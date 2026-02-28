Τροχαίο ατύχημα προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Λάρισα και συγκεκριμένα στη διασταύρωση της οδού Καρδίτσης που οδηγεί στο Νέο Κοιμητήριο, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σφοδρά μεταξύ τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τραυματίστηκαν τρία άτομα.

Όπως προκύπτει και από τις φωτογραφίες η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη.