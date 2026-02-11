Μαρία Καλλιμάνη – Γιώργος Στάμου: Οι Αθώοι, οι αντίξοες συνθήκες στα γυρίσματα και η πρόκληση

Στην πρωινή εκπομπή «Buongiorno» βρέθηκαν καλεσμένοι η Μαρία Καλλιμάνη και ο Γιώργος Στάμου, δίνοντας μια γεύση από τα παρασκήνια και το βάθος της νέας μεγάλης παραγωγής του MEGA, «Οι Αθώοι». Οι δύο ηθοποιοί, που ενσαρκώνουν το ζεύγος των Αχάτηδων στη σειρά, μίλησαν για την εμπειρία των γυρισμάτων κάτω από αντίξοες συνθήκες, τη δημιουργική προσέγγιση της Ελένης Ζιώγα και τη διαχρονικότητα των κοινωνικών μηνυμάτων του έργου, ενόψει του δεύτερου επεισοδίου που προβάλλεται αυτή την Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου, στις 22:20, στο MEGA.

Η πρόκληση μιας κινηματογραφικής παραγωγής

Η Μαρία Καλλιμάνη περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο τις απαιτήσεις της σειράς εποχής, η οποία γυρίστηκε με όρους που θυμίζουν κινηματογράφο. «Ήταν δελεαστικό για εμάς και η συνεργασία με τον Νίκο και τον Άγγελο Κουτελιδάκη, αλλά και την Ελένη Ζιώγα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τη σημασία της ενδυματολογικής ακρίβειας που, αν και εντυπωσιακή, έκρυβε δυσκολίες. Η ίδια θυμάται γυρίσματα μέσα στον καύσωνα του Ιουλίου με 40 βαθμούς, όπου οι ηθοποιοί φορούσαν πολλαπλές στρώσεις ρούχων εποχής, ενώ έπρεπε να γίνει συσκότιση και να ανάψει το τζάκι για τις ανάγκες των σκηνών.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Στάμου, για τον οποίο αυτή είναι η πρώτη τηλεοπτική δουλειά, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την εμπιστοσύνη του σκηνοθέτη Νίκου Κουτελιδάκη. «Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο για έναν ηθοποιό να του δίνει τροφή η δυσκολία», δήλωσε, συμπληρώνοντας πως το να «βουτάνε στις λάσπες, τα χώματα, τη ζέστη και τη βροχή» ήταν για εκείνον μια μοναδική εμπειρία που τον έκανε να νιώθει σαν σε παιδική χαρά.

Από το βιβλίο του Θεοτόκη στη μικρή οθόνη

Μια ιδιαίτερη αποκάλυψη που έγινε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αφορά τη σχέση του σεναρίου με το πρωτογενές υλικό του Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Ο Γιώργος Στάμου εξήγησε πως η Ελένη Ζιώγα πήρε το συγκλονιστικό αυτό βιβλίο και ουσιαστικά «έγραψε ένα άλλο», αφού οι χαρακτήρες των γονιών της Μαργαρίτας, τους οποίους υποδύονται, υπάρχουν στο πρωτότυπο έργο μόνο ως απλές αναφορές. Η πλοκή που περιγράφεται στο βιβλίο «Κατάδικος», ξεκινά από το όγδοο επεισόδιο. «Εκείνη μας γέννησε», ανέφερε χαρακτηριστικά για τη σεναριογράφο.

Η Μαρία Καλλιμάνη στάθηκε στη θέση της γυναίκας και τις προκαταλήψεις που, αν και η ιστορία τοποθετείται στο 1906, παραμένουν επίκαιρες. «Υποτίθεται ότι έχει κάνει μεγάλη πρόοδο η ανθρωπότητα, αλλά στην πράξη ακόμη υπάρχει ξενοφοβία και προκατάληψη», σχολίασε, επισημαίνοντας πως η ηρωίδα της, η Πηγή, είναι μια πρακτική γυναίκα που προσπαθεί να κάνει ό,τι είναι σωτήριο για την κόρη της μέσα σε ένα σκληρό περιβάλλον.

«Η ιστορία κάνει κύκλους. Αν κάποια στιγμή διανύσαμε μια πιο φωτεινή περίοδο, υπάρχει τώρα μια αναταραχή γενικότερα» σημείωσε με νόημα ο τηλεοπτικός της σύζυγος, στην ερώτηση κατά πόσο έχουν αλλάξει όλες αυτές οι κοινωνικές παθογένειες έναν αιώνα μετά του «Αθώους».

Δείτε τη συνέντευξη εδώ:

Οι εξελίξεις στο δεύτερο επεισόδιο

Στο επεισόδιο που θα παρακολουθήσουμε την Πέμπτη, η δράση μεταφέρεται στο 1906. Ο Γιάννος και ο Πέτρος, τους οποίους υποδύονται ο Κώστας Νικούλι και ο Γιάννης Νιάρρος , έχουν πλέον ενηλικιωθεί και διεκδικούν ανοιχτά την καρδιά της Μαργαρίτας (Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη). Ο ανταγωνισμός μεταξύ τους φουντώνει, ενώ οι Αχάτηδες, θορυβημένοι από την τρυφερή σχέση της κόρης τους με τον Γιάννο , σχεδιάζουν τον γάμο της με τον ώριμο και πράο Γιώργη Αράθυμο (Κίμων Κουρής).

Όπως προειδοποίησε ο Γιώργος Στάμου, «δεν θα ησυχάσετε», καθώς οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και οι αποφάσεις που παίρνουν οι γονείς για το παιδί τους πυροδοτούν μια σειρά από ανατροπές. Παρά τις συμβουλές τους, η δυναμική και ανεξάρτητη Μαργαρίτα παραμένει σκεπτική απέναντι στην ιδέα του γάμου, προμηνύοντας τη μεγάλη σύγκρουση που ξεκινά.

Η σειρά «Οι Αθώοι», συνεχίζει να καθηλώνει με την αισθητική και τις ερμηνείες της και όπως επεσήμανε ο ηθοποιός παραθέτοντας τα λόγια του Θεοτόκη, έρχεται να μας θυμίσει πως «το κακό είναι εύκολο, το καλό είναι η δυσκολία».

Δείτε το trailer του δεύτερου επεισοδίου: