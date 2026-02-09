Κατασκοπεία: Τα μυστικά του κινέζικου λογισμικού στο κινητό του 54χρονου σμήναρχου

Τις σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης κατασκοπείας με τον 54χρονο σμήναρχο προσπαθούν να φωτίσουν οι Αρχές που έχουν αναλάβει τις έρευνες.

Η ΕΥΠ παρακολουθούσε τις κινήσεις του από τον περασμένο Οκτώβριο. Υπήρχε η πληροφορία ότι έκανε διαρροή απόρρητων εγγράφων έναντι υψηλής αμοιβής και όταν «έδεσαν» την υπόθεση, προχώρησαν στην σύλληψη του.

Η ειδική εφαρμογή

Με μια κρυπτογραφημένη εφαρμογή που του είχαν εγκαταστήσει στο κινητό του τηλέφωνο μάρκας Samsung, ο 54χρονος σμήναρχος μπορούσε να μετατρέψει όποιο απόρρητο έγγραφο φωτογράφιζε σε QR κωδικό.

Εκτιμάται πως και ο αποδέκτης που βρισκόταν στην Κίνα με παρόμοια εφαρμογή μπορούσε να μετατρέψει και πάλι τον κωδικό σε φωτογραφία. Κάπως έτσι τόσο εύκολα και γρήγορα αποκτούσαν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες του ΝΑΤΟ και όχι μόνο.

«Η Κίνα έχει επενδύσει πάρα πολύ στις νέες τεχνολογίες, τα δορυφορικά συστήματα, στις τηλεπικοινωνίες στην τεχνική νοημοσύνη κλπ», ανέφερε ο αντιπτέραρχος ε.α. Κωνσταντίνος Ιατρίδης.

«Τεχνικοί τρόποι υπάρχουν και μάλιστα ο συγκεκριμένος τρόπος γιατί να γίνεται αυτό στην ουσία μπορεί να γίνει στεγανογραφία να το ενσωματώσω κάπου να φαίνεται αθώο», δήλωσε ο Διευθυντής Νορβηγικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας Σωκράτης Κάτσικας.

Για παράδειγμα η αποστολή μιας φαινομενικά αθώας φωτογραφίας θα μπορούσε να κρύβει ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα που μόνο ο αποστολέας και ο παραλήπτης μπορεί να δει.

Ο τρόπος που έστελνε τα qr code στον Κινέζο σύνδεσμο δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός με το μόνο σίγουρο πάντως να είναι πως επρόκειτο για ένα πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο που οι ελληνικές αρχές κατάφεραν να «ξεσκεπάσουν».

Όταν σχολίαζε τη διαρροή απόρρητων εγγράφων

Ο 54χρονος ήταν ιδιαίτερα ενεργός στα social media. Αρθρογραφούσε για θέματα κυβερνοασφάλειας και σχολίαζε κάτω από διάφορες ειδήσεις. Πριν δύο χρόνια μάλιστα όταν απόρρητα έγγραφα του αμερικανικού στρατού είχαν διαρρεύσει στην αφρικανική χώρα Μάλι εξαιτίας ενός τυπογραφικού λάθους στην ηλεκτρονική διεύθυνση τότε ο σμήναρχος είχε σχολιάσει: «Μην παραβλέπετε τα ανθρώπινα λάθη και την αμέλεια· μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλο χάος».

Δύο χρόνια αργότερα δημιούργησε και ο ίδιος χάος όχι ακούσια αλλά εκούσια όπως έχει παραδεχτεί. Ο αξιωματικός φέρεται να έχει αποκαλύψει στις αρχές όλες τις λεπτομέρειες από τον τρόπο που έκανε τις διαρροές μέχρι και τον τρόπο που τον προσέγγισαν αρχικά οι Κινέζοι ως μια ιδιωτική επιχείρηση.

Το πλούσιο βιογραφικό του, η βαθιά γνώση στα τεχνολογικά συστήματα και το προφίλ του αδέκαστου και χαμηλών τόνων αξιωματικού έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να γίνει ο «εκλεκτός» τους για τις κατασκοπευτικές ενέργειες.

Οι Κινέζοι πλήρωναν σε κρυπτονομίσματα τον 54χρονο

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», τέλη του 2023 κινεζική συμβουλευτική εταιρεία, εκπροσωπούμενη από έναν Κινέζο με αμερικανικό όνομα, προσέγγισε τον σμήναρχο.

Στις αρχές του 2024, ο σμήναρχος επισκέφθηκε το Πεκίνο για λίγες ημέρες, χωρίς να ενημερώσει την Πολεμική Αεροπορία – ισχυριζόμενος εκ των υστέρων ότι επρόκειτο για σεμινάριο εκμάθησης κινεζικής γλώσσας.

Στο Πεκίνο, συναντήθηκε ξανά με τον Κινέζο αξιωματούχο και μια ακόμα γυναίκα, κινεζικής καταγωγής, οπότε και οριστικοποιήθηκε το σχέδιο κατασκοπείας, καθορίζοντας το είδος και τον τρόπο αποστολής πληροφοριών.

Ο Κινέζος πράκτορας επισκέφθηκε αργότερα την Αθήνα για συνάντηση με τον Έλληνα αξιωματικό, ενώ φέρεται να είχε επαφές και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υποδεικνύοντας ένα ευρύτερο δίκτυο.

Οι διαρροές πληροφοριών αφορούσαν νατοϊκά εξοπλιστικά και επικοινωνιακά προγράμματα.