Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Μαρία Καλλιμάνη – Γιώργος Στάμου: Οι Αθώοι, οι αντίξοες συνθήκες στα γυρίσματα και η πρόκληση
Μαρία Καλλιμάνη – Γιώργος Στάμου: Οι Αθώοι, οι αντίξοες συνθήκες στα γυρίσματα και η πρόκληση

Η Μαρία Καλλιμάνη και ο Γιώργος Στάμου έκατσαν στον καναπέ του Buongiorno και μίλησαν για την εμπειρία τους στην νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA, Οι Αθώοι.

Στην πρωινή εκπομπή «Buongiorno» βρέθηκαν καλεσμένοι η Μαρία Καλλιμάνη και ο Γιώργος Στάμου, δίνοντας μια γεύση από τα παρασκήνια και το βάθος της νέας μεγάλης παραγωγής του MEGA, «Οι Αθώοι». Οι δύο ηθοποιοί, που ενσαρκώνουν το ζεύγος των Αχάτηδων στη σειρά, μίλησαν για την εμπειρία των γυρισμάτων κάτω από αντίξοες συνθήκες, τη δημιουργική προσέγγιση της Ελένης Ζιώγα και τη διαχρονικότητα των κοινωνικών μηνυμάτων του έργου, ενόψει του δεύτερου επεισοδίου που προβάλλεται αυτή την Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου, στις 22:20, στο MEGA.

Η πρόκληση μιας κινηματογραφικής παραγωγής

Η Μαρία Καλλιμάνη περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο τις απαιτήσεις της σειράς εποχής, η οποία γυρίστηκε με όρους που θυμίζουν κινηματογράφο. «Ήταν δελεαστικό για εμάς και η συνεργασία με τον Νίκο και τον Άγγελο Κουτελιδάκη, αλλά και την Ελένη Ζιώγα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τη σημασία της ενδυματολογικής ακρίβειας που, αν και εντυπωσιακή, έκρυβε δυσκολίες. Η ίδια θυμάται γυρίσματα μέσα στον καύσωνα του Ιουλίου με 40 βαθμούς, όπου οι ηθοποιοί φορούσαν πολλαπλές στρώσεις ρούχων εποχής, ενώ έπρεπε να γίνει συσκότιση και να ανάψει το τζάκι για τις ανάγκες των σκηνών.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Στάμου, για τον οποίο αυτή είναι η πρώτη τηλεοπτική δουλειά, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την εμπιστοσύνη του σκηνοθέτη Νίκου Κουτελιδάκη. «Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο για έναν ηθοποιό να του δίνει τροφή η δυσκολία», δήλωσε, συμπληρώνοντας πως το να «βουτάνε στις λάσπες, τα χώματα, τη ζέστη και τη βροχή» ήταν για εκείνον μια μοναδική εμπειρία που τον έκανε να νιώθει σαν σε παιδική χαρά.

Από το βιβλίο του Θεοτόκη στη μικρή οθόνη

Μια ιδιαίτερη αποκάλυψη που έγινε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αφορά τη σχέση του σεναρίου με το πρωτογενές υλικό του Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Ο Γιώργος Στάμου εξήγησε πως η Ελένη Ζιώγα πήρε το συγκλονιστικό αυτό βιβλίο και ουσιαστικά «έγραψε ένα άλλο», αφού οι χαρακτήρες των γονιών της Μαργαρίτας, τους οποίους υποδύονται, υπάρχουν στο πρωτότυπο έργο μόνο ως απλές αναφορές. Η πλοκή που περιγράφεται στο βιβλίο «Κατάδικος», ξεκινά από το όγδοο επεισόδιο. «Εκείνη μας γέννησε», ανέφερε χαρακτηριστικά για τη σεναριογράφο.

Η Μαρία Καλλιμάνη στάθηκε στη θέση της γυναίκας και τις προκαταλήψεις που, αν και η ιστορία τοποθετείται στο 1906, παραμένουν επίκαιρες. «Υποτίθεται ότι έχει κάνει μεγάλη πρόοδο η ανθρωπότητα, αλλά στην πράξη ακόμη υπάρχει ξενοφοβία και προκατάληψη», σχολίασε, επισημαίνοντας πως η ηρωίδα της, η Πηγή, είναι μια πρακτική γυναίκα που προσπαθεί να κάνει ό,τι είναι σωτήριο για την κόρη της μέσα σε ένα σκληρό περιβάλλον.

«Η ιστορία κάνει κύκλους. Αν κάποια στιγμή διανύσαμε μια πιο φωτεινή περίοδο, υπάρχει τώρα μια αναταραχή γενικότερα» σημείωσε με νόημα ο τηλεοπτικός της σύζυγος, στην ερώτηση κατά πόσο έχουν αλλάξει όλες αυτές οι κοινωνικές παθογένειες έναν αιώνα μετά του «Αθώους».

Δείτε τη συνέντευξη εδώ:

Οι εξελίξεις στο δεύτερο επεισόδιο

Στο επεισόδιο που θα παρακολουθήσουμε την Πέμπτη, η δράση μεταφέρεται στο 1906. Ο Γιάννος και ο Πέτρος, τους οποίους υποδύονται ο Κώστας Νικούλι και ο Γιάννης Νιάρρος , έχουν πλέον ενηλικιωθεί και διεκδικούν ανοιχτά την καρδιά της Μαργαρίτας (Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη). Ο ανταγωνισμός μεταξύ τους φουντώνει, ενώ οι Αχάτηδες, θορυβημένοι από την τρυφερή σχέση της κόρης τους με τον Γιάννο , σχεδιάζουν τον γάμο της με τον ώριμο και πράο Γιώργη Αράθυμο (Κίμων Κουρής).

Όπως προειδοποίησε ο Γιώργος Στάμου, «δεν θα ησυχάσετε», καθώς οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και οι αποφάσεις που παίρνουν οι γονείς για το παιδί τους πυροδοτούν μια σειρά από ανατροπές. Παρά τις συμβουλές τους, η δυναμική και ανεξάρτητη Μαργαρίτα παραμένει σκεπτική απέναντι στην ιδέα του γάμου, προμηνύοντας τη μεγάλη σύγκρουση που ξεκινά.
Η σειρά «Οι Αθώοι», συνεχίζει να καθηλώνει με την αισθητική και τις ερμηνείες της και όπως επεσήμανε ο ηθοποιός παραθέτοντας τα λόγια του Θεοτόκη, έρχεται να μας θυμίσει πως «το κακό είναι εύκολο, το καλό είναι η δυσκολία».

Δείτε το trailer του δεύτερου επεισοδίου:

YouTube thumbnail

Λαζόπουλος: Ήρθε το 2026 και ο Μητσοτάκης εδώ μπάστακας – Ο αρχηγός του μικρότερου κομματιού της κοινωνίας θέλει άλλη μια τετραετία
TV 11.02.26
Λαζόπουλος: Ήρθε το 2026 και ο Μητσοτάκης εδώ μπάστακας – Ο αρχηγός του μικρότερου κομματιού της κοινωνίας θέλει άλλη μια τετραετία

«Έχουμε όμως σταθερότητα. Στη διαφθορά. Αυτό μάλιστα, το έχουμε. Πάμε από σκάνδαλο σε σκάνδαλο και από αθώωση σε αθώωση» είπε χαρακτηριστικά ο Λάκης Λαζόπουλος στο αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

«Δύο άτομα με άρπαξαν από πίσω» – H σωματική επίθεση στην αρραβωνιαστικιά του Μικ Τζάγκερ
11.02.26
«Δύο άτομα με άρπαξαν από πίσω» - H σωματική επίθεση στην αρραβωνιαστικιά του Μικ Τζάγκερ

Σε μια ανάρτηση στο Instagram Stories που ανέβασε αργά το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου, η 38χρονη Μέλανι Χάμρικ είπε ότι «την αγκάλιασαν δύο άτομα από πίσω» στο ιδιωτικό κλαμπ Annabel’s στο Mayfair. Φαίνεται, ωστόσο, ότι έκτοτε έχει διαγράψει την ανάρτηση.

