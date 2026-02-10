Η ώρα της απολογίας για τον σμήναρχο – Έφτασε στο Αεροδικείο
Το χρονικό της υπόθεσης κατασκοπείας με τον σμήναρχο
Λίγα λεπτά μετά τις 9:00 το πρωί πέρασε το κατώφλι του Αεροδικείου Αθηνών ο 54χρονος σμήναρχος, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα για υπόθεση κατασκοπείας που αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τέλη του 2023 ο σμήναρχος προσεγγίστηκε από κινεζική συμβουλευτική εταιρεία, εκπροσωπούμενη από έναν Κινέζο με αμερικανικό όνομα. Έπειτα, στις αρχές του 2024, ο σμήναρχος επισκέφθηκε το Πεκίνο για λίγες ημέρες, χωρίς να ενημερώσει την Πολεμική Αεροπορία, ισχυριζόμενος εκ των υστέρων ότι επρόκειτο για σεμινάριο εκμάθησης κινεζικής γλώσσας.
Στο Πεκίνο, συναντήθηκε ξανά με τον Κινέζο αξιωματούχο και μια ακόμα γυναίκα, κινεζικής καταγωγής, οπότε και οριστικοποιήθηκε το σχέδιο κατασκοπείας, καθορίζοντας το είδος και τον τρόπο αποστολής πληροφοριών.
Η ΕΥΠ παρακολουθούσε τις κινήσεις του από τον περασμένο Οκτώβριο. Υπήρχε η πληροφορία ότι έκανε διαρροή απόρρητων εγγράφων έναντι υψηλής αμοιβής και όταν «έδεσαν» την υπόθεση, προχώρησαν στην σύλληψη του.
Όταν σχολίαζε τη διαρροή απόρρητων εγγράφων
Ο 54χρονος ήταν ιδιαίτερα ενεργός στα social media. Αρθρογραφούσε για θέματα κυβερνοασφάλειας και σχολίαζε κάτω από διάφορες ειδήσεις. Πριν δύο χρόνια μάλιστα όταν απόρρητα έγγραφα του αμερικανικού στρατού είχαν διαρρεύσει στην αφρικανική χώρα Μάλι εξαιτίας ενός τυπογραφικού λάθους στην ηλεκτρονική διεύθυνση τότε ο σμήναρχος είχε σχολιάσει: «Μην παραβλέπετε τα ανθρώπινα λάθη και την αμέλεια· μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλο χάος».
Δύο χρόνια αργότερα δημιούργησε και ο ίδιος χάος όχι ακούσια αλλά εκούσια όπως έχει παραδεχτεί. Ο αξιωματικός φέρεται να έχει αποκαλύψει στις αρχές όλες τις λεπτομέρειες από τον τρόπο που έκανε τις διαρροές μέχρι και τον τρόπο που τον προσέγγισαν αρχικά οι Κινέζοι ως μια ιδιωτική επιχείρηση.
