03.02.2026
Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη Βούλα – Έφερε τραύματα στο λαιμό
Οι Αθώοι: Όλα όσα θα δούμε στη μεγάλη πρεμιέρα της Πέμπτης
Οι Αθώοι: Όλα όσα θα δούμε στη μεγάλη πρεμιέρα της Πέμπτης

Η πολυαναμενόμενη παραγωγή του MEGA, Οι Αθώοι, ετοιμάζεται για τη μεγάλη πρεμιέρα. Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, στις 22.20.

Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της μεγάλης παραγωγής του MEGA, «Οι Αθώοι», είναι γεγονός. Η συγκινητική ιστορία, βασισμένη στο αριστούργημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, κάνει πρεμιέρα αυτή την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, στις 22:20.

Σε σκηνοθεσία Νίκου και Άγγελου Κουτελιδάκη και σενάριο Ελένης Ζιώγα, η σειρά εποχής του MEGA μας μεταφέρει στις αρχές του 20ού αιώνα, σε ένα χωριό στα βόρεια της Κέρκυρας, όπου τα ανθρώπινα πάθη συγκρούονται με την ηθική, την τιμή και την κοινωνική προκατάληψη.

Το νόθο παιδί ενός βιασμού, ο Γιάννος, παλεύει να βρει τη θέση του σε έναν κόσμο που τον αντιμετωπίζει με καταφρόνια και καχυποψία. Τα βαθιά του αισθήματα για τη Μαργαρίτα θα τον οδηγήσουν σε μια εσωτερική μάχη ανάμεσα στη δικαιοσύνη και τη μοίρα.

Η αγνή αγάπη αναμετράται με τον πόθο και μόνο η αλήθεια της καρδιάς μπορεί να δείξει τον δρόμο προς την εξιλέωση. Θα βρουν, άραγε, λύτρωση οι «Αθώοι»;

Τι θα δούμε στην πρεμιέρα της σειράς «Οι Αθώοι»:

Επεισόδιο 1 (Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου)

1886, Ήπειρος. Η Αρετή, μια φτωχή Αρβανίτισσα, πέφτει θύμα βιασμού από Τούρκο ληστή. Από την τραγωδία γεννιέται ο γιος της, ο Γιάννος. Διωγμένη και απελπισμένη, η Αρετή δραπετεύει διά θαλάσσης προς την Κέρκυρα, όπου ξεβράζεται μισολιπόθυμη. Χρόνια μετά, εργάζεται στο σπίτι των Αχάτηδων, φτωχών μικροκτηματιών που τη φροντίζουν. Ο μικρός Γιάννος μεγαλώνει στο χωριό, σημαδεμένος από τη ρετσινιά του «νόθου». Καταφύγιο του η αδελφική του αγάπη με την Μαργαρίτα και η παρέα τους με ένα ακόμη γειτονόπουλο, τον Πέτρο. Τα δύο αγόρια διεκδικούν  την προσοχή της. Καθώς το χωριό κουτσομπολεύει την Αρετή και τους Αχάτηδες που τη βοηθούν, εκείνη αποφασίζει να φύγει μακριά με το παιδί.

Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.

Σενάριο: Ελένη Ζιώγα
Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης
Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας
Διευθυντής φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου
Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου
Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου
Μουσική: Χρίστος Στυλιανού
Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας
Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου
Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά

Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026

ΟΙ ΑΘΩΟΙ
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 22:20 ΣΤΟ MEGA

#OiAthwoi

Σύνταξη
Media
«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Το αθλητικό – ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα στο MEGA
Ρωσική ανάλυση-καμπανάκι για Ιράν: «Ετοιμαστείτε για πόλεμο μέχρι τέλους, ο Τραμπ θα επιτεθεί σίγουρα»
Είτε παικταράς για το «6», είτε βασικός ο Κοντούρης
Το καλύτερο γκράφιτι του κόσμου βρίσκεται στην Καλαμάτα και απεικονίζει τη Μαρία Κάλλας
«Σε επαφές με Γιαμπουσέλε η Χάποελ – Αν δεν τον πάρει, θα κινηθεί για τον Χέιζ-Ντέιβις»
Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης
Είδαμε τα δύο πρώτα επεισόδια του νέου σήριαλ «Οι Αθώοι» στο MEGA – Αγνή αγάπη, πόθος κι αδικία
Το μήνυμα του Ζέλσον Μαρτίνς για την ανανέωση με τον Ολυμπιακό: «Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω να βοηθάω» (vid)
Περιφερειάρχης Σ. Ελλάδας: «Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η μόνη δίχως φερώνυμο Πανεπιστημιακό ίδρυμα»
Θα το πάρει το κορίτσι; Τα «έχασε» ο Τιμοτέ Σαλαμέ σε ερώτηση για τον γάμο του με την Κάιλι Τζένερ
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή χωρίς αναστολή 24χρονος για τον ξυλοδαρμό της εγκυμονούσας συντρόφου του
