Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι 30 Απριλίου
Ελλάδα 28 Φεβρουαρίου 2026, 12:41

Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι 30 Απριλίου

Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία στα σημεία της Αττικής Οδού που θα πραγματοποιούνται εργασίες

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε τμήματα της Αττικής Οδού στην περιοχή της Παλλήνης έως και τις 30 Απριλίου λόγω εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών συντήρησης οδοστρώματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, κατά το χρονικό διάστημα από 27 Φεβρουαρίου έως 30 Απρίλη, καθ’ όλο το 24ωρο θα βρίσκονται σε ισχύ οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα εν λόγω οδικά τμήματα της Αττικής Οδού.

Πιο συγκεκριμένα:

Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της λωρίδας επιβράδυνσης του Α/Κ Παλλήνης (Υ8), στην κατεύθυνση προς Ραφήνα. Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται ως εξής:

  • Στην κατεύθυνση προς Ραφήνα: μέσω της αριστερής και δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.
  • Στην κατεύθυνση προς Παλλήνη: Δ.Π.Λ. Υμηττού – Αγίου Δημητρίου – είσοδος στην Περιφερειακή Υμηττού (προς Αθήνα) – Α/Κ Παλλήνης.

Αποκλεισμός της μεσαίας και δεξιάς λωρίδας, καθώς και της λωρίδας επιβράδυνσης του Α/Κ Παλλήνης (Υ8), στην κατεύθυνση προς Ραφήνα. Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται ως εξής:

  • Στην κατεύθυνση προς Ραφήνα: μέσω της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας.
  • Στην κατεύθυνση προς Παλλήνη: Δ.Π.Λ. Υμηττού – Αγίου Δημητρίου – είσοδος στην Δ.Π.Λ. Υμηττού (προς Αθήνα) – Α/Κ Παλλήνης

Αποκλεισμός του κλάδου εισόδου προς Ραφήνα του Α/Κ Παλλήνης (Υ8), στην κατεύθυνση προς Ραφήνα. Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται, ως εξής:

  • Στην κατεύθυνση προς Ραφήνα: μέσω της μεσαίας και δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.
  • Στην κατεύθυνση προς Παλλήνη: Δ.Π.Λ. Υμηττού – Πογωνίου – Λ. Μαραθώνος – Αγίου Δημητρίου.

Αποκλεισμός λωρίδας επιβράδυνσης – επιτάχυνσης του κλάδου εξόδου – εισόδου του Α/Κ Παλλήνης (Υ8), στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται, ως εξής:

  • Στην κατεύθυνση προς είσοδο στην Δ.Π.Λ. Υμηττού: Αγίου Δημητρίου – Λ. Μαραθώνος.
  • Στην κατεύθυνση προς Αθήνα: Δ.Π.Λ. Υμηττού – Πογωνίου – Λ. Μαραθώνος – Αγίου Δημητρίου – Δ.Π.Λ. Υμηττού.

Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας, στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 12,125 και 11,600, στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται, ως εξής:

  • Στην κατεύθυνση προς Δ.Π.Λ. Υμηττού: Αγίου Δημητρίου – Λ. Μαραθώνος.
  • Στην κατεύθυνση προς Αθήνα: Δ.Π.Λ. Υμηττού – Πογωνίου – Λ. Μαραθώνος – Αγίου Δημητρίου – Περιφερειακή Υμηττού.

Αποκλεισμός της Δ.Π.Λ. Υμηττού, στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 14,200 και 13,950 στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται, ως εξής:

  • Δ.Π.Λ. Υμηττού – Αγίου Δημητρίου – Λ. Μαραθώνος – Πογωνίου – Α/Κ Παλλήνης.

Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Καύσιμα: Φωτιά στις τιμές λόγω Ιραν – Πόσο έχουν αυξηθεί

Καύσιμα: Φωτιά στις τιμές λόγω Ιραν – Πόσο έχουν αυξηθεί

Κόσμος
Ιράν: Επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στην Τεχεράνη – «Η απάντηση θα είναι συντριπτική»

Ιράν: Επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στην Τεχεράνη – «Η απάντηση θα είναι συντριπτική»

inWellness
inTown
Μαρία Λαδά: «Να μην περιοριστεί η μνήμη της σε λόγια θλίψης» – Ένωση ΑμεΑ για το δυστύχημα
Η ανακοίνωση 28.02.26

«Να μην περιοριστεί η μνήμη της Μαρίας Λαδά σε λόγια θλίψης» - Ένωση ΑμεΑ για δυστύχημα στο «Ελ. Βενιζέλος»

Ο «ΥΠΕΡΙΩΝ» υπογραμμίζει ότι το τραγικό περιστατικό στο «Ελ. Βενιζέλος» δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ακόμα ένα δυστύχημα, αλλά ως καμπανάκι για την ουσιαστική εφαρμογή των κανόνων προσβασιμότητας

Σύνταξη
Πώς θα λυθεί το κυκλοφοριακό στον Κηφισό – Οι προτάσεις του καθηγητή Ματσούκη
Κίνηση 28.02.26

Πώς θα λυθεί το κυκλοφοριακό στον Κηφισό – Οι προτάσεις του καθηγητή Ματσούκη

Κρίσιμη επιλογή είναι η αναβάθμιση της παλαιάς εθνικής Ελευσίνα – Οινόφυτα για να πάρει μεγάλο μέρος της κυκλοφορίας των φορτηγών που κατευθύνονται προς τη βόρεια Ελλάδα και να αποσυμφορηθεί ο Κηφισός

Σύνταξη
Οι αγώνες της Euroleague φεύγουν ξανά από το Ισραήλ – Τι ισχύει για τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με τη Χάποελ
Euroleague 28.02.26

Οι αγώνες της Euroleague φεύγουν ξανά από το Ισραήλ – Τι ισχύει για τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με τη Χάποελ

Πότε είναι προγραμματισμένα τα εκτός έδρας ματς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ – Ανοικτή η έδρα διεξαγωγής μετά τα όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή – Τα αναζητούν εθελόντριες
«Κόκκινος συναγερμός» 28.02.26

Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή - Τα αναζητούν εθελόντριες

Δύο κουταβάκια μόλις τριών μηνών τα πήραν από το Πλαγιάρη Θεσσαλονίκης, τα οποία φρόντιζαν εθελόντριες, και τα πήγαν σε περιοχή όπου η ζωή τους κινδυνεύει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
«Θα εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή του Ιράν» διαμηνύει ο Νετανιάχου και ευχαριστεί τον Τραμπ
Η δήλωση 28.02.26

«Θα εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή του Ιράν» διαμηνύει ο Νετανιάχου και ευχαριστεί τον Τραμπ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτίμησε ότι η κοινή αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση «θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει στα χέρια του την τύχη του»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας
Δήλωση Μάντζου 28.02.26

ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας

Η ελληνική κυβέρνηση «οφείλει άμεσα, να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες», επισημαίνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Τα Τέμπη συμβολίζουν την ηθική, πολιτική και θεσμική χρεοκοπία της ΝΔ
ΠΑΣΟΚ 28.02.26

Ανδρουλάκης: Τα Τέμπη συμβολίζουν την ηθική, πολιτική και θεσμική χρεοκοπία της ΝΔ

«Η μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας δεν ξεθωριάζει· αντιθέτως, λειτουργεί ως διαρκής υπενθύμιση του θεσμικού και ηθικού χρέους για Δικαιοσύνη. Με πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα», τόνισε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ιράν: Επιβεβαίωση Τραμπ με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επίθεση ευρείας κλίμακας
Σε πλήρη εξέλιξη 28.02.26

Επιβεβαίωση Τραμπ με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επίθεση ευρείας κλίμακας στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε στο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία στο Ιράν - «Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα»

Σύνταξη
Αρτέτα: «Έχει πάρει κάποιος και τους τέσσερις τίτλους; Όχι… Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι»
Ποδόσφαιρο 28.02.26

Αρτέτα: «Έχει πάρει κάποιος και τους τέσσερις τίτλους; Όχι… Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι»

Ο Μικέλ Αρτέτα αναφέρθηκε στο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Τσέλσι, αλλά και το αν υπάρχει πιθανότητα η ομάδα του να κατακτήσει και τους τέσσερις τίτλους που διεκδικεί.

Σύνταξη