Μήπως δεν απειλεί μόνο τον πρώην πρίγκιπα Άντριου η σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν αλλά όλο το Παλάτι;
11.02.26
Μήπως δεν απειλεί μόνο τον πρώην πρίγκιπα Άντριου η σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν αλλά όλο το Παλάτι;

Οι νέες αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Έπσταϊν επαναφέρουν στο προσκήνιο τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ και φέρνουν τον Κάρολο Γ΄ αντιμέτωπο με δημόσια πίεση, θεσμικά ερωτήματα και πολιτικό κόστος

Γιατί η Ντρου Μπάριμορ και ο Ορλάντο Μπλουμ φωνάζουν «Ώπα» και σπάνε πιάτα μεσοπέλαγα;
11.02.26
Γιατί η Ντρου Μπάριμορ και ο Ορλάντο Μπλουμ φωνάζουν «Ώπα» και σπάνε πιάτα μεσοπέλαγα;

Με φόντο το κατάστρωμα ενός πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου, η Ντρου Μπάριμορ σπάει πιάτα και φωνάζει «Ώπα», αφήνοντας άφωνο τον Ορλάντο Μπλουμ στο νέο, άκρως… ελληνικό σποτ της MSC Cruises.

«Η ελπίδα θέλει σκληρή δουλειά» – Η επίδειξη SS26 του Marc Jacobs καταπιάστηκε με το θέμα της θλίψης
11.02.26
«Η ελπίδα θέλει σκληρή δουλειά» - Η επίδειξη SS26 του Marc Jacobs καταπιάστηκε με το θέμα της θλίψης

Η Αμερική βρίσκεται σε κατάσταση πένθους και απογοήτευσης – και η επίδειξη SS26 του Marc Jacobs τη Δευτέρα (9 Φεβρουαρίου) στην έναρξη της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης συνάντησε τους ανθρώπους εκεί όπου ακριβώς βρίσκονται.

«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» – Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός
11.02.26
«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» - Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ, Μπίλι Κράνταπ, απαντάει σε ένα Q&A του Guardian για μια καταστροφική ομιλία, τους κανόνες του για το πώς πρέπει να κινούνται οι άνθρωποι στις πόλεις και μια ενοχλητική συνάντηση με έναν πορτιέρη.

Απασφάλισε ο παραγωγός του Melania με τους Γκρίνγουντ και Άντερσον: «Γελοίες» οι κατηγορίες ότι κλάπηκε η μουσική τους
10.02.26
Απασφάλισε ο παραγωγός του Melania με τους Γκρίνγουντ και Άντερσον: «Γελοίες» οι κατηγορίες ότι κλάπηκε η μουσική τους

O συνθέτης Τζόνι Γκρίνγουντ και ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον κατήγγειλαν δημόσια τη χρήση μουσικής από το Phantom Thread στο Melania, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχαν ενημερωθεί ούτε δώσει τη συγκατάθεσή τους

Κολομβία: Ο ακροδεξιός υποψήφιος υπόσχεται να βομβαρδίσει διακινητές ναρκωτικών – Με τη βοήθεια ΗΠΑ και Ισραήλ
11.02.26
Κολομβία: Ο ακροδεξιός υποψήφιος υπόσχεται να βομβαρδίσει διακινητές ναρκωτικών – Με τη βοήθεια ΗΠΑ και Ισραήλ

Ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, γνωστός και ως «Τίγρης» εμπνεύστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ τη μέθοδο για την αντιμετώπιση διακινητών ναρκωτικών στην Κολομβία. Θα κάνει αεροπορικές επιδρομές, λέει.

LIVE: Άστον Βίλα – Μπράιτον
LIVE: Άστον Βίλα – Μπράιτον

LIVE: Άστον Βίλα – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Μπράιτον για την 26η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Λαζόπουλος: Ήρθε το 2026 και ο Μητσοτάκης εδώ μπάστακας – Ο αρχηγός του μικρότερου κομματιού της κοινωνίας θέλει άλλη μια τετραετία
TV 11.02.26
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ για την 26η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Αναδείχθηκε για άλλη μια φορά το έλλειμμα συγκροτημένης στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης
11.02.26
ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Αναδείχθηκε για άλλη μια φορά το έλλειμμα συγκροτημένης στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης

«Αρνητικό είναι και το γεγονός ότι φάνηκε εκ νέου η παντελής έλλειψη σχεδιασμού από την κυβέρνηση για επίλυση των ελληνοτουρκικών με μία στρατηγική για προσφυγή στη Χάγη», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς για την 26η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

«Δύο άτομα με άρπαξαν από πίσω» – H σωματική επίθεση στην αρραβωνιαστικιά του Μικ Τζάγκερ
11.02.26
«Δύο άτομα με άρπαξαν από πίσω» - H σωματική επίθεση στην αρραβωνιαστικιά του Μικ Τζάγκερ

Σε μια ανάρτηση στο Instagram Stories που ανέβασε αργά το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου, η 38χρονη Μέλανι Χάμρικ είπε ότι «την αγκάλιασαν δύο άτομα από πίσω» στο ιδιωτικό κλαμπ Annabel’s στο Mayfair. Φαίνεται, ωστόσο, ότι έκτοτε έχει διαγράψει την ανάρτηση.

Ευρωομόλογα: Ο Μακρόν δείχνει τον δρόμο – Η Bundesbank το σκέφτεται, η Ιταλία υπαναχωρεί
11.02.26
Ευρωομόλογα: Ο Μακρόν δείχνει τον δρόμο – Η Bundesbank το σκέφτεται, η Ιταλία υπαναχωρεί

Ο επικεφαλής της Bundesbank είπε ότι ευρωομόλογα δεν σημαίνει απομάκρυνση από υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές. Αλλά «η δράση είναι απαραίτητη». Η Ρώμη όμως κάνει πίσω.

LIVE: Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι
LIVE: Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι

LIVE: Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι για την 6η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Διαδικτυακά από το ΕΡΤ Sports 2.

Η άνοδος του «Μερτσόνι»: Πώς η αναπάντεχη συμμαχία Γερμανίας και Ιταλίας αναδιαμορφώνει την Ευρώπη
11.02.26
Η άνοδος του «Μερτσόνι»: Πώς η αναπάντεχη συμμαχία Γερμανίας και Ιταλίας αναδιαμορφώνει την Ευρώπη

Μια απίθανη γερμανο-ιταλική συμμαχία μεταξύ του Φρίντριχ Μερτς και της Τζόρτζια Μελόνι αναδιαμορφώνει σιωπηλά τον ευρωπαϊκό πολιτικό χάρτη

Γαλλία: Τρίτος θάνατος μωρού μετά από κατανάλωση βρεφικού γάλακτος
Κόσμος 11.02.26
Γαλλία: Τρίτος θάνατος μωρού μετά από κατανάλωση βρεφικού γάλακτος

«Μέχρι τις 11/2, οι γαλλικές υγειονομικές αρχές είχαν λάβει γνώση για τρεις θανάτους βρεφών για τα οποία είχε αναφερθεί ότι κατανάλωσαν βρεφικό γάλα, από εκείνο που αποσύρθηκε», λέει το υπ. Υγείας.

Η κτηνώδης πραγματικότητα του πολέμου στην Ουκρανία: Η μαρτυρία ενός Καναδού τραυματιοφορέα
Κόσμος 11.02.26
Η κτηνώδης πραγματικότητα του πολέμου στην Ουκρανία: Η μαρτυρία ενός Καναδού τραυματιοφορέα

Μια από τις πιο καθοριστικές στιγμές για τον ίδιο ήταν τον Απρίλιο του 2023 στην Αβντιίβκα, όταν η ομάδα του βρέθηκε εν μέσω σφοδρών πυρών πυροβολικού και πολυβόλων

Μαρίν Λεπέν: Στις 7 Ιουλίου η απόφαση του εφετείου που θα κρίνει και το πολιτικό της μέλλον
11.02.26
Μαρίν Λεπέν: Στις 7 Ιουλίου η απόφαση του εφετείου που θα κρίνει και το πολιτικό της μέλλον

Η Μαρίν Λεπέν έχει δηλώσει ότι θα αποφασίσει, αν θα θέσει υποψηφιότητα, μόλις ανακοινωθεί η ετυμηγορία του εφατείου. Δεν πρέπει να της επιβληθεί ποινή αποκλεισμού μεγαλύτερη των δύο ετών.

ΚΚΕ για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Επικίνδυνος εφησυχασμός σε περίοδο που προωθούνται «διευθετήσεις» σε βάρος των λαών
11.02.26
ΚΚΕ για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Επικίνδυνος εφησυχασμός σε περίοδο που προωθούνται «διευθετήσεις» σε βάρος των λαών

«Τα κρίσιμα προβλήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις (το casus belli, η 'γαλάζια πατρίδα', οι γκρίζες ζώνες, τα περί 'τουρκικής μειονότητας' στη Θράκη) σε βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, όχι απλά παραμένουν, αλλά και οξύνονται», τονίζει το ΚΚΕ

Μήπως δεν απειλεί μόνο τον πρώην πρίγκιπα Άντριου η σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν αλλά όλο το Παλάτι;
11.02.26
Μήπως δεν απειλεί μόνο τον πρώην πρίγκιπα Άντριου η σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν αλλά όλο το Παλάτι;

Οι νέες αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Έπσταϊν επαναφέρουν στο προσκήνιο τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ και φέρνουν τον Κάρολο Γ΄ αντιμέτωπο με δημόσια πίεση, θεσμικά ερωτήματα και πολιτικό κόστος

Ξεκίνησε η δίκη για τον βιασμό 19χρονης από δύο αστυνομικούς του ΑΤ Ομόνοιας – Έβγαλε τη ζώνη του, είχε και το όπλο υπηρεσίας
Ελλάδα 11.02.26
Ξεκίνησε η δίκη των αστυνομικών για τον βιασμό 19χρονης μέσα στο ΑΤ Ομόνοιας - «Έβγαλε τη ζώνη του, είχε και το όπλο υπηρεσίας»

Η καταγγέλλουσα περιέγραψε όσα έγιναν μέσα στο αστυνομικό τμήμα αναφέροντας πολλές φορές ότι δεν έγιναν με τη συναίνεση της με τους κατηγορουμένους να αρνούνται την αξιόποινη πράξη που τους οδήγησε στο εδώλιο.

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Interpol και 100 άλλοι φορείς ζητούν την απαγόρευση εργαλείων AI που γδύνουν γυναίκες και παιδιά
11.02.26
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Interpol και 100 άλλοι φορείς ζητούν την απαγόρευση εργαλείων AI που γδύνουν γυναίκες και παιδιά

Σημαντικοί παγκόσμιοι οργανισμοί, όπως η Διεθνής Αμνηστία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν ασκήσει πιέσεις για την απαγόρευση των εργαλείων γυμνής «απογύμνωσης» με τεχνητή νοημοσύνη

Ερώτηση ΠΑΣΟΚ σε Κεραμέως, Πιερρακάκη και Παπαθανάση στον απόηχο των αποκαλύψεων για την υπόθεση Παναγόπουλου
11.02.26
Ερώτηση ΠΑΣΟΚ σε Κεραμέως, Πιερρακάκη και Παπαθανάση στον απόηχο των αποκαλύψεων για την υπόθεση Παναγόπουλου

«Η αδιαφάνεια, η αναξιοκρατία, οι πελατειακές σχέσεις αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ κατά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, όταν οι πρακτικές αυτές επεκτείνονται και στους ανέργους, τότε μπορούμε να μιλάμε για εκμαυλισμό και φαυλοκρατία», τονίζουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

