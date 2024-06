Νικητής (και) στη Βαρκελώνη ο Φερστάπεν (pics)

Την τρίτη διαδοχική νίκη του στην πίστα της Βαρκελώνης πανηγύρισε ο ασταμάτητος Μαξ Φερστάπεν! Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull επικράτησε και φέτος (συνολικά για τέταρτη φορά στην καριέρα του στο ισπανικό Grand Prix) και έφτασε τις επτά νίκες, στους δέκα αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1, εδραιώνοντας ακόμη περισσότερο το προβάδισμά του στη βαθμολογία, στο δρόμο για τον τέταρτο συνεχόμενο τίτλο του.

Ο Φερστάπεν κατάφερε να περάσει μπροστά μόλις στον 3ο γύρο του αγώνα και κράτησε την πρωτοπορία ως το τέλος, για να φτάσει τις 61 νίκες καριέρας. Ο Βρετανός Λάντο Νόρις με McLaren, που εκκίνησε από την pole position, πίεσε στους τελευταίους γύρους, αλλά τελικά αρκέστηκε στη δεύτερη θέση (έκτο πόντιουμ φέτος), ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο επίσης Βρετανός Λιούις Χάμιλτον με Mercedes, που ανέβηκε για πρώτη φορά φέτος στο βάθρο.

Αυτό μάλιστα ήταν το πρώτο του βάθρο για τον Χάμιλτον μετά τον περσινό αγώνα στο Μεξικό και συνολικά το 198ο της σπουδαίας καριέρας του! Στα αξιοσημείωτα του αγώνα το γεγονός ότι οι δύο Ferrari έφτασαν κοντά σε νέα εγκατάλειψη μετά το GP του Καναδά, όταν οι Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ είχαν μια επικίνδυνη επαφή ρόδα με ρόδα! Τελικά ο ένας τερμάτισε πέμπτος και ο άλλος έκτος, με τέταρτο τον Ράσελ ο οποίος έκανε μαγική εκκίνηση και μετά την πρώτη στροφή βρέθηκε στην πρώτη θέση, αλλά δεν κατάφερε να διατηρηθεί εκεί.

Αναλυτικά η κατάταξη:

CLASSIFICATION 📋

Here’s the result from a thrilling afternoon in the Spanish sunshine 🌞🇪🇸#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/3iOA4dEYUR

