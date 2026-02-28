Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι 30 Απριλίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε τμήματα της Αττικής Οδού στην περιοχή της Παλλήνης έως και τις 30 Απριλίου λόγω εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών συντήρησης οδοστρώματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, κατά το χρονικό διάστημα από 27 Φεβρουαρίου έως 30 Απρίλη, καθ’ όλο το 24ωρο θα βρίσκονται σε ισχύ οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα εν λόγω οδικά τμήματα της Αττικής Οδού.

Πιο συγκεκριμένα:

Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της λωρίδας επιβράδυνσης του Α/Κ Παλλήνης (Υ8), στην κατεύθυνση προς Ραφήνα. Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς Ραφήνα: μέσω της αριστερής και δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Στην κατεύθυνση προς Παλλήνη: Δ.Π.Λ. Υμηττού – Αγίου Δημητρίου – είσοδος στην Περιφερειακή Υμηττού (προς Αθήνα) – Α/Κ Παλλήνης.

Αποκλεισμός της μεσαίας και δεξιάς λωρίδας, καθώς και της λωρίδας επιβράδυνσης του Α/Κ Παλλήνης (Υ8), στην κατεύθυνση προς Ραφήνα. Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς Ραφήνα: μέσω της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας.

Στην κατεύθυνση προς Παλλήνη: Δ.Π.Λ. Υμηττού – Αγίου Δημητρίου – είσοδος στην Δ.Π.Λ. Υμηττού (προς Αθήνα) – Α/Κ Παλλήνης

Αποκλεισμός του κλάδου εισόδου προς Ραφήνα του Α/Κ Παλλήνης (Υ8), στην κατεύθυνση προς Ραφήνα. Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται, ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς Ραφήνα: μέσω της μεσαίας και δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Στην κατεύθυνση προς Παλλήνη: Δ.Π.Λ. Υμηττού – Πογωνίου – Λ. Μαραθώνος – Αγίου Δημητρίου.

Αποκλεισμός λωρίδας επιβράδυνσης – επιτάχυνσης του κλάδου εξόδου – εισόδου του Α/Κ Παλλήνης (Υ8), στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται, ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς είσοδο στην Δ.Π.Λ. Υμηττού: Αγίου Δημητρίου – Λ. Μαραθώνος.

Στην κατεύθυνση προς Αθήνα: Δ.Π.Λ. Υμηττού – Πογωνίου – Λ. Μαραθώνος – Αγίου Δημητρίου – Δ.Π.Λ. Υμηττού.

Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας, στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 12,125 και 11,600, στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται, ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς Δ.Π.Λ. Υμηττού: Αγίου Δημητρίου – Λ. Μαραθώνος.

Στην κατεύθυνση προς Αθήνα: Δ.Π.Λ. Υμηττού – Πογωνίου – Λ. Μαραθώνος – Αγίου Δημητρίου – Περιφερειακή Υμηττού.

Αποκλεισμός της Δ.Π.Λ. Υμηττού, στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 14,200 και 13,950 στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται, ως εξής:

Δ.Π.Λ. Υμηττού – Αγίου Δημητρίου – Λ. Μαραθώνος – Πογωνίου – Α/Κ Παλλήνης.

Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.