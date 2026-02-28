Λάρισα: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων – Τρεις τραυματίες
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν συγκρουστεί δύο οχήματα, ενώ τραυματίστηκαν τρία άτομα
- Σοκ: Άνδρας χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά στα ανήλικα ανίψια του
- «Να μην περιοριστεί η μνήμη της Μαρίας Λαδά σε λόγια θλίψης» - Ένωση ΑμεΑ για δυστύχημα στο «Ελ. Βενιζέλος»
- Σουηδία: Δεν αποκλείει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, στην περίπτωση ενός πολέμου
- Βολιβία: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε χαρτονομίσματα
Τροχαίο ατύχημα προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Λάρισα και συγκεκριμένα στη διασταύρωση της οδού Καρδίτσης που οδηγεί στο Νέο Κοιμητήριο, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σφοδρά μεταξύ τους.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τραυματίστηκαν τρία άτομα.
Όπως προκύπτει και από τις φωτογραφίες η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη.
- Λάρισα: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων – Τρεις τραυματίες
- Λέρος: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στον 18χρονο που σκότωσε τον πατέρα του
- Το βίντεο του Χέιζ-Ντέιβις από τη vintage κάμερα στον τελικό με τον Ολυμπιακό (vid)
- Πάνος Ρούτσι στο in: Δεν θα σταματήσουμε, δεν θα κουραστούμε και δεν θα ξεχάσουμε μέχρι να βρούμε το δίκιο
- Τέμπη: «Δεν ανεχόμαστε πια την κοροϊδία» – Μήνυμα Πάνου Ρούτσι για την επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας
- ΗΠΑ και Ισραήλ κήρυξαν πόλεμο στο Ιράν με ορίζοντα την «αλλαγή καθεστώτος»
- Επίθεση στο Ιράν: Φωτιά στις τιμές των καυσίμων – Πόσο έχουν αυξηθεί
- Τζέφρι Έπσταϊν: Η προσπάθεια να αγοράσει παλάτι στο Μαρόκο μια μέρα πριν συλληφθεί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις