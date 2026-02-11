Διασώζεται ένα μοναδικό θρησκευτικό και πολιτιστικό μνημείο της Εύβοιας

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την απόφαση ένταξης του έργου: «Στερέωση και Αποκατάσταση του Καθολικού της Ι.Μ. Οσίου Νικολάου του Σικελιώτη στο Μετόχι Ευβοίας», εξασφαλίζοντας την αποκατάσταση και ανάδειξη ενός μοναδικού θρησκευτικού μνημείου της χώρας.

Το έργο, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της περιφέρειας, θα υλοποιηθεί με βάση την εγκεκριμένη, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω έργου προβλέπεται να εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες:

Ολοκλήρωση των διερευνητικών εργασιών στο εξωτερικό του ναού για τον έλεγχο της θεμελίωσης του καθολικού και του παρεκκλησίου.

Στερέωση – ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρημάτων και μέριμνα για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων.

Καθαίρεση των νεωτερικών τσιμεντοκονιαμάτων στα επιχρίσματα και των κατασκευών από σκυρόδεμα στο εξωτερικό του ναού.

Στερέωση του σπαράγματος τοιχογραφίας που έχει αποκαλυφθεί στον νότιο τοίχο του κυρίως ναού, από αρμόδιο συντηρητή αρχαιοτήτων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας.

Αφαίρεση της μεταγενέστερης κάλυψης της στέγης του ναού και κατασκευή νέας επιστέγασης με χρήση ξυλείας καστανιάς.

Συρραφή των μικρών ρωγμών και συμπλήρωση των κενών στην τοιχοποιία, όπου υπάρχουν, με λίθους παρόμοιου μεγέθους, μορφής και απόχρωσης.

Αρμολόγημα στις θέσεις όπου έχει καταστραφεί το αρχικό.

Ενίσχυση των τοιχοποιιών, όπου απαιτείται και σε επιφάνειες που δεν σώζονται τοιχογραφίες.

Νέα βαθιά αρμολογήματα στις εσωτερικές τοιχοποιίες του ναού.

Συντήρηση και αποκατάσταση του ταφικού κτίσματος (παρεκκλήσιο σε επαφή με τον νότιο τοίχο του ναού) και του κτιστού τάφου του αγίου στο εσωτερικό του.

Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων από ξυλεία καστανιάς.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 350.000 ευρώ και καλύπτει πλήρως τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου.

Σκοπός να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης του έργου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Διασώζουμε ένα μοναδικό θρησκευτικό και πολιτιστικό μνημείο της Εύβοιας, την Ιερά Μονή του Οσίου Νικολάου του Σικελιώτη. Οι αναγκαίες μελέτες στερέωσης και αποκατάστασης εκπονήθηκαν σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδας και εγκρίθηκαν από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Εντάξαμε το έργο στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειάς μας και εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση 350.000 ευρώ για την υλοποίησή του. Προχωρούμε άμεσα τις διαδικασίες δημοπράτησης του έργου για να ξεκινήσουν οι εργασίες το συντομότερο δυνατόν!»

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναφέρει για την Μονή: «Η Μονή του Οσίου Νικολάου του Σικελιώτη βρίσκεται κοντά στο χωριό Μετόχι του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου. Από το μοναστηριακό συγκρότημα, διατηρείται ο λιθόκτιστος περίβολος, με πλινθόκτιστη τοξωτή είσοδο στα νοτιοδυτικά. Στο κέντρο του χώρου διατηρείται το καθολικό της μονής, το οποίο ανήκει στον τύπο του τρίκλιτου θολοσκέπαστου ναού και καλύπτεται από ενιαία, δίρριχτη, κεραμοσκεπή στέγη.

Στον νότιο τοίχο του ναού βρίσκεται προσκολλημένο νεότερο καμαροσκέπαστο παρεκκλήσιο το οποίο επικοινωνεί με τον κυρίως ναό μέσω μικρού τοξωτού ανοίγματος και το οποίο στεγάζει τον κτιστό τάφο του αγίου. Στο λιθόκτιστο, αναγόμενο στους νεότερους χρόνους, τέμπλο, βρίσκονταν έξι φορητές εικόνες, οι οποίες χρονολογούνται στα τέλη του 19ου αι. Το καθολικό της μονής βάσει της αρχιτεκτονικής του, αλλά και του διατηρούμενου μαρμαροθετημένου δαπέδου του έχει χρονολογηθεί στη Μέση Βυζαντινή περίοδο. Όμως, το μνημείο έχει δεχθεί εκτεταμένες επισκευές, πιθανότατα κατά το 19ο και 20ό αι., που επέφεραν αλλοιώσεις της αρχικής μορφής, οι οποίες χρήζουν αποκατάστασης. Το μνημείο δεν είναι κηρυγμένο, αλλά λόγω της χρονολόγησής του εμπίπτει αυτοδίκαια στις προστατευτικές διατάξεις του Ν.4858/2021».