Οι Αθώοι: Backstage βίντεο από τα γυρίσματα της μεγάλης παραγωγής του MEGA

Το μεγάλο ραντεβού δίνεται αυτή την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22:20 στο MEGA. Η νέα σειρά εποχής Οι Αθώοι έρχεται να καθηλώσει το κοινό, προσφέροντας ένα οπτικό αποτέλεσμα σπάνιας αισθητικής αξίας. Πίσω από κάθε σκηνή της σειράς, κρύβεται μια τεράστια προσπάθεια αναβίωσης του τέλους του 19ου αιώνα.

Η σειρά ταξιδεύει το κοινό στην Κέρκυρα των αρχών του 20ού αιώνα, μέσα από το σενάριο της Ελένης Ζιώγα, εμπνευσμένο από το εμβληματικό έργο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, «Κατάδικος». Μια ατιμασμένη γυναίκα βρίσκει καταφύγιο στο νησί, προκειμένου να αναθρέψει τον γιο της, Γιάννο (Κώστας Νικούλι). Εκείνος, ευφυής και διεισδυτικός, μεγαλώνει στιγματισμένος, καθώς οι συγχωριανοί του τον αντιμετωπίζουν με καταφρόνια και καχυποψία ως «νόθο» και «ξένο». Στην καρδιά του γεννιέται το πιο αγνό συναίσθημα για ένα κορίτσι διαφορετικό από τα υπόλοιπα της εποχής του: τη Μαργαρίτα (Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη). Η ικανότητά της στα γράμματα, η εξυπνάδα και η ομορφιά της, τη γεμίζουν με υπερηφάνεια, αλλά και με μια βαθιά ανάγκη για ανεξαρτησία.

Τον περίτεχνο ηθογραφικό καμβά του Θεοτόκη συμπληρώνει ο Πέτρος (Γιάννης Νιάρρος) – όμορφος και γοητευτικός, με έντονη ροπή προς τα πάθη, κυρίως προς τον παράφορο έρωτά του για τη Μαργαρίτα. Ένας γάμος από προξενιό οδηγεί στη φυγή τον Γιάννο και πλημμυρίζει τον Πέτρο με οργή και ζήλια. Όταν όλα μοιάζουν χαμένα, όταν η αγάπη γίνεται βάρος και η ελπίδα σκιά, μόνο η αλήθεια της καρδιάς μπορεί να δείξει τον δρόμο προς την εξιλέωση. Θα υπάρξει, άραγε, λύτρωση για τους «αθώους»;

Υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Νίκου και του Άγγελου Κουτελιδάκη, πρωταγωνιστούν επίσης οι Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη και ο Χρήστος Καλαβρούζος.

Τα απαιτητικά γυρίσματα των «Αθώων»

Για τις ανάγκες των γυρισμάτων της σειράς «Οι Αθώοι», χρειάστηκαν περισσότεροι από δύο μήνες εντατικών εργασιών για την πλήρη ανακατασκευή ενός χωριού, με κτίσματα που δημιουργήθηκαν από μηδενική βάση και εσωτερικούς χώρους που μεταμορφώθηκαν πλήρως από εξειδικευμένα συνεργεία μαραγκών και πετράδων.

Η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι συγκλονιστική: 60 κοστούμια δημιουργήθηκαν μόνο για την πρωταγωνίστρια Μαργαρίτα, ενώ συνολικά ράφτηκαν πάνω από 700 κοστούμια για τους βοηθητικούς ηθοποιούς και τα παιδιά. Η αυθεντικότητα ενισχύεται από τη χρήση παραδοσιακής ξύλινης λέμβου του 1900 και τη συμμετοχή δεκάδων ζώων, από άλογα οργώματος μέχρι λύκους, υπό την επίβλεψη ειδικών εκπαιδευτών.

Με τη συμβολή ιστορικών, λαογράφων και γλωσσολόγων για την πιστή απόδοση των Αρβανίτικων και των Βλάχικων, η παραγωγή εγγυάται μια εμπειρία που θα μεταφέρει τον θεατή πίσω στον χρόνο.

Μη χάσετε τη μεγάλη πρεμιέρα την Πέμπτη στις 22:20, για να ανακαλύψετε αν η αλήθεια της καρδιάς μπορεί τελικά να οδηγήσει στη λύτρωση.