ελληνικής τηλεόρασης. Οι εξελίξεις που έρχονται υπόσχονται να μας κρατήσουν σε αγωνία, καθώς οι ήρωες παλεύουν με τις σκιές του παρελθόντος και τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Το ραντεβού με τη μεγάλη παραγωγή του MEGA ανανεώνεται για την Παρασκευή στις 22:10, εκεί όπου η ιστορία του Γιάννου και οι ανατροπές στην Κέρκυρα και την Ήπειρο συνεχίζουν να μας συγκινούν.

YouTube thumbnail

Economy
Καύσιμα: Φωτιά στις τιμές λόγω Ιραν – Πόσο έχουν αυξηθεί

Καύσιμα: Φωτιά στις τιμές λόγω Ιραν – Πόσο έχουν αυξηθεί

Κόσμος
Ιράν: Ξεκίνησαν τα αντίποινα μετά την επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ – Στόχος οι αμερικανικές βάσεις της περιοχής

Ιράν: Ξεκίνησαν τα αντίποινα μετά την επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ – Στόχος οι αμερικανικές βάσεις της περιοχής

inWellness
inTown
Η Κιμ Κατράλ και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση μετά τον πριβέ γάμο τους
4ος γάμος 27.02.26

Η Κιμ Κατράλ και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση μετά τον πριβέ γάμο τους

Η αγαπημένη ηθοποιός και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στο Chelsea Old Town Hall του Λονδίνου στις 4 Δεκεμβρίου του 2025. Ήταν ο τέταρτος γάμος για την Κιμ Κατράλ και τώρα μόλις εμφανίστηκαν στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ποια είναι η Σιλβάνα Αρμάνι; Πρώην μοντέλο, τηλεφωνήτρια και τώρα στο τιμόνι της διαδοχής του οίκου Armani
Ανιψιά 27.02.26

Ποια είναι η Σιλβάνα Αρμάνι; Πρώην μοντέλο, τηλεφωνήτρια και τώρα στο τιμόνι της διαδοχής του οίκου Armani

Η Σιλβάνα Αρμάνι και ο συνεργάτης / σύντροφος του Τζόρτζιο Αρμάνι, Λέο Ντελ’ Όρκο, έχουν πλέον αφήσει το παρασκήνιο βγαίνοντας το φως για το παρόν και το μέλλον του οίκου Armani.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μην ακούτε κανέναν: Όταν η Τεγιάνα Τέιλορ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, όλοι την αποθάρρυναν
«Οι δικοί μου όροι» 27.02.26

Μην ακούτε κανέναν: Όταν η Τεγιάνα Τέιλορ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, όλοι την αποθάρρυναν

«Ακόμα κι αν φύγω από τα Όσκαρ με άδεια χέρια, θα έχω κερδίσει», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τεγιάνα Τέιλορ, η οποία διεκδικεί το πολυπόθητο βραβείο για την ερμηνεία της στην ταινία «One Battle After Another».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;
Ουρανοκατέβατος 27.02.26

Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ έκανε μια αμήχανη εμφάνιση με τη σύζυγό του Πρισίλα Τσαν, στην πρώτη σειρά της επίδειξης μόδας της Prada κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το σενάριο γράφτηκε σε 3 μέρες, η προετοιμασία κράτησε μήνες: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε για τα γυρίσματα του Rocky πριν από πέντε δεκαετίες
Χρυσά γάντια 27.02.26

Το σενάριο γράφτηκε σε 3 μέρες, η προετοιμασία κράτησε μήνες: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε για τα γυρίσματα του Rocky πριν από πέντε δεκαετίες

Το 1976 ο Σιλβέστερ Σταλόνε τα έπαιξε όλα για όλα με την κυκλοφορία του Rocky - της μεγάλης κινηματογραφικής έκπληξης της χρονιάς. Μισό αιώνα αργότερα αποκαλύπτει τις σκληρές προπονήσεις που απαιτήθηκαν για να γίνει το όνειρό του πραγματικότητα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Όλοι αυτό μου λένε» – Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αντιδρά στις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική
Nip/Tuck 27.02.26

«Όλοι αυτό μου λένε» - Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αντιδρά στις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική

Ο 51χρονος ηθοποιός είπε ότι άνθρωποι τον έχουν πλησιάσει και έχουν σχολιάσει την εμφάνισή του μετά από φήμες ότι έχει υποβληθεί σε αισθητική χειρουργική. Τι παίζει, τελικά, με το πρόσωπο του Μπράντλεϊ Κούπερ;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς η πρώην στυλίστρια της Σάρα Φέργκιουσον κατέληξε (κι αυτή) από το παλάτι στη φυλακή
«Τοξικό παραμύθι» 27.02.26

Πώς η πρώην στυλίστρια της Σάρα Φέργκιουσον κατέληξε (κι αυτή) από το παλάτι στη φυλακή

Η πραγματική υπόθεση δολοφονίας πίσω από το «The Lady» - Μια νέα δραματική σειρά για την Τζέιν Άντριους, την πρώην δεξί χέρι της Σάρα Φέργκιουσον που κατέληξε στη φυλακή για δολοφονία, βγαίνει στον αέρα την ίδια στιγμή που η πρώην δούκισσα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μέσων ενημέρωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χαρίτσης: Η πρόσδεση της κυβέρνησης στον άξονα ΗΠΑ–Ισραήλ καθιστά την Ελλάδα ευάλωτη σε επικίνδυνες εμπλοκές
Πόλεμος Ισραήλ - Ιράν 28.02.26

Χαρίτσης: Η πρόσδεση της κυβέρνησης στον άξονα ΗΠΑ–Ισραήλ καθιστά την Ελλάδα ευάλωτη σε επικίνδυνες εμπλοκές

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, τονίζει πως «μια στρατιωτική σύγκρουση με απώτερο στόχο την καθεστωτική αλλαγή δεν θα φέρει δημοκρατία. Θα συνθλίψει πρώτα από όλους τους ίδιους τους πολίτες»

Σύνταξη
Οι αγώνες της Euroleague φεύγουν ξανά από το Ισραήλ – Τι ισχύει για τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με τη Χάποελ
Euroleague 28.02.26

Οι αγώνες της Euroleague φεύγουν ξανά από το Ισραήλ – Τι ισχύει για τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με τη Χάποελ

Πότε είναι προγραμματισμένα τα εκτός έδρας ματς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ – Ανοικτή η έδρα διεξαγωγής μετά τα όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Πλήθος κόσμου στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη – Συγκίνηση και αναπάντητα «γιατί»
«Μαύρη» επέτειος 28.02.26

Πλήθος κόσμου στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη - Συγκίνηση και αναπάντητα «γιατί»

Δεκάδες πολίτες που φτάνουν στη Λάρισα για να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη των 57 θυμάτων στα Τέμπη, στέκονται σιωπηλοί μπροστά στο μνημείο, τα αναμνηστικά και τις φωτογραφίες

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι στο in: Δεν θα σταματήσουμε, δεν θα κουραστούμε και δεν θα ξεχάσουμε μέχρι να βρούμε το δίκιο
Τέμπη 28.02.26

Πάνος Ρούτσι στο in: Δεν θα σταματήσουμε, δεν θα κουραστούμε και δεν θα ξεχάσουμε μέχρι να βρούμε το δίκιο

Ο Πάνος Ρούτσι μίλησε στο in από το Σύνταγμα όπου βρίσκεται για το συλλαλητήριο για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη - «Προσπαθούμε να βρούμε τη Δικαιοσύνη», επισημαίνει ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις

Σύνταξη
Τέμπη: «Δεν ανεχόμαστε πια την κοροϊδία» – Μήνυμα Πάνου Ρούτσι για την επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας
Δικαιοσύνη 28.02.26

«Δεν ανεχόμαστε πια την κοροϊδία»- Μήνυμα Πάνου Ρούτσι για την επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών

«Ο κόσμος ήδη μαζεύεται, να δώσουμε ένα μήνυμα σε αυτή την κυβέρνηση που τρία χρόνια προσπαθεί με κάθε τρόπο να εμποδίσει τη Δικαιοσύνη να μάθουμε την αλήθεια για τα Τέμπη» δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι

Σύνταξη
Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή – Τα αναζητούν εθελόντριες
«Κόκκινος συναγερμός» 28.02.26

Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή - Τα αναζητούν εθελόντριες

Δύο κουταβάκια μόλις τριών μηνών τα πήραν από το Πλαγιάρη Θεσσαλονίκης, τα οποία φρόντιζαν εθελόντριες, και τα πήγαν σε περιοχή όπου η ζωή τους κινδυνεύει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Τρία χρόνια μετά την τραγωδία ο Μητσοτάκης καλεί ακόμη την Πολιτεία «να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη»
Επικαιρότητα 28.02.26

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία ο Μητσοτάκης καλεί ακόμη την Πολιτεία «να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη»

Για απόδοση ευθυνών με τρόπο αυστηρό και κάλυψη κενών μιλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τρία χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών με το συλλογικό τραύμα να παραμένει ανοιχτό και η αίσθηση περί συγκάλυψης των ευθυνών ισχυρή.

Σύνταξη
Στους δρόμους για «Δικαιοσύνη» τρία χρόνια μετά τα Τέμπη – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα
Ξεσηκωμός 28.02.26

Στους δρόμους για «Δικαιοσύνη» τρία χρόνια μετά τα Τέμπη – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Αν και έχουν περάσει πάνω από 1.000 ημέρες από το πολύνεκρο δυστύχημα, το αίτημα να βρεθούν οι ένοχοι και να πληρώσουν παραμένει ανεκπλήρωτο. Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις από τις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη

Σύνταξη
«Θα εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή του Ιράν» διαμηνύει ο Νετανιάχου και ευχαριστεί τον Τραμπ
Η δήλωση 28.02.26

«Θα εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή του Ιράν» διαμηνύει ο Νετανιάχου και ευχαριστεί τον Τραμπ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτίμησε ότι η κοινή αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση «θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει στα χέρια του την τύχη του»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας
Δήλωση Μάντζου 28.02.26

ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας

Η ελληνική κυβέρνηση «οφείλει άμεσα, να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες», επισημαίνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Τα Τέμπη συμβολίζουν την ηθική, πολιτική και θεσμική χρεοκοπία της ΝΔ
ΠΑΣΟΚ 28.02.26

Ανδρουλάκης: Τα Τέμπη συμβολίζουν την ηθική, πολιτική και θεσμική χρεοκοπία της ΝΔ

«Η μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας δεν ξεθωριάζει· αντιθέτως, λειτουργεί ως διαρκής υπενθύμιση του θεσμικού και ηθικού χρέους για Δικαιοσύνη. Με πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα», τόνισε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
