Προστατεύεται και αναδεικνύεται ο Ιερός Ναός Παναγίας Κοσμοσώτειρας

Σε πρόγραμμα ολοκληρωμένης προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης εντάχθηκε ο Ιερός Ναός Παναγίας Κοσμοσώτειρας στον Έβρο.

Συγκεκριμένα και όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, «εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021-2027 η πράξη της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) «Πολιτιστική-Τουριστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού», με τίτλο «Παναγία Κοσμοσώτειρα :Από τα Φέρραι της Π.Ε. Έβρου στη Βήρα του Ισαάκιου Κομνηνού», συνολικού προϋπολογισμού 700.000 ευρώ.

Η πράξη αφορά την ολοκληρωμένη προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του Ιερού Ναού Παναγίας Κοσμοσώτειρας, ενός εμβληματικού μνημείου διεθνούς ακτινοβολίας, με στόχο την ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και τη διασύνδεσή της με την τουριστική ανάπτυξη.

Με φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων (ΔΣΑΝΜ), προβλέπεται η πλήρης συντήρηση και αποκατάσταση του τοιχογραφικού διακόσμου του μνημείου, με την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης των τοιχογραφιών του βόρειου και του νότιου κλίτους, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συντήρησης του συνόλου των τοιχογραφιών του Ναού.

Παράλληλα, με φορέα υλοποίησης την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, στο φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: αρχαιολογική τεκμηρίωση των επεμβάσεων συντήρησης, εκπόνηση μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων και πυροπροστασίας, αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού δικτύου και ενίσχυση της πυρασφάλειας του Ναού, διάγνωση και παρακολούθηση τυχόν ρωγμών με εγκατάσταση συστήματος μέτρησης, σύνταξη τεχνικής έκθεσης για αποστραγγιστικά έργα με σκοπό την αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας, ευπρεπισμός και ανάπλαση του αύλειου χώρου, διαμόρφωση ειδικής διαδρομής και ράμπας για την εξασφάλιση προσβασιμότητας σε άτομα με περιορισμένη ή μειωμένη κινητικότητα, αντικατάσταση δύο ξύλινων θυρών του Ναού».

Τοψίδης: Η Παναγία Κοσμοσώτειρα αποτελεί έναν ανεκτίμητο θησαυρό

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Χριστόδουλος Τοψίδης δήλωσε: «Η Παναγία Κοσμοσώτειρα αποτελεί έναν ανεκτίμητο θησαυρό της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με την ένταξη του έργου αυτού, επενδύουμε ουσιαστικά στην προστασία, την ανάδειξη και την προσβασιμότητα ενός μοναδικού μνημείου, ενισχύοντας ταυτόχρονα την πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα της Περιφέρειάς μας. Ο πολιτισμός είναι πυλώνας βιώσιμης ανάπτυξης για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

*πηγή φωτογραφίας: περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης