Οι νέοι κανονισμοί που θα ισχύουν στη Formula 1 από το 2026 (pics+vids)

Η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) παρουσίασε τους κανονισμούς που θα καθορίζουν τη Formula 1 από το 2026 και μετά. Οι αναθεωρημένοι κανονισμοί σε ό,τι αφορά την αεροδυναμική θα «δουλεύουν» παράλληλα με τους νέους κανόνες για τις μονάδες ισχύος, οι οποίες περιλαμβάνουν αυξημένη δύναμη από την μπαταρία και χρήση 100% βιώσιμων καυσίμων.

Τα… αποκαλυπτήρια των νέων κανονισμών θα γίνουν στο Μόντρεαλ, ενόψει του κυριακάτικου (9/6) Grand Prix του Καναδά, ενώ η… νομοθεσία του 2026 αναμένεται να επικυρωθεί από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της FIA στις 28 Ιουνίου.

– Πιο… ευέλικτα μονοθέσια, τα οποία θα είναι 30 κιλά ελαφρύτερα και επομένως θα μπορούν να «μάχονται» καλύτερα στην πίστα

– Μια επανασχεδιασμένη μονάδα ισχύος που θα περιλαμβάνει αυξημένη ισχύ μπαταρίας και ομοιόμορφο διαχωρισμό ανάμεσα στον κινητήρα εσωτερικής καύσης και την ηλεκτρική ισχύ, συν τη χρήση 100% βιώσιμων καυσίμων

– Ενεργή αεροδυναμική με τη μορφή κινητής πτέρυγας εμπρός και πίσω που θα επιτρέπει «μάχες» από πιο κοντινή απόσταση

– Αυξημένες ευκαιρίες προσπέρασης μέσω της εισαγωγής ενός νέου συστήματος, το οποίο θα δίνει στους οδηγούς μια σύντομη «έκρηξη» επιπρόσθετης ισχύος από την μπαταρία, όταν το αυτοκίνητό τους θα βρίσκεται εντός ενός δευτερολέπτου από το προπορευόμενο μονοθέσιο

– Βελτιωμένη ασφάλεια μέσω ισχυρότερων κατασκευών και ακόμη πιο αυστηρών τεστ

– Δέσμευση από έναν αριθμό-ρεκόρ έξι κατασκευαστών μονάδων ισχύος

Ο τεχνικός διευθυντής μονοθεσίων της FIA, Νικόλας Τομπάζης, χαρακτήρισε τους νέους κανονισμούς ως μια «μετριοπαθή επανάσταση», αλλά αναγνώρισε ότι ταιριάζουν απόλυτα με αυτό που θα έπρεπε να είναι η F1. «Με αυτό το σύνολο κανονισμών, η FIA επιδίωξε να εξελίξει μια νέα γενιά μονοθεσίων που είναι πλήρως σε επαφή με το DNA της F1. Μονοθέσια που είναι ελαφριά, εξαιρετικά γρήγορα και ευέλικτα, αλλά που επίσης παραμένουν στην «αιχμή» της τεχνολογίας. Οι τεχνικοί κανονισμοί της F1 για το 2026 έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν πιο… κοντινούς αγώνες μεταξύ των οδηγών, να αυξάνουν τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις ομάδες και να βελτιώνουν το θέαμα», είπε μεταξύ άλλων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, πρόσθεσε: «Ο στόχος μας, μαζί με τη F1, ήταν να παράγουμε ένα μονοθέσιο, το οποίο θα ήταν κατάλληλο για το μέλλον της ελίτ κατηγορίας του αθλήματος. Πιστεύουμε ότι έχουμε πετύχει αυτόν τον στόχο».

Ενώ η ισχύς από την υβριδική μονάδα έχει «πέσει» από τα 550-560 κιλοβάτ στα 400 κιλοβάτ, το στοιχείο της μπαταρίας έχει αυξηθεί σημαντικά από τα 120 κιλοβάτ στα 350 κιλοβάτ – μια αύξηση σχεδόν 300% στην ηλεκτρική ισχύ.

