Τρία χρόνια μετά την τραγωδία ο Μητσοτάκης καλεί ακόμη την Πολιτεία «να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη»

Με τη χώρα να μην έχει ασφαλή σιδηρόδρομο τρία χρόνια μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι η Πολιτεία πρέπει… «να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη στη λειτουργία της».

Παράλληλα, επιτίθεται στην Αντιπολίτευση -και όχι μόνο- που με βάσιμα επιχειρήματα μιλά για συγκάλυψη, λέγοντας ότι η θλιβερή επέτειος πρέπει να μείνει «μακριά από ακραίες απόψεις ή συμπεριφορές που την υποβιβάζουν σε κομματικό σύνθημα» και προσθέτοντας πως κάποιοι «προσπάθησαν με ψέματα, φήμες και σενάρια να εκμεταλλευτούν για τους δικούς τους στόχους ένα εθνικό πένθος».

Ειδικότερα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα κοινό αίτημα που ενώνει τη μνήμη των θυμάτων και τον πόνο των συγγενών της τραγωδίας. «Τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη που πλήγωσε όλους τους Έλληνες, η μνήμη των θυμάτων και ο πόνος των συγγενών συναντώνται σε ένα κοινό αίτημα: οι ευθύνες για την τραγωδία να αποδοθούν με τρόπο αυστηρό, αλλά και αμερόληπτο στη δίκη που ξεκινά. Ενώ η Πολιτεία να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη στη λειτουργία της, ώστε ο τόπος μας να μην ξαναβιώσει ένα τέτοιο δράμα».

Ο πρωθυπουργός συμπλήρωσε ακολούθως ότι «υποδεχόμαστε τη θλιβερή επέτειο δείχνοντας τον σεβασμό που της αρμόζει. Μακριά από ακραίες απόψεις ή συμπεριφορές που την υποβιβάζουν σε κομματικό σύνθημα. Και γυρίζοντας την πλάτη σε όσους προσπάθησαν με ψέματα, φήμες και σενάρια να εκμεταλλευτούν για τους δικούς τους στόχους ένα εθνικό πένθος. Αυτές τις ώρες, ενωνόμαστε. Θυμόμαστε και διδασκόμαστε. Τιμούμε και δρούμε.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: