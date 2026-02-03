Είδαμε τα δύο πρώτα επεισόδια του νέου σήριαλ «Οι Αθώοι» στο MEGA – Αγνή αγάπη, πόθος κι αδικία

Ο Τουρκόγιαννος των «Αθώων» είναι ένας άλλος Γιάννης Αγιάνης των «Άθλιων» του Ουγκώ. Αυτή είναι η πρώτη σκέψη που περνάει από το μυαλό μου έχοντας παρακολουθήσει τα δύο πρώτα επεισόδια της νέας, μεγάλης παραγωγής του MEGA, σε σκηνοθεσία του Νίκου και του Άγγελου Κουτελιδάκη και σενάριο της Ελένης Ζιώγα.

Οι παρίες δεν επιλέγουν τη μοίρα τους, δεν αντιλαμβάνονται καν γιατί να θεωρούνται παρίες, ωστόσο καλούνται να δίνουν μάχες σε όλη τους τη ζωή για να πείσουν μια κοινωνία -που δε νοιάζεται πραγματικά- ότι ανήκουν σε αυτήν.

Οι «Αθώοι», οι οποίοι βασίζονται στο εμβληματικό πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη ο «Κατάδικος» μεταφέρουν τους τηλεθεατές στη Χειμάρρα του τέλους του 19ου αιώνα επί τουρκοκρατίας και στη συνέχεια στην Κέρκυρα των αρχών του 20ού αιώνα, μια εποχή όπου η θέση της γυναίκας ήταν στο σπίτι και στα χωράφια κι όχι καβάλα σε ένα άλογο -πόσο μάλλον στην ανάγνωση μιας εφημερίδας ή στην ψήφο μιας κάλπης.

Η μοίρα του Γιάννου

«Γιατί στον κόσμο δεν μπορεί να ‘ναι ευτυχισμένοι παρά ή εκείνοι που κάνουν το καλό, ή εκείνοι που όταν αμαρτήσουν αληθινά μετανιώνουν. Γιατί η ψυχή και του κακού του ανθρώπου, βαστάει μία θεϊκιά αχτίδα, που τήνε φωτίζει, είναι πλάσμα Θεού ως κι αυτή. Και η θεϊκιά εκείνη αχτίδα είναι η καλοσύνη. Κι όταν ο νους δεν εξουσιάζει την ψυχή μάλιστα την ώρα που θα πέσει ο άνθρωπος στον ύπνο τόνε κυριεύει εκείνη η καλοσύνη, κι η συνείδηση τον ελέγχει για την κακία του.

»Παρόμοια θα ‘ναι και η φοβερή ώρα του θανάτου, όταν για το φονιά παίρνει ο Χάρος την όψη του σκοτωμένου. Και παρόμοια, όταν οι άνθρωποι κρύβουμε στην καρδιά κάποια λύπη βαριά και μεγάλη, όσο ο νους εξουσιάζει στον ξύπνο, μας φαίνεται αυτή η λύπη λησμονημένη και νεκρή, μα τη στιγμή που μας κλει τα μάτια ο ύπνος, ανασταίνεται μέσα μας και μας χαλάει την ανάπαψη!» μονολογεί ο Τουρκόγιαννος στο διήγημα του Θεοτόκη ενώ στους «Αθώους» του MEGA ο Γιάννος προσπαθεί απεγνωσμένα να σταθεί ως ίσος με μια κλειστή, επαρχιώτικη κοινωνία που τον αντιμετωπίζει σαν απόβρασμα.

Ο Γιάννος θέλει να ονειρευτεί και να κάνει σχέδια αλλά η μοίρα του έχει ήδη υφανθεί, θέλει να ερωτευθεί αλλά του έχουν πάρει την ελευθερία της ελεύθερης βούλησης.

Η ιστορία από την αρχή

Μια Αρβανίτισσα που έχει βιαστεί από έναν Τούρκο ληστή εκδιώκεται από τον σκληρό περίγυρό της και βρίσκει καταφύγιο στο νησί της Κέρκυρας, στο οποίο έχει φτάσει μόνη της και θαλασσοδαρμένη με μια βάρκα.

Εκεί θα αναθρέψει τον γιο της, Γιάννο, ένα έξυπνο, καλόκαρδο κι ευγενικό παιδί, το οποίο μεγαλώνει στιγματισμένο, καθώς οι συγχωριανοί του τον αντιμετωπίζουν με καταφρόνια και καχυποψία ως «νόθο» και «ξένο».

Για καλή της τύχη μια οικογένεια με καλή καρδιά παίρνει στη δούλεψή της αυτή και τον γιο της, δίνοντάς τους τροφή και στέγη. Ο πατέρας της οικογένειας είναι ένας χρυσός άνθρωπος, τρυφερός και ανοιχτόμυαλος, που έχει δώσει ελευθερία στη γυναίκα και την κόρη του, στην οποία, μάλιστα, έχει μάθει ανάγνωση.

«Νομίζει ότι είναι ελεύθερη επειδή διαβάζει; Δεν είναι!» θα πει κάποια στιγμή η γυναίκα του στον άνδρα της κατηγορώντας τον ότι της ξεσήκωσε τα μυαλά και δε θα μπορέσει να βρει την ευτυχία μέσα από έναν γάμο.

Το ερωτικό τρίγωνο

Μεγαλώνοντας ο Γιάννος γεννάται μέσα του το πιο αγνό συναίσθημα για το κορίτσι αυτό, τη Μαργαρίτα, που διαφέρει από τα υπόλοιπα της εποχής του. Η ικανότητά της στα γράμματα, η εξυπνάδα και η ομορφιά της, τη γεμίζουν με υπερηφάνεια, αλλά και με μια βαθιά ανάγκη για ανεξαρτησία.

Το ερωτικό τρίγωνο που περίτεχνα καταγράφει ο Θεοτόκης συμπληρώνει ο Πέτρος – όμορφος, γοητευτικός και παράφορα ερωτευμένος με τη Μαργαρίτα.

Ο γάμος της Μαργαρίτας με τον Γιώργη Αράθυμο οδηγεί τον Γιάννο στη φυγή και φουντώνει την ζήλια του Πέτρου. Η αγνή αγάπη αναμετράται με τον πόθο και μόνο η αλήθεια της καρδιάς μπορεί να δείξει τον δρόμο προς την εξιλέωση. Θα βρουν άραγε λύτρωση οι «Αθώοι»;

Το κοινωνικοπολιτικό φόντο της εποχής

Στις αρχές του 20ού αιώνα, οι κοινωνικές ανισότητες στην επαρχία ήταν κυρίαρχες καθορίζοντας την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Η γη και ο πλούτος συγκεντρώνονταν στα χέρια λίγων μεγαλογαιοκτημόνων, ενώ η πλειονότητα των κατοίκων ήταν φτωχοί αγρότες ή ακτήμονες, που εργάζονταν σκληρά για ένα πενιχρό εισόδημα. Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν άθλιες, με περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και τις βασικές υποδομές.

Παράλληλα, οι κοινωνικές ευκαιρίες ήταν ελάχιστες, γεγονός που ενίσχυε τις ανισότητες και εμπόδιζε την κοινωνική κινητικότητα. Η αδικία αυτή προκάλεσε κοινωνικές εντάσεις και συνέβαλε στην ανάπτυξη εργατικών κινημάτων και μεταρρυθμιστικών ιδεών με μοναδικό στόχο τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Οι πρωταγωνιστές των «Αθώων»

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς «Οι Αθώοι» οι: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.

Συντελεστές:

• Σενάριο: Ελένη Ζιώγα

• Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης

• Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας

• Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου

• Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου

• Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου

• Μουσική: Χρίστος Στυλιανού

• Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας

• Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου

• Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά

Το τραγούδι της δραματικής σειράς «Έχω γεννηθεί για ν’ αγαπάω» είναι σε μουσική του Χρίστου Στυλιανού και στίχους της Ελένης Ζιώγα. Ερμηνεύουν οι: Μαρία Λατσίνου, Μάρθα Ζιώγα, Μαριάννα Ζαφειρέλη, Μυρτώ Καρέκου, Ελένη Ζιώγα.

Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026