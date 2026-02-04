magazin
Οι Αθώοι: Backstage βίντεο από τα γυρίσματα της μεγάλης παραγωγής του MEGA
Πρεμιέρα 04 Φεβρουαρίου 2026, 10:38

Ένα 24ωρο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα, ρίχνουμε μια ματιά πίσω από τις κάμερες και τα γυρίσματα της νέας παραγωγής του MEGA, Οι Αθώοι. Έρχεται την Πέμπτη στις 22.20.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Scrambled eggs: Πώς ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ τα τελειοποίησε

Spotlight

Το μεγάλο ραντεβού δίνεται αυτή την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22:20 στο MEGA. Η νέα σειρά εποχής Οι Αθώοι έρχεται να καθηλώσει το κοινό, προσφέροντας ένα οπτικό αποτέλεσμα σπάνιας αισθητικής αξίας. Πίσω από κάθε σκηνή της σειράς, κρύβεται μια τεράστια προσπάθεια αναβίωσης του τέλους του 19ου αιώνα.

Η σειρά ταξιδεύει το κοινό στην Κέρκυρα των αρχών του 20ού αιώνα, μέσα από το σενάριο της Ελένης Ζιώγα, εμπνευσμένο από το εμβληματικό έργο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, «Κατάδικος». Μια ατιμασμένη γυναίκα βρίσκει καταφύγιο στο νησί, προκειμένου να αναθρέψει τον γιο της, Γιάννο (Κώστας Νικούλι). Εκείνος, ευφυής και διεισδυτικός, μεγαλώνει στιγματισμένος, καθώς οι συγχωριανοί του τον αντιμετωπίζουν με καταφρόνια και καχυποψία ως «νόθο» και «ξένο». Στην καρδιά του γεννιέται το πιο αγνό συναίσθημα για ένα κορίτσι διαφορετικό από τα υπόλοιπα της εποχής του: τη Μαργαρίτα (Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη). Η ικανότητά της στα γράμματα, η εξυπνάδα και η ομορφιά της, τη γεμίζουν με υπερηφάνεια, αλλά και με μια βαθιά ανάγκη για ανεξαρτησία.

Τον περίτεχνο ηθογραφικό καμβά του Θεοτόκη συμπληρώνει ο Πέτρος (Γιάννης Νιάρρος) – όμορφος και γοητευτικός, με έντονη ροπή προς τα πάθη, κυρίως προς τον παράφορο έρωτά του για τη Μαργαρίτα. Ένας γάμος από προξενιό οδηγεί στη φυγή τον Γιάννο και πλημμυρίζει τον Πέτρο με οργή και ζήλια. Όταν όλα μοιάζουν χαμένα, όταν η αγάπη γίνεται βάρος και η ελπίδα σκιά, μόνο η αλήθεια της καρδιάς μπορεί να δείξει τον δρόμο προς την εξιλέωση. Θα υπάρξει, άραγε, λύτρωση για τους «αθώους»;

Υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Νίκου και του Άγγελου Κουτελιδάκη, πρωταγωνιστούν επίσης οι Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη και ο Χρήστος Καλαβρούζος.

Τα απαιτητικά γυρίσματα των «Αθώων»

Για τις ανάγκες των γυρισμάτων της σειράς «Οι Αθώοι», χρειάστηκαν περισσότεροι από δύο μήνες εντατικών εργασιών για την πλήρη ανακατασκευή ενός χωριού, με κτίσματα που δημιουργήθηκαν από μηδενική βάση και εσωτερικούς χώρους που μεταμορφώθηκαν πλήρως από εξειδικευμένα συνεργεία μαραγκών και πετράδων.

Η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι συγκλονιστική: 60 κοστούμια δημιουργήθηκαν μόνο για την πρωταγωνίστρια Μαργαρίτα, ενώ συνολικά ράφτηκαν πάνω από 700 κοστούμια για τους βοηθητικούς ηθοποιούς και τα παιδιά. Η αυθεντικότητα ενισχύεται από τη χρήση παραδοσιακής ξύλινης λέμβου του 1900 και τη συμμετοχή δεκάδων ζώων, από άλογα οργώματος μέχρι λύκους, υπό την επίβλεψη ειδικών εκπαιδευτών.

Με τη συμβολή ιστορικών, λαογράφων και γλωσσολόγων για την πιστή απόδοση των Αρβανίτικων και των Βλάχικων, η παραγωγή εγγυάται μια εμπειρία που θα μεταφέρει τον θεατή πίσω στον χρόνο.

Μη χάσετε τη μεγάλη πρεμιέρα την Πέμπτη στις 22:20, για να ανακαλύψετε αν η αλήθεια της καρδιάς μπορεί τελικά να οδηγήσει στη λύτρωση.

Λιμάνια
Λιμάνι Ελευσίνας: Δόθηκε το σήμα για τον διαγωνισμό υποπαραχώρησης

Λιμάνι Ελευσίνας: Δόθηκε το σήμα για τον διαγωνισμό υποπαραχώρησης

Vita.gr
Scrambled eggs: Πώς ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ τα τελειοποίησε

Business
Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

inWellness
inTown
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
O Γουίλ Άρνετ λέει ότι έδιωξε καλεσμένο από το podcast που συμπαρουσιάζει επειδή ήταν «μ@λ@κ@ς»
SmartLess 04.02.26

O Γουίλ Άρνετ λέει ότι έδιωξε καλεσμένο από το podcast που συμπαρουσιάζει επειδή ήταν «μ@λ@κ@ς»

«Τον ευχαριστήσαμε και τελειώσαμε εκεί», είπε ο Γουίλ Άρνετ χαρακτηριστικά, χωρίς να αποκαλύψει το όνομά του, λέγοντας πως αν γινόταν γνωστό ποιος ήταν, «θα μένατε άφωνοι».

Σύνταξη
Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει το Ουίνδσορ εν μέσω νέας έντασης στο σκάνδαλο Έπσταϊν και ισχυρισμών για το Παλάτι
Royal Lodge 04.02.26

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει το Ουίνδσορ εν μέσω νέας έντασης στο σκάνδαλο Έπσταϊν και ισχυρισμών για το Παλάτι

Η αποχώρηση του πρώην πρίγκιπα Άντριου από το Royal Lodge στο Ουίνδσορ και η μετακόμισή του στο Σάντρινγκαμ συμπίπτουν με την αναζωπύρωση της υπόθεσης Έπσταϊν και νέους ισχυρισμούς που αγγίζουν το Παλάτι του Μπάκιγχαμ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υπόθεση Χάντερ Τόμσον: Οι αρχές επιβεβαιώνουν ξανά την αυτοκτονία του δημοσιογράφου 21 χρόνια μετά
Football Season Is Over 04.02.26

Υπόθεση Χάντερ Τόμσον: Οι αρχές επιβεβαιώνουν ξανά την αυτοκτονία του δημοσιογράφου 21 χρόνια μετά

Είκοσι χρόνια μετά τον θάνατο του Χάντερ Τόμσον, οι αρχές του Κολοράντο ολοκλήρωσαν νέα, ανεξάρτητη επανεξέταση της υπόθεσης, καταλήγοντας στο ίδιο συμπέρασμα: ο εμβληματικός «gonzo» δημοσιογράφος έβαλε τέλος στη ζωή του το 2005

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Να λογοδοτήσει»: Η πρώην σύζυγος του Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα, σπάει τη σιωπή της για τη σχέση του με τον Έπσταϊν
Αποστάσεις 03.02.26

«Να λογοδοτήσει»: Η πρώην σύζυγος του Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα, σπάει τη σιωπή της για τη σχέση του με τον Έπσταϊν

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς παίρνει σαφείς αποστάσεις από τον πρώην σύζυγό της Μπιλ Γκέιτς καλώντας τον να απαντήσει για τις νέες, σοκαριστικές λεπτομέρειες που ήρθαν στο φως σχετικά με τις επαφές του με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αγωγή τον Τρέβορ Νόα – «Η σάτιρα έχει συνταγματική προστασία», λένε ειδικοί στο δίκαιο
Νησί του Έπσταϊν 03.02.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αγωγή τον Τρέβορ Νόα – «Η σάτιρα έχει συνταγματική προστασία», λένε ειδικοί στο δίκαιο

Ένα σατιρικό σχόλιο του Τρέβορ Νόα για τον Τζέφρι Έπσταϊν ήταν αρκετό για να προκαλέσει την οργή του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος απείλησε με αγωγή, παρά το γεγονός ότι ειδικοί επικαλούνται την ισχυρή συνταγματική προστασία της πολιτικής σάτιρας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Νικάω!» – Από το ρατσισμό στην κολπική ξηρότητα, η 59χρονη Χάλι Μπέρι δηλώνει πιο ετοιμοπόλεμη από ποτέ
Icon 03.02.26

«Νικάω!» – Από το ρατσισμό στην κολπική ξηρότητα, η 59χρονη Χάλι Μπέρι δηλώνει πιο ετοιμοπόλεμη από ποτέ

Έχοντας επιβιώσει σε μια βιομηχανία που λατρεύει τη νεότητα και συχνά «εξαφανίζει» τις γυναίκες μετά τα πενήντα, η Χάλι Μπέρι είναι πάντα εδώ ως αρχιτέκτονας της δικής της μοίρας, μετατρέποντας τις προσωπικές της πληγές σε μια ηχηρή ακτιβιστική δράση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Παντρέψου με!» – Η Σάρα Φέργκιουσον είχε παραδοθεί άνευ όρων στον Τζέφρι Έπσταϊν σύμφωνα με νέα στοιχεία
Σχέση εξάρτησης 03.02.26

«Παντρέψου με!» - Η Σάρα Φέργκιουσον είχε παραδοθεί άνευ όρων στον Τζέφρι Έπσταϊν σύμφωνα με νέα στοιχεία

Η πρώην δούκισσα του Γιορκ, Σάρα Φέργκιουσον, επαίνεσε επίσης τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία ως «τον αδελφό που πάντα ήθελε να έχει».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
To τραγικό, ρομαντικό ειδύλλιο των Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και Καρολίν Μπεσέτ γίνεται σειρά δια χειρός Ράιαν Μέρφι
«Κατάρα των Κένεντι» 03.02.26

To τραγικό, ρομαντικό ειδύλλιο των Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και Καρολίν Μπεσέτ γίνεται σειρά δια χειρός Ράιαν Μέρφι

Η νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» κινείται γύρω από έναν μεγάλο έρωτα και ένα άδοξο τέλος που συγκλόνισε την Αμερική.

Σύνταξη
Είδαμε τα δύο πρώτα επεισόδια του νέου σήριαλ «Οι Αθώοι» στο MEGA – Αγνή αγάπη, πόθος κι αδικία
Ερωτικό τρίγωνο 03.02.26

Είδαμε τα δύο πρώτα επεισόδια του νέου σήριαλ «Οι Αθώοι» στο MEGA – Αγνή αγάπη, πόθος κι αδικία

Η θέση της γυναίκας μέσα στα χρόνια, το στίγμα, η ανισότητες και μια κοινωνία έτοιμη να απορρίψει το «από αλλού φερμένο» – το σήριαλ «Οι Αθώοι», βασισμένο σε πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, κάνει πρεμιέρα στο MEGA την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22:20.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θα το πάρει το κορίτσι; Τα «έχασε» ο Τιμοτέ Σαλαμέ σε ερώτηση για τον γάμο του με την Κάιλι Τζένερ
Άβολο 03.02.26

Θα το πάρει το κορίτσι; Τα «έχασε» ο Τιμοτέ Σαλαμέ σε ερώτηση για τον γάμο του με την Κάιλι Τζένερ

Στο πλαίσιο της οσκαρικής του κούρσας, ο Τιμοτέ Σαλαμέ είχε μια συζήτηση με τον σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Κέρτις. Αλλά όταν η κουβέντα πήγε στην Κάιλι Τζένερ και έναν πιθανό γάμο, ο σταρ του Χόλιγουντ έχασε τα λόγια του.

Σύνταξη
«Δεν θέλω να με λυπάται ο κόσμος, θέλω να φύγω όρθιος»: Ο Μανώλης Μητσιάς είναι έτοιμος να «κρεμάσει» το μικρόφωνό του
Βίντεο 03.02.26

«Δεν θέλω να με λυπάται ο κόσμος, θέλω να φύγω όρθιος»: Ο Μανώλης Μητσιάς είναι έτοιμος να «κρεμάσει» το μικρόφωνό του

«Θέλω να φύγω όρθιος, περήφανος και όχι να με λυπάται ο κόσμος. Πιστεύω ότι φέτος θα είναι η τελευταία φορά που θα τραγουδήσω», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Μανώλης Μητσιάς

Σύνταξη
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν κοιμάται και ξυπνάει με τη σκέψη του να κερδίσει Όσκαρ, ενώ ο κόσμος καίγεται
Διαφήμιση; 02.02.26

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν κοιμάται και ξυπνάει με τη σκέψη του να κερδίσει Όσκαρ, ενώ ο κόσμος καίγεται

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι οι δηλώσεις του περί νίκης στα φετινά Όσκαρ παρερμηνεύτηκαν. Κοινώς, ναι μεν θέλει να κερδίσει, αλλά στηρίζει και τους συνυποψηφίους τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη: Ο Μητσοτάκης δεν ανέλαβε προχθές – Υπονόμευσε τους θεσμούς, κάνει συνταγματικό λαϊκισμό
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη: Ο Μητσοτάκης δεν ανέλαβε προχθές – Υπονόμευσε τους θεσμούς, κάνει συνταγματικό λαϊκισμό

Δριμεία επίθεση στον πρωθυπουργό από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Μητσοτάκης ταυτίστηκε με την ακρίβεια, δεν σέβεται το Σύνταγμα, εξαπατά τους πολίτες με τη θέση του για το άρθρο 86, επί ημερών του οι πολίτες έχουν από τους μικρότερους μισθούς στην Ευρώπη

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Έρχονται πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για χιλιάδες κατόχους οχημάτων
Οικονομικές Ειδήσεις 04.02.26

Έρχονται πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για χιλιάδες κατόχους οχημάτων - Σε ποιες περιπτώσεις αφορούν

Πώς θα ελέγξετε εάν το όχημά σας εντοπίζεται σε παράβαση - Οι περιπτώσεις που τα πρόστιμα διπλασιάζονται και επιβάλλονται περαιτέρω κυρώσεις, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ

Σύνταξη
Ο Γιαμπουσέλε επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον από Ευρώπη: «Δεν κλείνω την πόρτα σε κανέναν»
Euroleague 04.02.26

Ο Γιαμπουσέλε επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον από Ευρώπη: «Δεν κλείνω την πόρτα σε κανέναν»

Η διορία των μεταγραφών στο NBA ολοκληρώνεται την Πέμπτη (5/2) και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μίλησε για πιθανή αποχώρησή του από τους Νιου Γιορκ Νικς με προορισμό την Ευρώπη...

Σύνταξη
Η ΕΕ εργάζεται για να ασφαλίσει τα αμυντικά δεδομένα της από τις ΗΠΑ
Σχέδιο DAIDS 04.02.26

Η ΕΕ εργάζεται για να ασφαλίσει τα αμυντικά δεδομένα της από τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Euractiv, οι Βρυξέλλες διερευνούν τρόπους ώστε οι ένοπλες δυνάμεις των κρατών-μελών να μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα με ασφάλεια. Αλλά χωρίς εμπλοκή των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Νεκρός 17χρονος έπειτα από σύγκρουση Ι.Χ. με φορτηγό
Στη Θεσσαλονίκη 04.02.26

Νεκρός 17χρονος έπειτα από σύγκρουση Ι.Χ. με φορτηγό

Ο άτυχος 17χρονος καθόταν στο πίσω κάθισμα όταν σημειώθηκε η σύγκρουση, ενώ στο τιμόνι βρισκόταν ένας άλλος 17χρονος συνοδευόμενος από τη μητέρα του, όπως ορίζει ο νόμος γι' αυτή την ηλικία

Σύνταξη
Κατάθεση ψυχής από τον Γκραντ: Ήταν το πρωί στο νοσοκομείο και το βράδυ «ξέρανε» τη Ρεάλ
Euroleague 04.02.26

Κατάθεση ψυχής από τον Γκραντ: Ήταν το πρωί στο νοσοκομείο και το βράδυ «ξέρανε» τη Ρεάλ

Ο Τζέριαν Γκραντ έπαιξε αδιάθετος κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς το πρωί ήταν στο νοσοκομείο, όμως ήταν αυτός που χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό, χάρη στο σπουδαίο καλάθι που πέτυχε στο φινάλε.

Σύνταξη
Στην Ελλάδα μεταφέρεται ο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ που είχε παραμείνει στη Ρουμανία για νοσηλεία
Πολύνεκρο τροχαίο 04.02.26

Στην Ελλάδα μεταφέρεται ο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ που είχε παραμείνει στη Ρουμανία για νοσηλεία

Ο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ παραμένει διασωληνωμένος και η αεροδιακομιδή θα γίνει υπό αυστηρές προϋποθέσεις, ώστε να μην καταπονηθεί κατά τη μεταφορά

Σύνταξη
Η δημοκρατική αντιπολίτευση δεν πρέπει να συναινέσει στην προσπάθεια του Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει το Σύνταγμα
Editorial 04.02.26

Η δημοκρατική αντιπολίτευση δεν πρέπει να συναινέσει στην προσπάθεια του Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει το Σύνταγμα

Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να αναθεωρήσει το Σύνταγμα. Θέλει απλώς να αξιοποιήσει την αναθεώρηση στην προεκλογική της εκστρατεία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η Μπενφίκα είχε προτάσεις πάνω από 100 εκατ. ευρώ για Παυλίδη και άλλους τρεις – Η απάντηση των «αετών»
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Η Μπενφίκα είχε προτάσεις πάνω από 100 εκατ. ευρώ για Παυλίδη και άλλους τρεις – Η απάντηση των «αετών»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρέθηκε στην κορυφή της λίστας των παικτών της Μπενφίκα που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Μία νέα θεωρία αλλάζει όσα πιστεύαμε για το Τρίγωνο των Βερμούδων
Κόσμος 04.02.26

Μία νέα θεωρία αλλάζει όσα πιστεύαμε για το Τρίγωνο των Βερμούδων

Η θεωρία για το Τρίγωνο των Βερμούδων δεν περιλαμβάνει εξωγήινους, πύλες ή κατάρες, αλλά φυσικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες για σύντομο χρονικό διάστημα

Σύνταξη
Ο Όλιβερ Λάξε και η κουλτούρα του rave στην ταινία που έχει προταθεί για δύο Όσκαρ – «Η techno είναι περιπέτεια»
Όλα είναι δρόμος 04.02.26

Ο Όλιβερ Λάξε και η κουλτούρα του rave στην ταινία που έχει προταθεί για δύο Όσκαρ - «Η techno είναι περιπέτεια»

Ο Όλιβερ Λάξε μίλησε πρόσφατα για τη γένεση της εκπληκτικής επιτυχίας του, της πνευματικής οδύσσειας Sirāt: «Ξέρετε, η λέξη sirat σημαίνει επίσης “ο δρόμος”».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανία: Νέος γύρος συνομιλιών Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον στο Αμπού Ντάμπι για τον τερματισμό του πολέμου
Στο Αμπού Ντάμπι 04.02.26

Νέος γύρος συνομιλιών Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Συνεχίζονται οι τριμερείς συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποφέρει αποτέλεσμα - Τι ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Σύνταξη
Κοντράρεται με τον Αστέρα στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Κοντράρεται με τον Αστέρα στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός

Τη νίκη που θα του επιτρέψει να πατήσει ξανά την κορυφή της βαθμολογίας θα κυνηγήσει ο Ολυμπιακός κόντρα στον Αστέρα στην Τρίπολη το απόγευμα της Τετάρτης, (4/2, 18:30) στο εξ αναβολής ματς της 17ης αγωνιστικής της Super League.

Σύνταξη
